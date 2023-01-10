Окупанти обстріляли житловий квартал Херсону, є поранений

Російська армія знову обстріляла Херсон. Наразі відомо про одного пораненого.

Про це повідомив керівник пресофісу ОВА Олександр Толоконніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Російські військові обстріляли житловий квартал Херсону. Наразі відомо про одного пораненого. Чоловіка доставили до лікарні. Також відомо про влучання в один з освітніх закладів міста", - йдеться в повідомленні.

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