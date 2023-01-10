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вибухівка (398) Львів (2080) Нацполіція (13924)

У Львові повідомили про замінування державних та торговельних закладів

Новини Цензор.НЕТ Події

служба,вибухотехнічна

У державних та торговельних закладах Львова шукають вибухівку. 10 січня надійшло повідомлення про "масове замінування"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Варта 1".

"Близько 10:00 надійшло повідомлення про масове замінування. Зараз є серія анонімних замінувань у Львові по державних та торговельних закладах", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, зараз правоохоронці почергово перевіряють інформацію про замінування.

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Автор: Марина Макєєва
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10.01.2023 11:25 Відповісти
Пригріті бєжєнци?
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10.01.2023 11:09 Відповісти
 
 