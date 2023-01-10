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Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бмп,marder

Глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони Греції.

Також сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні.

"Обговорювалися питання, пов'язані з виконанням угоди про постачання нашою країною бойових броньованих машин БМП-1 Україні із заміною їх на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в рамках "кільцевого обміну" технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.

Також читайте: БМП Marder - відправна точка для постачання Україні танків Leopard, - посол у Німеччині Макеєв

Автор: Анастасія Потіха
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В Греції всьо єсть.
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10.01.2023 00:04 Відповісти
Пару днів тому греки заявили, що поступаються чергою на БМ Мардер на користь України, і урядовці ФРН відразу кинулись все пересрати. Газпромівська гидота окупувала ФРН. Ми, українці, воюємо за свою незалежність і благополуччя Європи, а в тилу німці здались без бою і стали кремлівською, поки що не колонією, але вже маріонеткою. Була німецька дєвочка на побєгушках у *****, а став мальчік.
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10.01.2023 00:20 Відповісти
 
 