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Росіяни обстрілюють Херсон, можуть бути повторні "прильоти", - Соболевський
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Російські загарбники обстрілюють Херсон.
Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Черговий обстріл Херсона. Обережно, можуть бути повторні прильоти", - йдеться в повідомленні.
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Головна » Сесію облради провели завдяки участі "сальдівців" та ОПЗЖ
НОВИНА 09.01.2023
Сесію облради провели завдяки участі "сальдівців" та ОПЗЖ
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Сесія Херсонської обласної ради, яка пройшла наприкінці грудня минулого року, відбулася тільки завдяки участі депутатів від ОПЗЖ та "Блока Володимира Сальдо".
Так, згідно протоколів голосувань, станом на початок засідання, онлайн зібралося 33 депутати, що ʼ мінімальною кількісттю для прийняття рішень. Пізніше приєднався ще один депутат.
Кворум став можливим через участь у засіданні депутатів Діани Бобровської, Юрія Киселевича, Дениса Микитюка та Ганни Сінкевич із забороненої ОПЗЖ, та Тетяни Волинець, Михайла Жарова та Ганни Пиляй із забороненої партії "Блок Володимира Сальдо".
Відмітимо, що на сесію не зʼявилися майже половина фракції "Партії Ігоря Колихаєва нам тут жити", частина Слуг народу та ЄС.
Частина депутатів брали участь у засіданні сесії з за кордону. За даними МОСТа Денис Микитюк знаходиться в Іспанії, Гамлет Овсепян в Арменії, Галина Гондарева - в одній іх європейських країн.