США розглядають можливість надання Україні БТР Stryker, – Politico
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
За даними видання Politico, США розглядають можливість постачання Україні бойових броньованих машин Stryker.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Stryker можуть увійти до одного з наступних пакетів військової допомоги. Найближчий з них можуть оголосити уже в кінці наступного тижня, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.
Остаточного рішення щодо Stryker ще немає, тому їх можуть залишити на майбутнє.
Видання вказує, що восьмиколісні броньовані машини Stryker не такі потужні й захищені, як танки, але вони також здатні виконувати завдання в умовах снігу, бруду та піску.
"Українцям потрібні бронетранспортери, а це те, що у нас є. Не такі хороші, як Bradley для бою з танками, але хороші для захисту піхоти та переміщення до лінії фронту", – сказав співрозмовник з Міністерства оборони США, який спілкувався на умовах анонімності.
Stryker може перевозити більше солдатів, ніж Bradley, і забезпечує при цьому більший захист, ніж Humvee. Він оснащений кулеметом калібру .50, яким можна керувати зсередини БТР. Україна вже має подібні машини ACSV, які передав уряд Канади.
Надсилання потужної бронетехніки, такої як Bradley і Strykers, може стати предтечею для постачання танків, пише Politico. Але на Заході досі не можуть домовитися, хто зробить перший крок.
"Європейці кажуть: "Ну, ви знаєте, США мають бути першими". А адміністрація Байдена] відповідає: "Ну, ми хочемо, щоб першими були європейці або хочемо разом". А українці кажуть: "Заради бога, просто дайте нам танки"", – сказав співрозмовник видання.
Будь ласка, зачекайте...
Я завжди думав, що 22мм і більше - то вже гармата.
1.Якщо в реченні у даного прислівники є протиставлення з союзом «а». Тобто у фразі «не часто, а рідко».
2.Якщо перед власною мовою є одна з наступних груп слів: зовсім не, далеко не, аж ніяк не, нітрохи не, анітрохи не. Тобто: зовсім не часто, далеко не часто, аж ніяк не часто і так далі.
3.Якщо автор підкреслює заперечення ознаки, а не виражає протилежний ознака. Наприклад, «він не часто до нас заходив» - якщо мається на увазі «не дуже часто, але і не можна сказати, що рідко», то ми маємо тут просте заперечення ознаки дії, що виражається власною мовою, і треба вираз «не часто» написати окремо, в два слова.
Бо ***** вже зовсім ******...
а на більше воно і не здатно. З ним вже намагалися вести діалог, зливається миттєво.