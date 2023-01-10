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США та НАТО де-факто стали "непрямою стороною конфлікту", - Пєсков
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Кремлі вважають, що є очевидним залученням США та НАТО до війни в Україні.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Залучення США та НАТО до ситуації в Україні очевидне, вони де-факто стали непрямою стороною конфлікту", - сказав він.
Водночас Кремль не вважає, що заяви влади РФ щодо участі НАТО у конфлікті в Україні можуть підштовхувати Альянс до нарощування допомоги Києву.
Топ коментарі
+35 Garry Grant
показати весь коментар10.01.2023 12:11
+24 mrSmith
показати весь коментар10.01.2023 12:11
+17 MrStepanovM
показати весь коментар10.01.2023 12:09
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Будь ласка, зачекайте...
Ви ж своєму бидлу вже рік розказуєте, що вже давно воюєте з НАТО!
От і повоюйте, мразота кацапська!
Можете у Середземеому морі атакувати американський корабель, або базу США: безліч варіантів!
Головне почати.
І який такий конфлікт був у України хоч з кимось, поки ви не влізли в Україну своїми брудними копитами?
Да это так. Украину поддерживаем и будем поддерживать столько, сколько потребуется. И наша поддержка будет только усиливаться и возрастать.
Но увы, такой реакции не будет.
Неужели непонятно, что к войне в Украине привело именно отсутствие должной и правильной РЕАКЦИИ Запада на все ******* Путлера, начиная с 2008 г. (вторжение в Грузию).
"Собака лає - караван іде!" - это ты прямо Путлера процитировал на все "глубокие озабоченности" Запада.
Запад ОБЯЗАН реагировать на заявления всего нескольких лиц в РФ. Это Путлер, Лавров, Песков и Шойгу. Т.к. все они - прямые говорящие головы Путлера. Можно, конечно, назвать их "лузерами" ... Только нашу победу это не приблизит.