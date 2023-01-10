На всі українські АЕС прибудуть моніторингові місії МАГАТЕ, - "Держатомрегулювання"
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В Україну на АЕС прибудуть моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) для здійснення контролю стану безпеки станцій в умовах війни.
Про це на брифінгу повідомив в.о голови "Держатомрегулювання" Олег Коріков, інформує Цензор.НЕТ.
"Україна запросила влаштувати моніторингові місії МАГАТЕ на всіх інших атомних електростанціях, включаючи і Чорнобильську. МАГАТЕ погодилося з цією пропозицією, і найближчим часом ці місії будуть розгорнуті на всіх АЕС", - зауважив він.
За словами Корікова, головна мета цих місій - моніторинг стану безпеки в умовах військових впливів, яких зазнає зараз Україна та українські ядерні установки. Саме так МАГАТЕ зможе на власні очі переконатися, як ракетні удари впливають на стан атомних станцій.
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