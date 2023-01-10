УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8722 відвідувача онлайн
Новини Події
2 977 18
корупція (4070) ОДА (1540) Одеська область (2491) звільнення (1511)

Заступника голови Одеської ОВА Муратова звільнили через підозри в корупції

Новини Цензор.НЕТ Події

олег,муратов

Підозрюваного в корупції та шахрайстві заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова звільнили з посади.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Муратова звільнено з посади розпорядженням від 10 січня 2023 року.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що правоохоронці викрили заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Муратова в корупції. За даними слідства, він пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА за 35 тис. доларів вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, в якому той фігурував. Суд арештував Муратова на два місяці - терміном за 4 березня. Він може вийти із СІЗО, якщо заплатить заставу в понад 3 млн грн.

Також дивіться: На Одеській митниці вимагали гроші за ввезення товарів, хабарі ховали навіть у туалеті, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
А голову південного управління ДПСУ і чесальщика хером об силіконові губи прес-секретутки мула коли звільнять за корупцію?
показати весь коментар
10.01.2023 15:16
+12
Муратов, Новинський, Портнов- не українці
А ПОБАЧАТ українці ціх неукраінців у український в'язниці ?
показати весь коментар
10.01.2023 15:09
+12
Його звільнили, щоби потім оголосити в розшук!!!
показати весь коментар
10.01.2023 15:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Муратов, Новинський, Портнов- не українці
А ПОБАЧАТ українці ціх неукраінців у український в'язниці ?
показати весь коментар
10.01.2023 15:09 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2023 15:11 Відповісти
А голову південного управління ДПСУ і чесальщика хером об силіконові губи прес-секретутки мула коли звільнять за корупцію?
показати весь коментар
10.01.2023 15:16 Відповісти
Хорхе Фернандеса? Скоріш за все ніколи
показати весь коментар
10.01.2023 15:18 Відповісти
Шевалье Хорхес вне подозрений.😁
показати весь коментар
10.01.2023 15:21 Відповісти
🤣🤣🤣
там мабудь конкурс влаштають і візьмуть нову прес-сосалку

показати весь коментар
10.01.2023 15:26 Відповісти
Все так просто, накрав, тебе звільнили і їдь у Монако.
показати весь коментар
10.01.2023 15:22 Відповісти
афуєть, то це якась нова стаття в КК
є, покарання - "звільнення з роботи"???? 🤔🤔
показати весь коментар
10.01.2023 15:23 Відповісти
Його звільнили, щоби потім оголосити в розшук!!!
показати весь коментар
10.01.2023 15:24 Відповісти
Муратов заплатил 3,2 млн залога и уже на пути в аэропорт.Можно расходиться,товарищи.😉
показати весь коментар
10.01.2023 15:26 Відповісти
Так, вчора він вийшов із СІЗО під заставу в 3 млн 220 тис грн.
показати весь коментар
10.01.2023 15:33 Відповісти
В какой аэропорт? Максимум поезд "Киев-Варшава".
показати весь коментар
10.01.2023 15:41 Відповісти
Согласен-надо экономить.На залог потратился,а поездом оно дешевле.😁
показати весь коментар
10.01.2023 21:09 Відповісти
так зєля казав шо всі корупціонери виїхали
показати весь коментар
10.01.2023 15:27 Відповісти
Це падло ще в держаудитслужбі хабарі збирало. Точно знаю...
показати весь коментар
10.01.2023 15:42 Відповісти
и снова залог..........................еще и в о время вп....................просто ******* законы да и ******* судьи...............................
показати весь коментар
10.01.2023 15:43 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2023 15:55 Відповісти
О це і все,а чому він не в цигарні?
показати весь коментар
10.01.2023 16:33 Відповісти
 
 