НАБУ викликало на допит Венедіктову як свідка, - Лємєнов

Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Колишню Генпрокурорку викликали на допит в НАБУ, за даними моїх джерел. Поки без статусу підозрюваної, як свідка. Підстава поки невідома, але сам факт доволі цікавий. І якщо це буде стосовно того, що в неї незадекларований годинник люксового бренду Hublot – буду дуже сильно сміятися. Хоча там і без цього кейсу є за що "зачепитись", - розповів він.

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