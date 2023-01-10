Росіяни обстрілюють Херсон, можуть бути повторні "прильоти", - Соболевський

Російські загарбники обстрілюють Херсон.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Черговий обстріл Херсона. Обережно, можуть бути повторні прильоти", - йдеться в повідомленні.

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