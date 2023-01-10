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До лікарні на Херсонщині привезли близько 120 окупантів, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них - з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні "Восточний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.
За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.
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Vsevolod Marchenko
показати весь коментар10.01.2023 07:53 Відповісти Мені подобається 0
Yri Simash
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Белла Богун
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