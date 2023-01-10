Заступника голови Одеської ОВА Муратова звільнили через підозри в корупції

Підозрюваного в корупції та шахрайстві заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова звільнили з посади.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Муратова звільнено з посади розпорядженням від 10 січня 2023 року.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що правоохоронці викрили заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Муратова в корупції. За даними слідства, він пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА за 35 тис. доларів вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, в якому той фігурував. Суд арештував Муратова на два місяці - терміном за 4 березня. Він може вийти із СІЗО, якщо заплатить заставу в понад 3 млн грн.

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