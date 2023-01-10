Експосадовицю Луганської ОВА судитимуть за допомогу окупантам, - СБУ

Колишню посадовицю Луганської облдержадміністрації судитимуть за те, що вона, за даними слідства, співпрацює з російськими окупантами та обійняла посаду в окупаційній адміністрації Новоайдарського району. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі довели, що після окупації Новоайдара ексчиновниця добровільно пішла на співпрацю з окупантами та отримала посаду "заступника голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР".

Колишня посадовиця Луганської ОВА, яку судитимуть за колабораційну діяльність. Фото: пресслужба СБУ

"Наразі під наглядом російських загарбників вона виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, сприяє підпорядкуванню підприємств та установ тимчасово окупованої Новоайдарщини окупаційній владі РФ", — повідомили у Службі безпеки.

Досудове розслідування завершили. Справу передали до суду. Жінку судитимуть за частиною статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 10 років ув’язнення, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 15 років та конфіскація майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прихильницю "русского мира" затримали під час втечі до Польщі, - ДПСУ. ФОТО