НКРЕКП проведе позапланові перевірки 7 підприємств через недотримання графіків відключень електроенергії
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.
Відповідне рішення опубліковане на сайті НКРЕКП, інформує Цензор.НЕТ.
Так, за зверненнями споживачів, щодо недотримання графіків відключень, перевірять:
- ПРАТ "Волиньобленерго";
- ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі";
- ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
- АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
- АТ "Полтаваобленерго";
- АТ "Прикарпаттяобленерго";
- АТ "Хмельницькобленерго".
Питання про проведення позапланової виїзної перевірки "Закарпаттяобленерго" зняли з розгляду.
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