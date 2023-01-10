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Понад 4 мільйони ВПО офіційно зареєстровано в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

впо

В Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів громадян.

Про це йдеться у звіті Міністерства з питань реінтеграції за минулий рік, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні в Україні офіційно зареєстровано 4 867 106 ВПО, а за міжнародними оцінками кількість внутрішніх переселенців перевищує 7 мільйонів громадян. Ще понад 4 мільйони осіб зареєструвалися для отримання тимчасового захисту у Європі", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з викликами, спричиненими повномасштабною агресією РФ проти України, команда Мінреінтеграції ініціювала перегляд затвердженої Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб і впровадження середньострокових рішень щодо внутрішнього переміщення до 2024 року. В межах Проєкту Ради Європи "Внутрішнє переміщення в Україні: розробка сталих рішень. Фаза II" з вересня по грудень відомство підготувало проєкт оновленої Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення до 2024 року.

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Автор: Марина Макєєва
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Те, що гірше буде - передбачити було не складно.
Те, що наріт "зроблять" - було ясно.
Те, що буде багато горя - очевидно.

Але, я ні в якому страшному сні не думала, що за це все його в дупу цілуватимуть ще більше.

(с)
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10.01.2023 11:52 Відповісти
 
 