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РФ найближчим часом навряд чи зможе оточити Бахмут, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Ситуація в районі Бахмута - складна, але Росії навряд чи вдасться найближчим часом оточити місто.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міністерство оборони Сполученого Королівства.

У зведенні зазначено, що за останні чотири дні російські війська та сили ПВК "Вагнера" тактично просунулися до невеликого міста Соледар на Донбасі та, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту.

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Соледар знаходиться за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною найближчою оперативною метою Росії для того, щоб обійти Бахмут з півночі та порушити українські лінії зв’язку, вважає розвідка Британії.

Частина бойових дій велася за входи до 200-кілометрових тунелів покинутих соляних шахт, що пролягають під територією району. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що тунелі можуть використати для проникнення в тил.

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"Попри посилення тиску на Бахмут, Росія навряд чи зможе зразу оточити місто найближчим часом, тому що українські війська зберігають глибокі оборонні рубежі та контролюють шляхи постачання", - вважає британська розвідка.

Автор: Ольга Лузан
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ну так з Британії видніше ж.
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10.01.2023 09:54 Відповісти
Недалеко от Бахмута, под землей, в соляных шахтах Соледара, расположены большие армейские хранилища. Там есть, например, знаменитые трехлинейки - винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы ППШ, револьверы "Наган"... Кроме стволов 1930-40-х годов выпуска, причем в очень хорошем техническом состоянии, в смазке, хоть сейчас бери и стреляй, есть и трофейное немецкое оружие - пулеметы, пистолеты "Вальтер", "Браунинг", а также образцы американского, поступавшего в годы Второй мировой по так называемому ленд-лизу
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10.01.2023 10:01 Відповісти
Резников говорил, что сил достаточно, мобилизация не нужна...
Но рашистов свободно запускают в Солидар.
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10.01.2023 10:25 Відповісти
те, що його оточать не найближчим часом, звісно, значне полегшення... а можна би допомогти важкою технікою та літаками і питання оточення вже б не стояло взагалі.
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10.01.2023 10:38 Відповісти
Ой, щось лексика така, що нагадує підготовку суспільства до здачі Бахмуту, Соледару і може ще чого у цьому районі. Дуже нагадує офіційні повідомлення про Маріуполь перед здачею.
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10.01.2023 19:20 Відповісти
 
 