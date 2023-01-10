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США та НАТО де-факто стали "непрямою стороною конфлікту", - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,пєсков

У Кремлі вважають, що є очевидним залученням США та НАТО до війни в Україні.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Залучення США та НАТО до ситуації в Україні очевидне, вони де-факто стали непрямою стороною конфлікту", - сказав він.

Водночас Кремль не вважає, що заяви влади РФ щодо участі НАТО у конфлікті в Україні можуть підштовхувати Альянс до нарощування допомоги Києву.

Також читайте: Ніхто не обговорює можливість перемир’я з Україною за "корейським варіантом", - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
В смысле? Вы ж с НАТО уже скоро год,как воюете. Дебил,***))
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10.01.2023 12:11
+24
Ну так в чому справа?
Ви ж своєму бидлу вже рік розказуєте, що вже давно воюєте з НАТО!
От і повоюйте, мразота кацапська!
Можете у Середземеому морі атакувати американський корабель, або базу США: безліч варіантів!
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10.01.2023 12:11
+17
ну, вибачайте що часи Обами та Меркель минули....
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10.01.2023 12:09
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ну, вибачайте що часи Обами та Меркель минули....
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10.01.2023 12:09 Відповісти
рашапіди, вони ж кремлівські придурки - геть дурні і не лікуються, і це не обговорюється а той факт що в наших "воєнторгах" зявилося багато нових, модних і популярних товарів так то просто бізнес і нічого іншого. просто бізнес, крапка.
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10.01.2023 12:51 Відповісти
"Візор Гук"! Де ж ти бачив "бізнес" при якому товари і послуги надаються БЕЗКОШТОВНО?! Тому це політика, це прояв солідарності, безоплатна допомога, підтримка у складний час. До того ж не можна тільки розмовляти про підтримку демократії у світі задля протистояння тираніям, а треба й реально щось робити у цьому напрямку, інакше не будуть вірити голим обіцянкам. Тож ми зараз бачимо коли декілька демократичних країн роблять для когось те у чому зацікавлені особисто самі - показати переваги демократії над авторітарним правлінням!!!
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10.01.2023 13:02 Відповісти
правильно кремль вважає. Чомусь починаю думати, що навіть коли рашистська орда пере"""бе всіх підряд на вулицях Відня і Парижу - і тоді це не підштовхне Альянс до рішучих дій
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10.01.2023 12:10 Відповісти
"Ольга Жмудовська"! По перше, Рашка не зможе НІКОЛИ нічого подібного зробити, і це зрозуміло навіть тим хто продовжує будувати на Рашці сніговиків у вигляді ракет з написом "Сармат" (яких у реальності не існує) та написом "На Вашингтон", а по друге - на те НАТО й існує, щоб такої можливості ні в кого не було, і не раджу комусь це перевіряти!
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10.01.2023 12:37 Відповісти
В смысле? Вы ж с НАТО уже скоро год,как воюете. Дебил,***))
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10.01.2023 12:11 Відповісти
Тарган, будеш висіти на шибениці скоро
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10.01.2023 12:11 Відповісти
Не буде. Переїде до своєї доньки у США. Доживе віку у спокої та достатку.
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10.01.2023 12:27 Відповісти
А от саме у цьому я зо-о-о-овсім не впевнений"
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10.01.2023 12:30 Відповісти
не впевнений, що буде у змозі спокійно жити, та й ще у достатку, та ще й у Штатах!
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10.01.2023 12:32 Відповісти
Там аґенти кґб, що працювали проти США, спокійнісінько доживають віку. Ще й з телеекранів не злазять, обсир@ючи в ефірах Україну.
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10.01.2023 12:35 Відповісти
А як же, Бутіна не дасть збрехати, а що стосується агентів КГБ, або ФСБ які перейшли на бік Штатів, то це природньо, вони ж не погрожували американцям, а навпаки, вирішили допомогти!
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10.01.2023 12:40 Відповісти
Ну так в чому справа?
Ви ж своєму бидлу вже рік розказуєте, що вже давно воюєте з НАТО!
От і повоюйте, мразота кацапська!
Можете у Середземеому морі атакувати американський корабель, або базу США: безліч варіантів!
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10.01.2023 12:11 Відповісти
так вже ж почали...лайном кидаються з ТБ)))
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10.01.2023 12:14 Відповісти
Ну так в чьйом дьЄло пІськов? Вєшайся нах...
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10.01.2023 12:13 Відповісти
Піськоф, який конфлікт? У вас же "спецоперація".
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10.01.2023 12:14 Відповісти
Може вам, паскуди, перерахувати хто з вами став непрямою стороною "конфлікту" , починаючи з Ірану?

І який такий конфлікт був у України хоч з кимось, поки ви не влізли в Україну своїми брудними копитами?
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10.01.2023 12:14 Відповісти
Сцить срусня як дЄди сцяли. Скрєпненько
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10.01.2023 12:16 Відповісти
Как же так, ******н усатый, . вы ж с НАТО уже давно воюете? Только звиздюлей получаете от Украинцев.
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10.01.2023 12:17 Відповісти
«Россия восемь лет воевала на Украине с Америкой и всё было у нас хорошо, если бы на помощь Америке неожиданно не пришли украинцы». © Алексей Венедиктов, экс-Эхо Москвы
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10.01.2023 12:52 Відповісти
Хто такий Венедіктов (посіпака Путіна), розумній людині було зрозуміло одразу, коли на "Эхо Москвы" надавали слово ярим рашистам, а демократично мислячим закидали незрозумілі питання які мали ціллю спотворювати їх вислови, коли той самий Венедіктов наполегливо оприлюднював роССійсько-нацистскі наративи про "громадянську" війну на Донбасі та "утиск" роССійсько-мовних в Україні. Тож не здивований!!!
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10.01.2023 13:09 Відповісти
Я знаю ціну Венедіктову Але ж в даному випадку "тролинг - зачётный" кацапам ! Думаю він і сам не радий був що подібне виклав
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10.01.2023 13:44 Відповісти
Ну та й що? Не розраховували? Лузери!
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10.01.2023 12:17 Відповісти
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10.01.2023 12:20 Відповісти
- Мне нужна твоя "Виагра" и твой съемный протез. ))
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10.01.2023 13:03 Відповісти
Йорш пучеглазий заманав
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10.01.2023 12:20 Відповісти
Булькатий. Так вірніше.
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10.01.2023 12:26 Відповісти
Ну що ж, стали то й стали, і якщо у час 2-ї світової війни НАТО ще не існувало, то Штати й тоді було стороною учасницею у війні, спочатку опосередкованою, а потім і безпосередньою, і тоді і зараз це буде переможна сторона, а Рашка займе місце переможеної нацистської Германії. Тому не заперечую, нехай Пєсков продовжує логічний ланцюг!
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10.01.2023 12:28 Відповісти
От його будун тримає))))
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10.01.2023 12:31 Відповісти
А те що з кацапського боку бульбашія, тепер ще й іран втягується то це нічого?!!!
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10.01.2023 12:33 Відповісти
І це природньо - вісь зла, яка була й у гітлерівської Німеччини, і завершать свій вік так само!
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10.01.2023 12:43 Відповісти
De fakto kogda NATO statuse mirotvorca po prosbe Ukraini vediot svoji vojska Ukrainu i jesli xotiabi odna bomba papadiot na nix togda uze budet realnaja vojna .Poka na dani moment etogo netu,no mozet bit
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10.01.2023 12:36 Відповісти
Більш того, й у Рашці не бажають офіційно визнавати це війною, але як казав Козьма Прутков - "Якщо на клітці із Слоном бачиш напис "Буйвол" - не вірь очам своїм!"
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10.01.2023 12:45 Відповісти
Кожна тупа кацапердь впевнена що воюэ в Украïнi з НАТО, a Пiськов з Пуйлом нi.
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10.01.2023 12:37 Відповісти
Переконаний, що вони не впевнені, але кажуть це виключно виходячи з того, з чого виходить хлопець, який отримав люлєй від когось, кого вважав слабкішим, і щоб виправдатись розповідає, що бився не з одним, а з десятьма!
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10.01.2023 12:48 Відповісти
Единственной и правильной реакцией США и НАТО на этот выссер Пескова было бы:
Да это так. Украину поддерживаем и будем поддерживать столько, сколько потребуется. И наша поддержка будет только усиливаться и возрастать.

Но увы, такой реакции не будет.
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10.01.2023 12:41 Відповісти
"freedom of speech", да ти смішний! Саме ці слова й заяви, майже слово у слово, майже кожен день вимовляють керівники США та країн ЄС та НАТО, представники цих альянсів, їх пресс секретарі, та більш того, ц роблять це, тобто реально надають допомогу! Тому смішно чути те, що ти написам у своєму посту!
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10.01.2023 12:51 Відповісти
"Смешной" - человек, который не умеет читать и не включает мозг. Я же четко написал - РЕАКЦИЯ (на выссер пескова).
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10.01.2023 12:57 Відповісти
А навіщо реагувати на щось тим, що й так робиш повсякдень?! Чи вважаєш ти реакцією на звинувачення, наприклад, у "дармоїдстві" те, що сьогодні, після звинувачення ти, як і кожен день до цього, підеш на роботу, або будешь щось робити без ледащ?! У таких випадках краще дотримуватись вислову - "Собака лає - караван іде!" Навіщо звертати увагу на лопотіння якогось лузера?! Навпаки - повний ігнор!
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10.01.2023 13:16 Відповісти
Типичные рассуждения диванного форумчанина.
Неужели непонятно, что к войне в Украине привело именно отсутствие должной и правильной РЕАКЦИИ Запада на все ******* Путлера, начиная с 2008 г. (вторжение в Грузию).
"Собака лає - караван іде!" - это ты прямо Путлера процитировал на все "глубокие озабоченности" Запада.
Запад ОБЯЗАН реагировать на заявления всего нескольких лиц в РФ. Это Путлер, Лавров, Песков и Шойгу. Т.к. все они - прямые говорящие головы Путлера. Можно, конечно, назвать их "лузерами" ... Только нашу победу это не приблизит.
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10.01.2023 13:55 Відповісти
он с Ешмарафона и канала freeДОМ. недавно в эфире, прачка от зЕ(б)лени, отбеливатель)
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10.01.2023 13:04 Відповісти
Да, стали, и что дальше ?
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10.01.2023 12:45 Відповісти
Дмітрій. Дмітрій Пєсков. Не паскудьте гарне українське ім'я Дмитро.
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10.01.2023 12:47 Відповісти
От тут ти "YU ST" не вгадав! Дмитрий (см. также Деметрий) - распространённое мужское имя греческого происхождения. Происхождение имени связано с именем древнегреческой богини земли и плодородия Деметры. Значение имени - «посвящённый богине Деметре» (Митре).
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10.01.2023 12:53 Відповісти
"Залучення США та НАТО до ситуації в Україні очевидне, вони де-факто стали непрямою стороною конфлікту". Ну, тоді, набери в рот гімна і плюнь на них.
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10.01.2023 12:56 Відповісти
І до повних дебілів дійшло.
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10.01.2023 12:58 Відповісти
Ну всі бачать, що ви всраті вже давно. Що далі?
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10.01.2023 13:01 Відповісти
Це наші сюзники, довбень
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10.01.2023 13:05 Відповісти
 
 