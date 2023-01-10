Омбудсмени України та Росії зустрінуться в Туреччині

В Анкарі відбудеться тристороння зустріч омбудсменів України, Туреччини та Росії. За її підсумками очікуються конкретні результати з питання звільнення полонених цивільних та військових, а також визначення "дорожньої карти" щодо обміну поранених військових.

Про це на пресконференції в Анкарі розповіли уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ

"Зустріч запланована. Сьогодні турецький омбудсмен виступив з ініціативою про проведення цієї зустрічі в розширеному форматі. Не хочу розкривати зараз її деталі, через декілька днів ви самі все побачите. Найголовніше для нас і для Туреччини - ми не хочемо проводити зустрічі заради зустрічі, ми хочемо досягти конкретних результатів. Ми сьогодні вдвох дійшли механізмів, як цього добитися, щоб суспільство не лише в Україні, а й в усьому світі бачило, що там, де є бажання вирішувати проблеми, вони вирішуються, а не шукаються аргументи, чому цього не можна зробити", - заявив Лубінець.

Читайте: Лубінець про розпуск місії по Оленівці: Ми вкотре побачили посередницько-нейтральну позицію ООН і жодного слова засудження російської сторони

Турецький омбудсмен зазначив, що має намір зустрітися з російською омбудсменкою, а потім буде проведена зустріч у тристоронньому форматі.

"З українським омбудсменом ми зустрілися, ще з пані Тетяною Москальковою. - Ред.) проведемо зустріч, і тоді відбудеться тристороння зустріч, на якій плануємо обговорити питання, що стосуються прав людини, прав дітей, а також визначити "дорожню карту" щодо обміну поранених військових. Ми сподіваємося, що така зустріч важлива, як і те, щоб домовленості, яких ми досягнемо, були не просто закріплені на папері, але виконані. Сподіваюся, що завдяки цій зустрічі ми досягнемо результату", - сказав Малкоч.

Також читайте: Понад 8700 дітей вдалося розшукати від початку повномасштабної війни

Турецький омбудсмен зазначив, що після успішного відкриття та функціонування "зернового коридору" є намір створення "коридору зустрічі" родичів, дітей, жінок та поранених, що також буде обговорюватися на тристоронній зустрічі в Анкарі.