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Через похолодання на Київщині аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

За інформацією Укргідрометцентру, 6 січня на Київщині прогнозується дощ із переходом в мокрий сніг, ожеледиця, місцями пориви вітру до 20 м/с та суттєве зниження температури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні мережі переведені в посилений режим та працюють 24/7, аби вчасно усувати можливі аварії.

"Закликаємо жителів Київської області не перевантажувати мережу під час похолодання. Після того, як з’явилось світло, вмикайте електроприлади по черзі. Це допоможе уникнути аварій", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ та Київщина повернулися до планових відключень електрики

Автор: Ірина Дашківська
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Виглядає як знущання. Через постійні вимикання світла в мене на верхньому поверсі завжди холодні батареї, замість тепла повітря в них. Як я маю грітися? Як їжу готувати? Газовий балон перти в квартиру чи багаття розводити на балконі?
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05.01.2023 16:37 Відповісти
Ахметка! Смерть тобі і твоєму детеку.
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05.01.2023 17:34 Відповісти
Ахметка оновить інфраструктуру за наш рахунок так якого х ра незабрати у ворюги те що він украв у народа України .Не начасі
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05.01.2023 18:35 Відповісти
 
 