Експосадовицю Луганської ОВА судитимуть за допомогу окупантам, - СБУ
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Колишню посадовицю Луганської облдержадміністрації судитимуть за те, що вона, за даними слідства, співпрацює з російськими окупантами та обійняла посаду в окупаційній адміністрації Новоайдарського району. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.
Про це повідомила пресслужба ГУ Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.
Слідчі довели, що після окупації Новоайдара ексчиновниця добровільно пішла на співпрацю з окупантами та отримала посаду "заступника голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР".
Колишня посадовиця Луганської ОВА, яку судитимуть за колабораційну діяльність. Фото: пресслужба СБУ
"Наразі під наглядом російських загарбників вона виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, сприяє підпорядкуванню підприємств та установ тимчасово окупованої Новоайдарщини окупаційній владі РФ", — повідомили у Службі безпеки.
Досудове розслідування завершили. Справу передали до суду. Жінку судитимуть за частиною статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 10 років ув’язнення, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 15 років та конфіскація майна.
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інакше, вони там до кінця свох днів будуть Яників у владу вибирати.
А такого закону немає, тому що це стосується усієї опзж, шаріїв... новінських, усьго кацапського сатанату в Україні