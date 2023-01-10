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До лікарні на Херсонщині привезли близько 120 окупантів, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них - з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні "Восточний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ.

За даними Генштабу, противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повну фуру ліквідованих окупантів завезли до Мелітополя, - Федоров

Автор: Ірина Дашківська
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Зверніть увагу - катаври, сиріч трупи, *****-пригожинської банди загорнуті в якісь лахи. Невже пакетів для тих, хто відкинувся на зустріч з Кабздоном, стало не вистачати?
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10.01.2023 07:53 Відповісти
Нахiба вони там потрiбнi? На цвинтарi iм буде краще.
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10.01.2023 07:55 Відповісти
В скотомогильник, на цвинтарі людей ховають.
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10.01.2023 08:24 Відповісти
Та сама Горловка, 14.06.2014. Нехай згадають як вони раділи асвабадітєлям.
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10.01.2023 08:08 Відповісти
 
 