У Маріуполі стартувала глобальна примусова паспортизація місцевого населення, - Андрющенко

З 1 січня 2023 року російський паспорт обов’язково мають отримати вчителі, медичні працівники, поліціанти та працівники державних органів влади.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"А з 1 березня цього року в окупованому Маріуполі без російського паспорта неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю. Також акредитацію "ДНР" (зауважу, що не РФ) до першого березня мають пройти судді, адвокати, юристи (вся ланка). При цьому такого "закону" немає, але усно про це попереджено", - зазначив Андрющенко.

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