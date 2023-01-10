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Луганщина (4416) СБУ (10030) колабораціонізм (940)

Експосадовицю Луганської ОВА судитимуть за допомогу окупантам, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадниця

Колишню посадовицю Луганської облдержадміністрації судитимуть за те, що вона, за даними слідства, співпрацює з російськими окупантами та обійняла посаду в окупаційній адміністрації Новоайдарського району. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях, інформує Цензор.НЕТ.

Слідчі довели, що після окупації Новоайдара ексчиновниця добровільно пішла на співпрацю з окупантами та отримала посаду "заступника голови адміністрації Новоайдарського району ЛНР".

Колишня посадовиця Луганської ОВА, яку судитимуть за колабораційну діяльність. Фото: пресслужба СБУ

"Наразі під наглядом російських загарбників вона виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, сприяє підпорядкуванню підприємств та установ тимчасово окупованої Новоайдарщини окупаційній владі РФ", — повідомили у Службі безпеки.

Досудове розслідування завершили. Справу передали до суду. Жінку судитимуть за частиною статті 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Їй загрожує до 10 років ув’язнення, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 15 років та конфіскація майна.

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Автор: Марина Макєєва
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Це часом не вона?
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10.01.2023 13:58 Відповісти
и о погоде)))
///
Днів на болотах без пожеж - 0.

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Полум'яний флешмоб.
У москві горить склад автосервісу, площа вогню досягла 2 000 кв. м, - РИА «Новости»
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10.01.2023 14:12 Відповісти
откуда такие набрались в Украине? Политику Украины строили и вели кацапы. которые всегда старались разъединить украинцев и разбросать их по всей территории оркостана. Взамен этого в Украину свозились кацапы, которые плодились в результате чего появлялись такие предатели. Они при каждом удобном случае вспоминали о своих корнях и зверели. Власть ничего с этим не делала, т.к. сама была частью этого безумия. А кто вспомнил об украинцах, которых вывозили десятилетиями. никто.
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10.01.2023 14:46 Відповісти
де закон про позбавлення колаборантів громадянства!!!!

інакше, вони там до кінця свох днів будуть Яників у владу вибирати.

А такого закону немає, тому що це стосується усієї опзж, шаріїв... новінських, усьго кацапського сатанату в Україні
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10.01.2023 15:30 Відповісти
 
 