НКРЕКП проведе позапланові перевірки 7 підприємств через недотримання графіків відключень електроенергії

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.

Відповідне рішення опубліковане на сайті НКРЕКП, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за зверненнями споживачів, щодо недотримання графіків відключень, перевірять:

ПРАТ "Волиньобленерго";

ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі";

ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

АТ "ДТЕК Одеські електромережі";

АТ "Полтаваобленерго";

АТ "Прикарпаттяобленерго";

АТ "Хмельницькобленерго".

Питання про проведення позапланової виїзної перевірки "Закарпаттяобленерго" зняли з розгляду.

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