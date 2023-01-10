Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці. ФОТО

Російські окупанти у вівторок, 10 січня, ракетою обстріляли місто Костянтинівка Донецької області та "демілітаризували" асфальт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще один ракетний удар по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни поцілили у дорогу в приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків. На місці працюють рятувальники та поліція", - написав Кириленко.

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