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НАБУ викликало на допит Венедіктову як свідка, - Лємєнов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову.
Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.
"Колишню Генпрокурорку викликали на допит в НАБУ, за даними моїх джерел. Поки без статусу підозрюваної, як свідка. Підстава поки невідома, але сам факт доволі цікавий. І якщо це буде стосовно того, що в неї незадекларований годинник люксового бренду Hublot – буду дуже сильно сміятися. Хоча там і без цього кейсу є за що "зачепитись", - розповів він.
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+12 олег иванов 9d1a2ffb
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показати весь коментар10.01.2023 11:52
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