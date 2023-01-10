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Росіяни бояться розміщувати мобілізованих у Мелітополі, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські окупанти перекидають додаткові ресурси до тимчасово окупованої частини Запорізької області, але бояться розміщувати їх у Мелітополі через сили спротиву, які передають інформацію українським спецслужбам.

Про це мер Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН. За його словами, ЗСУ дізнаються про все, що роблять окупанти в Мелітополі.

"Слід зазначити, що зараз вони свої ешелони військової техніки доганяють до Сокола-Гірного - це майже межа Херсонської та Запорізької областей, тому що бояться їх доставляти в Мелітополь. Вони розуміють, що про все, що знаходиться в Мелітополі, через наші сили спротиву одразу дізнаються наші спецслужби, наші Збройні сили", - сказав Федоров.

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Він зазначив, що останніми днями приїжджають чергові партії мобілізованих, яких здебільшого розміщують на Азовському узбережжі.

"У Мелітополі вони бояться розміщуватися, тим паче, після тих вибухів, які були у минулі вихідні, коли було повністю знищено склад боєприпасів рашистів на одному з промислових підприємств. Також ми бачимо суттєві втрати рашистів. Наприклад, вчора до моргу Мелітополя привезли цілу фуру вбитих рашистів. Сьогодні морг повністю переповнений і навіть цивільні не мають доступу до нього, якщо хтось помер", - розповів міський голова Мелітополя.

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За його словами, в селищі Велика Білозерка окупанти повністю переробили під морг одну зі шкіл і там на території агрофірми влаштовують братські могили.

Автор: Ольга Лузан
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на уралі розміщуйте, у бункері!
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10.01.2023 10:00 Відповісти
ну так дистанційний мер Мелітополя, федоров їх налякав з Київа.
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10.01.2023 10:27 Відповісти
Агресор та окупант повинен дохнути. В товарних обсягах...
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10.01.2023 10:45 Відповісти
 
 