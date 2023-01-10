Обстріл Очакова росіянами - це реакція на удар ЗСУ по Кінбурнській косі, - ОК "Південь"

Обстріл Очакова - це реакція окупантів на бойові успіхи ЗСУ. Українські захисники накрили на Кінбурнській косі скупчення військових і техніки росіян.

Про це повідомила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

За її словами, окупанти боягузливо заїжджають на Кінбурнську косу, розташовують техніку, стріляють і негайно вшиваються звідти.

"Вони розуміють, що отримають відповідь. Вчора нами було відпрацьовано по їхнім позиціям на Кінбурнській косі", - пояснила вона.

Гуменюк наголосила, що останнім часом ворог активізував повітряну розвідку, фіксується дуже багато безпілотників, що запускають росіяни.

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"Вчора зранку було збито розвідувального безпілотника, який заходив з моря, безпосередньо на очаківському напрямку. Ворог намагається зібрати якнайбільше інформації про те, куди завдати удар", - додала вона.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" зазначила, що росіяни завдали удар в напрямку портової інфраструктури – в розподільну вежу, яка координує рух суден по Дніпровсько-Бузькому лиману.

"Це свідчить про те, що окупанти продовжують тероризувати напрямок, який держава Україна намагається залучити до Чорноморської зернової ініціативи. Для того, щоб посилити роботу з забезпечення продовольством на світовому рівні і підіймати економіку Миколаївщини, яка довгий час потерпала під частковою окупацією і обстрілами", - зауважила вона.

Гуменюк вважає, що з боку Росії це є тероризмом - економічним, техногенним й психологічним.

"Адже удари прзвели до руйнування будинків цивільних, і люди залишились в холодну пору року без вікон, дахів. І це спричиняє, за розрахунком ворога, психологічний дисбаланс у людей. Але українці стійкі, і вони знають, що краще бути в холоді, ніж з ворогом", - підсумувала керівниця пресцентру ОК "Південь".

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