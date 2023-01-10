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Мобілізація в РФ направлена на збереження динаміки бойових дій, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,окупант,мобілізація

Росія сподівається за допомогою мобілізації підтримати динаміку бойових дій в Україні та навіть задумується про нові наступи у майбутньому.

Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, мобілізація в Росії направлена на те, аби зберегти динаміку бойових дій, а не покращити становище російської армії.

"Тому що головним їхнім ресурсом залишається особовий склад, тому це для них необхідна міра, щоб підтримувати градус війни і таку динаміку, сподіваючись отримувати якісь тактичні успіхи, і, можливо, задумуючись про майбутній стратегічний наступ", - сказав він.

При цьому Череватий зазначив, що складно уявити таку картинку лише за рахунок особового складу російської армії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’яні офіцери армії РФ підпалили наметовий табір з мобілізованими в Оренбурзькій області Росії. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Динамічно закопувати чмобіків вони навчились як ніхто..
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10.01.2023 13:16 Відповісти
рабсейское командование сохраняет динамику боевых действий...

На рабсее уже есть два чемпионата: по скоростному метанию коровьих лепешек и по скоростному копанию могил...
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10.01.2023 13:38 Відповісти
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10.01.2023 13:22 Відповісти
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10.01.2023 13:25 Відповісти
Тепер зрозумило , чому в Україні такий чудовий чернозём. За українські землі завжди воювали - Україні 8000 років ( починая з Трипільської ери) .

Тому у черноземі сплошні добрива від ворогів
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10.01.2023 13:28 Відповісти
Дєди тралі-вілі!
Можем повторіть!
Чекаємо нову партію сруськіх реконструкторів
Бо остання вже-ВСЬО
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10.01.2023 14:31 Відповісти
Для сохранения власти все средства хороши. Давай zомбари рабсейские впярёд на пулемёты.
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10.01.2023 15:16 Відповісти
 
 