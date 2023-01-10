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У Маріуполі стартувала глобальна примусова паспортизація місцевого населення, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

паспорт,росія

З 1 січня 2023 року російський паспорт обов’язково мають отримати вчителі, медичні працівники, поліціанти та працівники державних органів влади.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"А з 1 березня цього року в окупованому Маріуполі без російського паспорта неможливо буде займатись підприємницькою діяльністю. Також акредитацію "ДНР" (зауважу, що не РФ) до першого березня мають пройти судді, адвокати, юристи (вся ланка).  При цьому такого "закону" немає, але усно про це попереджено", - зазначив Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти посилили патрулювання в окупованому Маріуполі, ставлять пересувний блокпост, - Андрющенко. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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Очередная показуха с имитацией нормальной жизни. Какие адвокаты, юристы, судьи? Там кадыровцы вот и весь закон. Картинка для западных сми (за бабки публикующих статьи) и разворовывание средств у своих же.
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10.01.2023 10:31 Відповісти
Так там так і написано - "з акредитацією днр, зауважу що не рф".

Це новина про юридичну нікчемність, а не про "закон".
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10.01.2023 15:06 Відповісти
 
 