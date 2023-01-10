США та НАТО де-факто стали "непрямою стороною конфлікту", - Пєсков

У Кремлі вважають, що є очевидним залученням США та НАТО до війни в Україні.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Залучення США та НАТО до ситуації в Україні очевидне, вони де-факто стали непрямою стороною конфлікту", - сказав він.

Водночас Кремль не вважає, що заяви влади РФ щодо участі НАТО у конфлікті в Україні можуть підштовхувати Альянс до нарощування допомоги Києву.

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