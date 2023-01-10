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США розглядають можливість надання Україні БТР Stryker, – Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

stryker

За даними видання Politico, США розглядають можливість постачання Україні бойових броньованих машин Stryker.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Stryker можуть увійти до одного з наступних пакетів військової допомоги. Найближчий з них можуть оголосити уже в кінці наступного тижня, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Остаточного рішення щодо Stryker ще немає, тому їх можуть залишити на майбутнє.

Видання вказує, що восьмиколісні броньовані машини Stryker не такі потужні й захищені, як танки, але вони також здатні виконувати завдання в умовах снігу, бруду та піску.

"Українцям потрібні бронетранспортери, а це те, що у нас є. Не такі хороші, як Bradley для бою з танками, але хороші для захисту піхоти та переміщення до лінії фронту", – сказав співрозмовник з Міністерства оборони США, який спілкувався на умовах анонімності.

Stryker може перевозити більше солдатів, ніж Bradley, і забезпечує при цьому більший захист, ніж Humvee. Він оснащений кулеметом калібру .50, яким можна керувати зсередини БТР. Україна вже має подібні машини ACSV, які передав уряд Канади.

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Надсилання потужної бронетехніки, такої як Bradley і Strykers, може стати предтечею для постачання танків, пише Politico. Але на Заході досі не можуть домовитися, хто зробить перший крок.

"Європейці кажуть: "Ну, ви знаєте, США мають бути першими". А адміністрація Байдена] відповідає: "Ну, ми хочемо, щоб першими були європейці або хочемо разом". А українці кажуть: "Заради бога, просто дайте нам танки"", – сказав співрозмовник видання.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Я так понимаю "50мм пулемет" это ошибка?Скорее всего имеется ввиду 50 калибр-это 12,7мм(пол дюйма)
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10.01.2023 01:31
+6
Та що там розглядати став підпис Джо і полетіли
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10.01.2023 01:37
+5
М113, М109, пару десятков ещё Хаймарсов и Брэдли и не надо выдумывать велосипед
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10.01.2023 01:29
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М113, М109, пару десятков ещё Хаймарсов и Брэдли и не надо выдумывать велосипед
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10.01.2023 01:29 Відповісти
а мо ***** все це і на шашликі гурбою з соснами?
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10.01.2023 01:40 Відповісти
сначала всех твоих кацапов прибьем а потом на шашлыки в Крым
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10.01.2023 03:31 Відповісти
Сосни в парижах відпочивають, після тяжкої служби прес-офіцерами.
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10.01.2023 08:22 Відповісти
я б навіть сказав офіцерками...
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10.01.2023 08:32 Відповісти
50 мм кулемет, це як? гармата-кулемет?
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10.01.2023 01:30 Відповісти
50 калибр-12,7 мм или пол дюйма
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10.01.2023 01:33 Відповісти
розумію, що помилка... напевне редактори в полоні морфея....
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10.01.2023 01:35 Відповісти
...або повні профани
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10.01.2023 06:01 Відповісти
Сімейство бойових машин «Страйкер» включає 10 різновидів броньованих машин, що перебувають на озброєнні бригадних бойових груп «Страйкер». Перші машини надійшли на озброєння американської армії в лютому 2002 року. Станом на квітень 2013 року було поставлено 4349 одиниць бойової техніки сімейства «Страйкер» різних типів. Основне озброєння БТР M1126 «Страйкер» ISV розташоване в дистанційно керованому бойовому модулі, змонтованому над командирською баштою. Установка має уніфікований тримач, що дозволяє досить швидко встановлювати необхідне озброєння. Воно може складатися з 12,7-мм великокаліберного кулемета М2 (боєкомплект 2 000 пострілів), 40-мм автоматичного гранатомета Mk 19 (боєкомплект - 448 гранат) або 7,62-міліметрового єдиного кулемета М240 (боєкомплект - 4500 набоїв). На цій же установці розташовано 4 блоки 66-міліметрових чотириствольних димових гранатометів M6 (боєкомплект - 32 гранати). САУ M1128 «Страйкер» MGV має унікальну башту з 105-міліметровою гарматою Royal Ordnance L7 (боєкомплект - 32 постріли) і екіпаж, збільшений до 3 осіб. - Stryker
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10.01.2023 09:19 Відповісти
Я так понимаю "50мм пулемет" это ошибка?Скорее всего имеется ввиду 50 калибр-это 12,7мм(пол дюйма)
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10.01.2023 01:31 Відповісти
Угу. ,50 BMG (Big Motherfucking Gun)
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10.01.2023 03:05 Відповісти
M1128 Stryker это просто цыпа, французкие колесные танки просто отдыхают , 12.5 Браунинг и 105 мм пушка
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10.01.2023 03:42 Відповісти
це зразок, їх майже не випускалося
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10.01.2023 05:13 Відповісти
Не знаю сколько их выпустили но есть еще более новые модификации с 30мм пушкой и с более сильной литальной силой, короче классная штучка нужно брать.
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10.01.2023 06:42 Відповісти
Зі 105 мм пушкою!
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10.01.2023 09:25 Відповісти
"оснащений 50-мм кулеметом"

Я завжди думав, що 22мм і більше - то вже гармата.
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10.01.2023 01:32 Відповісти
Так написано калібр .50, а не мм, це тяжкий кулемет Браунінга.
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10.01.2023 09:43 Відповісти
Це вже виправили. Від початку було написано так, як я процитував.
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10.01.2023 10:33 Відповісти
Не часто таке трапляється, але тут українці праві!
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10.01.2023 01:34 Відповісти
"не часто" пишеться разом - нечасто, ви напевне частіше буваєте правим...
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10.01.2023 01:40 Відповісти
Існують обидва варіанти: «не часто» і «нечасто». Для визначення написання потрібен контекст.Роздільне написання - «не часто» - буде вірним в наступних випадках:
1.Якщо в реченні у даного прислівники є протиставлення з союзом «а». Тобто у фразі «не часто, а рідко».
2.Якщо перед власною мовою є одна з наступних груп слів: зовсім не, далеко не, аж ніяк не, нітрохи не, анітрохи не. Тобто: зовсім не часто, далеко не часто, аж ніяк не часто і так далі.
3.Якщо автор підкреслює заперечення ознаки, а не виражає протилежний ознака. Наприклад, «він не часто до нас заходив» - якщо мається на увазі «не дуже часто, але і не можна сказати, що рідко», то ми маємо тут просте заперечення ознаки дії, що виражається власною мовою, і треба вираз «не часто» написати окремо, в два слова.
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10.01.2023 01:50 Відповісти
багато словесного поносу... ваші родичі "козочкіни", із за порєбріка, напевне частіше бувають праві...
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10.01.2023 02:01 Відповісти
Я б посперечався, але не стану, бо не це головне!
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10.01.2023 02:47 Відповісти
Та що там розглядати став підпис Джо і полетіли
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10.01.2023 01:37 Відповісти
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10.01.2023 01:50 Відповісти
Пішла жара.
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10.01.2023 01:55 Відповісти
Нам потрібно ВСЕ!
Бо ***** вже зовсім ******...
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10.01.2023 01:58 Відповісти
то вам ще леопарди надати?
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10.01.2023 02:00 Відповісти
Вигнали рашистів з півночі України зовсім без будь якої тяжкої західної зброї навесні. З отриманням західної артилерії та й ще у мізерній кількості влітку звільнили Миколаївську область, а на початку осені майже усю Харківську та на Херсонщині витиснувши ворога з правого берегу Дніпра. То з отриманням танків, а якщо ще й літаків звільнення всієї території України до кордонів 1991 року буде гарантоване на 100%. Далі вже буде стояти лише одне завдання - бити на Рашці усі точки базування військ Масквабаду так, щоб навіть у планах Кремля не було бажання щось там "повторити"! І весь світ зачекався появи на фронтах АНАЛОговнетних "Армат" та "Су-57", бо все інше, включаючи "Термінатори" під себе зробило після перших же спроб!
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10.01.2023 09:08 Відповісти
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10.01.2023 02:12 Відповісти
Це вже ленд-ліз чи ще ні?
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10.01.2023 02:54 Відповісти
зачем тебе боту лендлиз - ты что его оплачивать будешь?
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10.01.2023 03:34 Відповісти
Про ботів сере в усіх гілках тупе Вячеслав 43a0ae0b,
а на більше воно і не здатно. З ним вже намагалися вести діалог, зливається миттєво.
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10.01.2023 09:31 Відповісти
так что поделать если вас троллей тут как собак не резанных - приходится по плохому потому что по хорошему вы не понимаете
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14.01.2023 22:03 Відповісти
ленд-ліз піде, коли трампізди почнуть вийо...ся
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10.01.2023 06:57 Відповісти
Якщо про це почали говорити в США, то в короткі сроки цей БТР з'явиться в ЗСУ. Байден же не Вероховний України, сказав зробить. На мою думку він більше зробив для ЗСУ чим вся "зелена" команда.
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10.01.2023 05:19 Відповісти
F-15/17/18 та Abrams-M1 сумують , майже всі побратими їдуть бити фашистів
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10.01.2023 06:54 Відповісти
F-17 можна не згадувати, бо цей літак так і не пішов у серію, а F-18 (FA-18) є палубним літаком, що стоїть на озброєні ВМС США з базуванням на авіаносцях, тому не впевнений що його буде зручно використовувати на звичайних аеродромах виходячи з філософії його конструкції яка передбачає екстрені зупинки стоперами та утримання на старті при набиранні обертів двигунів.
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10.01.2023 08:50 Відповісти
звісно так, я мав на увазі F-16
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10.01.2023 10:29 Відповісти
Прочитав черговий вилив маразму стосовно того, що "руССкие не хотели воевать против Украины, а их принудил Запад", на цей раз від Патрушева, і у черговий раз бачу рівень маразму рашистів які не мають меж хворобливої фантазії задля виправдання саме їх злочинів проти України та її громадян. Виходячи з цього розумієш, що ці тварюки просто не в змозі самостійно зупинитись у війні, і лише повне знищення їх армії зможе примусити роССійських нацистів відмовитись від продовження війни проти України!!!
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10.01.2023 08:41 Відповісти
Як вони самі казали: ми не можем програти цю війну, особливо хохлам. Тобто, вони збираються воювати до останнього кацапа і булуть вигадувати усіляку маячню щоб це виправдати перед своїм біосміттям.
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10.01.2023 09:50 Відповісти
 
 