РФ найближчим часом навряд чи зможе оточити Бахмут, - британська розвідка

Ситуація в районі Бахмута - складна, але Росії навряд чи вдасться найближчим часом оточити місто.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністерство оборони Сполученого Королівства.

У зведенні зазначено, що за останні чотири дні російські війська та сили ПВК "Вагнера" тактично просунулися до невеликого міста Соледар на Донбасі та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

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Соледар знаходиться за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії для того, щоб обійти Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку, вважає розвідка Британії.

Частина бойових дій велася за входи до 200-кілометрових тунелів покинутих соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що тунелі можуть використати для проникнення в тил.

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"Попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи зможе зразу оточити місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають глибокі оборонні рубежі та контролюють шляхи постачання", - вважає британська розвідка.