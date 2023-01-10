УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8971 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
1 487 2
лікарня (1098) Маріуполь (2820) Андрющенко Петро (636)

У Маріуполі зросла захворюваність, лікарні переповнені, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість хворих, а лікарні не в змозі прийняти всіх пацієнтів.

 Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"За новорічно-різдвяний тиждень в Маріуполі було госпіталізовано з запаленням легенів 201 людину. Зростання порівняно з останнім тижнем +37%. Померли від "природних причин" 254 людини", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко додав, що це дані з офіційних реєстрів окупантів. На його думку, справжній відсоток захворюваності вдвічі більший — через чималу кількість відмов у госпіталізації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі перебуває понад 30 тис. росіян, біля міста готують оборонні лінії, - мер Бойченко

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ра-сі-я! Ра-сі-я! Ра-сі-я!
показати весь коментар
10.01.2023 15:37 Відповісти
А як це зрозуміти - Корабля нема, а *капітан дає команди* ... Якщо він покинув корабель не останнім то ж краще мабудь його не *піарити*... І якщо його з пакетом на голові передали на обмін то це не дає тобі права знову бути капітаном... Закон морів... Тому краще таким капітанам бути скромнішими в ефірах... (радників теж стосується). Згоден -Ви не з своєї вини втратили кораблі, але зараз керує і має коментувати ситуацію тільки військові ЗСУ !!!
показати весь коментар
10.01.2023 16:13 Відповісти
 
 