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Громадян Білорусі на в’їзді до Литви питають, чий Крим, - МВС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

литва,кордон,білорусь

Не всі громадяни Білорусі, які їдуть до Литви, потрапляють до країни – деяких з них, прикордонники відправляють назад через ставлення до війни РФ проти України і окупацію Криму.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

За словами міністра, громадян Білорусі запитують про мету в’їзду до Литви, а також про ставлення до дій Росії та статус Криму.

Абрамавічюс вважає, що таке опитування наразі є достатнім заходом для перевірки громадян Білорусі і запроваджувати інші немає потреби.

"Більшість заходів вже вжито – запроваджено більш сувору перевірку після прибуття до Литви, а також зменшено кількість посвідок на тимчасове проживання, обов’язкові додаткові анкети при видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Усі заходи дієві", – сказав міністр.

Абрамавічюс також погодився, що не варто однаково ставитися до всіх громадян Білорусі, кожен випадок потрібно оцінювати окремо.

Також читайте: На час війни треба "відпочити" від російської культури, - міністр культури Литви Кайріс

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
І насправді, білоруси в більшості своїй ставляться до нас як росіяни.
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10.01.2023 01:18
+15
пусть письменно подтверждают
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10.01.2023 01:13
+15
Зачем их вообще пускать?
Пусть борются с Лукашенко.
Хитрожопые.
С цветочками они на протест вышли.
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10.01.2023 03:40
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я сожалію...
ми тоді були добріші набагато і любили білорусню.
10 місяців і як вітром сдуло цю всю херню...
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10.01.2023 18:02 Відповісти
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10.01.2023 16:45 Відповісти
Если кобылье, то кислым молоком можно и убухаться, тогда весь мир будет в розовом цвете , чьо на него тада обижаться? ХМЫ...
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10.01.2023 16:34 Відповісти
Кумис перестояний на похмілля добрий - ніяке пиво не зрівняється Було - пару раз у казахів на полюванні "морди вирівнювали" після п"янок А один раз ще й "шубатом" пригостили (кумис - тільки з верблюжого молока) Теж нічого Тільки смердить сильно верблюдом
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10.01.2023 16:48 Відповісти
(кумис - тільки з верблюжого молока) - Теж нічого Тільки смердить сильно верблюдом... -Це, типо , як малясовкою обжлуктитися, а потiм вiдгикувати гичкою?
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10.01.2023 19:14 Відповісти
Та ні Там інша ситуація була! Коли пропонували випить "по трезвяку" - так смерділо А на другий день (коли перед цим увечері "ум"яли" шашлики з сайгака і шурпу з сайгачої голови та "запили" це ящиком горілки ("казьонки") так шубат "пішов - як брехня по селу!" Уже ніхто сильно не принюхувався Правда - після кількох кухликів з кошми встать так ніхто і не зміг Так там і проспали майже цілий день!
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10.01.2023 19:24 Відповісти
...а малясовка тоже, первая идет наперекосяк, потом як по маслу, бо занадто мiцна и тоже на второй день - прощай розум, тока и того, шо гичкою вiдгикуеш з недiлю...
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10.01.2023 19:34 Відповісти
У вашому випадку, верблюдом не вiдгикуеться?
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10.01.2023 19:36 Відповісти
А ти знаєш що текіла має такий самий запах? Я сам не знав! Але ж пив "бурячиху"! (коли запарюють сирий буряк додають у ще теплу суміш дріжжі і потім самогонку женуть) Так вона і текіла - один смак Тільки ціна різна - коли півлітра "бурячихи" коштувала не вище 4 грн то півлітра текіли - 80
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10.01.2023 19:40 Відповісти
Интересно, шо понту хизуватися тем, шо текилу пил. тем более , шо малясовка - дешевле бурячанки.
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10.01.2023 19:59 Відповісти
От і я був здивований! А в США навіть існує спеціальний "Текіла-експрес" ТОчно не пам"ятаю звідки виходить в США (здається Детройт) Рушає перед вихідними і летить через США з мінімальною кількістю та часом зупинок в містечко Текіла (Мексіка) Там люди пиячать свіжовигнаною текілою та їдуть назад щоб на початку нового робочого тжня буть вдома
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10.01.2023 23:32 Відповісти
Дык, мало того, мне и виски отгоняет самогоном, какой цимес им ласуваты? хтозна...
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10.01.2023 20:01 Відповісти
Віскі не "відганяє самогоном" Це і є "самогон" вигнаний з браги яка приготовлена натуральним способом - з зерна
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10.01.2023 23:33 Відповісти
один уже = 200
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10.01.2023 11:14 Відповісти
Пане 3:15, в статье по этому случаю инфа - исчерпывающая:" Не всі громадяни Білорусі, які їдуть до Литви, потрапляють до країни ".
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10.01.2023 08:20 Відповісти
не піддавайтесь ніколи, пан Саня, на короткі юбочки і білі носочки...
дівчата в хакі і броніках мені миліше....
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10.01.2023 08:44 Відповісти
А мне милiшчi кацапы в белых тапочках(ратицями вперед).
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10.01.2023 08:54 Відповісти
от ви і ґурман...
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10.01.2023 08:59 Відповісти
А шо делать...
камень - на камень.
кирпич - на кирпич...
МУйло вижу сдохнет, мордовский он - хрыч...

ЗЫ... УРА-А-А... ушла на дно еще одна военно-космическая кацапская единица.
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10.01.2023 09:09 Відповісти
мне тоже ни кто не запрещает улыбаться человекку, которого я хочу убить
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10.01.2023 01:29 Відповісти
это жестоко, носочки потеют
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10.01.2023 01:56 Відповісти
чисто з великої любові до білорусні - ви ссукі такі ссукі і вас палити?
ну шо б потому без претезій...
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10.01.2023 02:35 Відповісти
Громадян Білорусі при в'їзді до Литви питають, чий Крим, - и те отвечают - белорусский.
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10.01.2023 02:38 Відповісти
Дитячий садочок якийсь... Зараз це вже не працює.
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10.01.2023 03:13 Відповісти
пипец набежали боты с американскими флажками
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10.01.2023 03:44 Відповісти
Бг-ггг ... Недоколыханый тащ застрял в очереди утреннего опохмела(наркомовские). А пока , не рвите сердце, не берите тяжелого в руки, а дурного в голову... А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
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10.01.2023 08:35 Відповісти
Так це ж Лукашенко так своїх людей на карандаш візьме. Раз пустили - значить предатель рускага мира.. у буцегарню яквернеться
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10.01.2023 04:16 Відповісти
хай роблять татуху, щоб потім не відмовлялися від своїх слів
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10.01.2023 07:06 Відповісти
этих тварей еще надо спрашивать откуда деньги берут прихвостни сифилитика картофляндии
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10.01.2023 09:49 Відповісти
Хитрожопых белокацапов вообще не стоит выпускать с бульбозоны. Пусть там гниют.
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10.01.2023 11:03 Відповісти
І що?))Їх питають на детекторі брехні?)Щоб втекти ,то й скажуть що ***** є *****м.
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10.01.2023 20:31 Відповісти
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