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Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти у вівторок, 10 січня, ракетою обстріляли місто Костянтинівка Донецької області та "демілітаризували" асфальт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Ще один ракетний удар по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни поцілили у дорогу в приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків. На місці працюють рятувальники та поліція", - написав Кириленко.
Топ коментарі
+17 Вася Шевченко f77d76ba
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+15 Fjall_Raven
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+14 Перехватчик
показати весь коментар10.01.2023 19:16
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И Цензору тоже не чужд кликбейт. Судя по всему не ракета, а остатки от сбитой. Если бы была целая ракета у кторой просто не сдетонировала боеголовка, то она летела бы по штатной траектории и воткнулась бы в землю. Ну или, даже если приземлялась бы под малым углом, то проползла бы по земле сколько-то метров и выглядела бы более-менее целой. Хотя упала она конечно не вертикально вниз, некоторая царапина на первом фото видна.
@prm_ua
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1 ч
Порошенко анонсував старт нового проєкт, в рамках якого британські вантажівки DAF будуть обладнуватися зенітними установками для захисту від іранських дронів.
https://prm.ua/poroshenko-anonsuie-novyy-proekt-z-brytanskymy-vantazhivkamy-daf-dlia-zakhystu-vid-shakhediv/
От моих окон грады упали один метров 30, второй где-то до 50. Первый попал в тополь, примерно на высоте 4-го этажа, второй упал на землю, оба настроенные на осколочный режим. От того что попал в дерево, на 3-5 этажах, в окнах напротив этого дерева, и рамы из проемов повылетали. Тот что на земле взорвался, только стекла вынес, ну и рамы покрамсал осколками.
Ну и на счет "це тонкостінні труби в яких міститься вибухова речовина" - насмешил
Тонкостенные трубы, это двигатель ракетный, там порох. Тротил(6кг) в головной части осколочно-фугасной, которая из сталистого чугуна и осколков от неё "вагон и маленькая тележка", это красноречиво отражено на стенах домов нашего двора.
Еще штук 8 упали подальше от домов в поле. 3 из них со взрывателями в фугасном режиме - кроме шума и воронок диамеиром метров 2,5-3 и глубиной примерно 1,5 другого вреда от них небыло. Хотя если бы один из этих 3, который лег ближе к домам, был бы настроен на осколочный режим, то и с другой стороны нашего дома он бы немало стекол вынес бы осколками.
😆
сам придумав сталістий чугун 🤣
Блд, казкар знатний
красноречиво отражено на стенах домов нашего двора.
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
(с) В.С. Высоцкий
Для особо одарённых -
Конструкция снаряда[править | править код]
Материал корпуса или сердечника снаряда - сталь, сталистый чугун, вольфрам, уран и т. п.
Сталистый чугун
Чугун, при выплавке которого применяют металлическую шихту, содержащую стальной лом наряду с чушковым чугуном и чугунным возвратом. Количество стального лома в шихте колеблется в широких пределах и зависит от заданных свойств литья, его химического состава, толщины стенок отливки и технологии выплавки. При наличии стального лома в составе металлической шихты снижается содержание углерода в чугуне, увеличивается дисперсность металлической основы, повышаются плотность и механические свойства отливок.
В сером чугуне, при наличии стального лома в шихте, уменьшаются размеры выделений пластинчатого графита. Сталистый чугун обладает по сравнению с серым чугуном более высокими механическими качествами, большей твердостью, меньше деформируется без старения и хорошо обрабатывается. Все эти качества зависят от пропорции чугуна и стали. Сталистый чугун - это устаревшее название перлитного чугуна