Громадян Білорусі на в’їзді до Литви питають, чий Крим, - МВС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Не всі громадяни Білорусі, які їдуть до Литви, потрапляють до країни – деяких з них, прикордонники відправляють назад через ставлення до війни РФ проти України і окупацію Криму.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
За словами міністра, громадян Білорусі запитують про мету в’їзду до Литви, а також про ставлення до дій Росії та статус Криму.
Абрамавічюс вважає, що таке опитування наразі є достатнім заходом для перевірки громадян Білорусі і запроваджувати інші немає потреби.
"Більшість заходів вже вжито – запроваджено більш сувору перевірку після прибуття до Литви, а також зменшено кількість посвідок на тимчасове проживання, обов’язкові додаткові анкети при видачі цих документів, які оцінюють потенційну загрозу національній безпеці. Усі заходи дієві", – сказав міністр.
Абрамавічюс також погодився, що не варто однаково ставитися до всіх громадян Білорусі, кожен випадок потрібно оцінювати окремо.
Будь ласка, зачекайте...
ми тоді були добріші набагато і любили білорусню.
10 місяців і як вітром сдуло цю всю херню...
дівчата в хакі і броніках мені миліше....
камень - на камень.
кирпич - на кирпич...
МУйло вижу сдохнет, мордовский он - хрыч...
ЗЫ... УРА-А-А... ушла на дно еще одна военно-космическая кацапская единица.
ну шо б потому без претезій...