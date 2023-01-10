РФ найближчим часом навряд чи зможе оточити Бахмут, - британська розвідка
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Ситуація в районі Бахмута - складна, але Росії навряд чи вдасться найближчим часом оточити місто.
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністерство оборони Сполученого Королівства.
У зведенні зазначено, що за останні чотири дні російські війська та сили ПВК "Вагнера" тактично просунулися до невеликого міста Соледар на Донбасі та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.
Соледар знаходиться за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії для того, щоб обійти Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку, вважає розвідка Британії.
Частина бойових дій велася за входи до 200-кілометрових тунелів покинутих соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що тунелі можуть використати для проникнення в тил.
"Попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи зможе зразу оточити місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають глибокі оборонні рубежі та контролюють шляхи постачання", - вважає британська розвідка.
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Но рашистов свободно запускают в Солидар.