Міністри оборони Греції та Німеччини обговорили постачання Україні БМП

Глави міноборони Греції та Німеччини Ніколаос Панайотопулос та Крістін Ламбрехт обговорили хід постачання Грецією броньованих машин піхоти БМП-1 Україні із заміною їх на німецькі броньовані машини Marder.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Міноборони Греції.

Також сторони обговорили подальше зміцнення двосторонньої оборонної співпраці та розвиток подій в Україні.

"Обговорювалися питання, пов'язані з виконанням угоди про постачання нашою країною бойових броньованих машин БМП-1 Україні із заміною їх на бойові броньовані машини Marder німецького виробництва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в рамках "кільцевого обміну" технікою Німеччина пообіцяла поставити Греції 40 сучасних БМП Marder, щоб та, своєю чергою, передала Україні бойові машини піхоти старішого зразка.

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