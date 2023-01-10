Минулої доби росіяни вкотре обстріляли Новгород-Сіверську громаду Чернігівщини
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9 січня Новгород-Сіверську громаду Чернігівської області російські військові обстріляли з мінометів.
Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Зі сторони російського населеного пункту Гудовка прикордонники зафіксували чотири вибухи з міномета калібром 120 мм", - йдеться в повідомленні.
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Bel Amor
показати весь коментар10.01.2023 10:03 Відповісти Мені подобається 0
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