Росіяни проводять рейди на окупованій Херсонщині, шукають коригувальників вогню, - Соболевський

На тимчасово захопленій частині Херсонщини військові РФ проводять посилену фільтрацію, вони шукають коригувальників вогню, також здійснюють тиск на місцевих підприємців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Дуже посилена фільтрація насправді. Гопри (Гола Пристань. - Ред.), Нова Каховка, Каховка – там постійно рейди проводять, вони шукають коригувальників вогню", - зазначив він.

За його словами, посилилися фільтраційні заходи у Каланчаку, в Чулаківці.

Крім того, шалений тиск здійснюється на підприємців і на "мінял".

З 1 січня агресори заборонили на загарбаній території використання гривні в обігу, вороги стежать за тим, щоб українські гроші не приймали. А за"мінялами" які нелегально в окупації здійснювали обмін валют, йде справжнє "полювання".

Як пояснив Соболевський, завдяки "мінялам" населення мало можливість обмінювати рублі на гривні: оскільки українська банківська система в окупації вже не працювала, в обмін на перераховані на картки гроші, видавали готівку.

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