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НКРЕКП проведе позапланові перевірки 7 підприємств через недотримання графіків відключень електроенергії

Новини Цензор.НЕТ Економіка

електроенергія,електрика,світло,леп

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), через скарги споживачів на дискримінаційні відключення світла проведе перевірки 7 обленерго.

Відповідне рішення опубліковане на сайті НКРЕКП, інформує Цензор.НЕТ

Так, за зверненнями споживачів, щодо недотримання графіків відключень, перевірять:

  • ПРАТ "Волиньобленерго";
  • ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі";
  • ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
  • АТ "ДТЕК Одеські електромережі";
  • АТ "Полтаваобленерго";
  • АТ "Прикарпаттяобленерго";
  • АТ "Хмельницькобленерго".

Питання про проведення позапланової виїзної перевірки "Закарпаттяобленерго" зняли з розгляду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дев’ять обленерго перевірять через недотримання графіків відключень, - НКРЕКП

Автор: Марина Макєєва
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Опять 25. Реально у них там есть договорняки ,чудить такое - этому дам ,этому не дам.
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10.01.2023 17:37 Відповісти
Де тут написать : до сраки
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10.01.2023 17:38 Відповісти
Разместил новость на странице в фейсбук ДТЕК Київські електромережі" - так они затерли каменты и забанили меня.... Вот такие уроды!
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10.01.2023 18:18 Відповісти
в мене село теж без струму, роботи нема
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11.01.2023 21:01 Відповісти
перевiряйте до того як вони почнуть працювати як годинник, згiдно з розкладом що вони розмiщують на своiх брехливих графиках вiдключення на сайтах обленерго.
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10.01.2023 18:20 Відповісти
по ходу одна и таже контора сама себя проверяет)
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10.01.2023 19:21 Відповісти
 
 