На окупованих територіях загарбники забороняють українську гривню, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти проводять рейди по магазинах та вилучають українську готівку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ станом на 06:00 6 січня щодо російського вторгнення.
"У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей", - йдеться в повідомленні.
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caxip
показати весь коментар06.01.2023 07:22 Відповісти Мені подобається 2
Alexey Prus 9f3d4003
показати весь коментар06.01.2023 09:14 Відповісти Мені подобається 0
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