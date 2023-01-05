Естонія запропонує Євросоюзу знизити стелю цін на російську нафту

Естонія запропонує Європейському Союзу знизити цінову стелю для російської нафти з нинішнього рівня $60 за барель.

Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Встановлена цінова стеля для російської нафти спрацювала, вона не викликала глобальної паливної кризи, тому було б розумно знизити її з 60 доларів за барель, оскільки реальна ціна на сиру російську нафту зараз нижча від цієї стелі", - сказав Рейнсалу.

"Якщо ми хочемо чинити тиск на Росію, цінова стеля має бути нижчою за ринкову ціну", - зазначив міністр.

Рейнсалу також сказав, що на пропозицію Естонії та Польщі досягнуто домовленості регулярно переглядати цінову стелю і вперше така процедура буде проведена в середині січня. Зокрема, буде розглянута пропозиція знизити цінову стелю, наголосив міністр.

Глава МЗС також сказав, що Естонія виступає за те, щоби країни Заходу знайшли можливості передати заморожені російські кошти для підтримки України. Вся західна допомога, передана Україні минулого року, пропорційно менша, ніж заморожені кошти Росії, тому використання російських коштів може "суттєво змінити гру", вважає Рейнсалу.

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Нагадуємо, 5 грудня 2022 року набуло чинності рішення ЄС щодо запровадження ембарго на постачання нафти з Росії, яке також передбачає механізм "стелі" цін на нафту (price cap). Цей механізм передбачає заборону на надання послуг з транспортування російської нафти морським шляхом, а також її страхування, брокерські послуги та фінансування операцій компаніями на території ЄС, за винятком випадків продажу енергоресурсу за ціною не вищою за певну стелю ($60 за барель). Аналогічну заборону вводять країни G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США).