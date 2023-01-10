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Новини Політика України
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НАБУ (3426) допит (675) Венедіктова (756) Лємєнов Олександр (47)

НАБУ викликало на допит Венедіктову як свідка, - Лємєнов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

венедіктова

Національне антикорупційне бюро викликало на допит колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову.

Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, передає Цензор.НЕТ.

"Колишню Генпрокурорку викликали на допит в НАБУ, за даними моїх джерел. Поки без статусу підозрюваної, як свідка. Підстава поки невідома, але сам факт доволі цікавий. І якщо це буде стосовно того, що в неї незадекларований годинник люксового бренду Hublot – буду дуже сильно сміятися. Хоча там і без цього кейсу є за що "зачепитись", - розповів він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Бенядиктова,на 100% когда то "свой" прокурор,и тут такое... Ну ты не боись-Зелупа своих не бросает и в обиду не даст.
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10.01.2023 11:54
+11
Це не ця 100% своя, неосвічена і ручна курва казала що ху@ла неможливо притягнути до суду?
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10.01.2023 11:58
+8
депутаты опзжо до сих пор получают из бюджета зарплату
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10.01.2023 11:52
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зараз зе набу наббуу
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10.01.2023 11:49 Відповісти
буба на набу бубу
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10.01.2023 13:26 Відповісти
депутаты опзжо до сих пор получают из бюджета зарплату
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10.01.2023 11:52 Відповісти
Офігеть ‼️‼️
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10.01.2023 12:56 Відповісти
Бенядиктова,на 100% когда то "свой" прокурор,и тут такое... Ну ты не боись-Зелупа своих не бросает и в обиду не даст.
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10.01.2023 11:54 Відповісти
А чому не як підозрювану?
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10.01.2023 11:57 Відповісти
Мабуть, зможе собі дозволити послати НАБУ "НАтриБУкви", вона ж "своя".
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10.01.2023 12:04 Відповісти
в процесі це звичайна справа, це пов'язано з різними правами та обов'язками залежно від статусу(свідок чи підозрюваний). Спочатку ти повинен казати правду і нічого крім правди як свідок, а потім маєш права не давати покази проти себе як обвинувачений
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10.01.2023 12:12 Відповісти
Це не ця 100% своя, неосвічена і ручна курва казала що ху@ла неможливо притягнути до суду?
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10.01.2023 11:58 Відповісти
Так,вона,скотина
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10.01.2023 12:27 Відповісти
Hi,вона зара послиня...
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10.01.2023 12:44 Відповісти
…послиця..
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10.01.2023 13:13 Відповісти
Замовляйте, щоб привезла швейцарський шоколад
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10.01.2023 12:29 Відповісти
венедіктова падла хітрожопа
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10.01.2023 12:34 Відповісти
ну викликало і шо, а у неї поважна причина не зявитися, та ще й прописана Портновським гавнозаконодавством де просте небажання відвідувати НАБУ яке можна розтягувати рівно стільки скільки треба, захищено тим же гівнозаконом. Так що цей дощ як то кажуть надовго.
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10.01.2023 13:02 Відповісти
рєзінова кукла-полєзний свідок.
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10.01.2023 13:28 Відповісти
Вона спершу в Софію заїде. Деяким тонкощам навчитися.
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10.01.2023 16:05 Відповісти
странно. сначала уволили и выслали, теперь вызывают.
что-то очень личное.
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11.01.2023 05:06 Відповісти
 
 