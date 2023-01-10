У Маріуполі зросла захворюваність, лікарні переповнені, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість хворих, а лікарні не в змозі прийняти всіх пацієнтів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За новорічно-різдвяний тиждень в Маріуполі було госпіталізовано з запаленням легенів 201 людину. Зростання порівняно з останнім тижнем +37%. Померли від "природних причин" 254 людини", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що це дані з офіційних реєстрів окупантів. На його думку, справжній відсоток захворюваності вдвічі більший — через чималу кількість відмов у госпіталізації.

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