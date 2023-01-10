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Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костянтинівка

Російські окупанти у вівторок, 10 січня, ракетою обстріляли місто Костянтинівка Донецької області та "демілітаризували" асфальт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще один ракетний удар по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росіяни поцілили у дорогу в приватному секторі, пошкодили огорожу одного з будинків. На місці працюють рятувальники та поліція", - написав Кириленко.

Також читайте: Російські війська обстріляли Костянтинівку на Донеччині, є влучання у промислову зону

Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці 01
Окупанти поцілили ракетою в дорогу в Костянтинівці 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
в дарогу????? нихренасе твари!!! ....теперь они становятся кровными врагами....*** ))))))
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10.01.2023 19:12
+15
апиридил. только собрался был написать "они замахнулись на самое дорогое что у нас есть - асфальт!" )
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10.01.2023 19:16
+14
Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·

1 ч

Порошенко анонсував старт нового проєкт, в рамках якого британські вантажівки DAF будуть обладнуватися зенітними установками для захисту від іранських дронів.

https://prm.ua/poroshenko-anonsuie-novyy-proekt-z-brytanskymy-vantazhivkamy-daf-dlia-zakhystu-vid-shakhediv/

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10.01.2023 19:16
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пощастило...не вибухнула
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10.01.2023 19:07 Відповісти
Пустая труба не может вибухать.
И Цензору тоже не чужд кликбейт. Судя по всему не ракета, а остатки от сбитой. Если бы была целая ракета у кторой просто не сдетонировала боеголовка, то она летела бы по штатной траектории и воткнулась бы в землю. Ну или, даже если приземлялась бы под малым углом, то проползла бы по земле сколько-то метров и выглядела бы более-менее целой. Хотя упала она конечно не вертикально вниз, некоторая царапина на первом фото видна.
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10.01.2023 19:57 Відповісти
в дарогу????? нихренасе твари!!! ....теперь они становятся кровными врагами....*** ))))))
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10.01.2023 19:12 Відповісти
🤣
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10.01.2023 19:15 Відповісти
апиридил. только собрался был написать "они замахнулись на самое дорогое что у нас есть - асфальт!" )
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10.01.2023 19:16 Відповісти
Это очень экономически выгодная атака для русских свиней)
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10.01.2023 19:13 Відповісти
Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·

1 ч

Порошенко анонсував старт нового проєкт, в рамках якого британські вантажівки DAF будуть обладнуватися зенітними установками для захисту від іранських дронів.

https://prm.ua/poroshenko-anonsuie-novyy-proekt-z-brytanskymy-vantazhivkamy-daf-dlia-zakhystu-vid-shakhediv/

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10.01.2023 19:16 Відповісти
Туди ще прожектор потрібен з генератором, бо русня їх запускає переважно вночі.
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10.01.2023 22:00 Відповісти
Зіпсували Вавин асфальт.
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10.01.2023 19:20 Відповісти
Він відплатить ворогу за це бойовим тверкінгом!
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10.01.2023 19:27 Відповісти
Ви мали на увазі бойовим відосіком?І аферистович прикриє спиждженим гранатометом ?
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10.01.2023 21:23 Відповісти
Знову Ураган або Смерч, добре що не вибухають в землі, а тільки на поверхні, бо руйнувань було б більше.
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10.01.2023 19:26 Відповісти
Как раз от боеприпасов которые разрываются коснувшись земли гараздо больше повреждений в рядом стоящих технике, зданиях и сооружениях, и от осколков, и от взрывной волны. Если конечно снаряд в фугасном режиме влетит через крышу вовнутрь здания, тогда да, тогда разлетятся не только стекла, но и стены с крышей.
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10.01.2023 20:07 Відповісти
Ясно ж написав що у ситуації коли Смерч чи Ураган попадає на голу поверхню дороги чи поля не буде ніяких руйнувань, проблеми тільки для скупчення техніки і будов. Тримай
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10.01.2023 21:23 Відповісти
Як би так сказати - від Градів які падали недалече від мого дому (200 - 300 метрів) на великий газон біля зупинки шкоди ніякої нікому не було, а Градів було півкасети. Добре що це було біля 11 вечора і нікого не було на вулиці бо Комендантська година
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10.01.2023 21:31 Відповісти
від Градів які падали недалече від мого дому (200 - 300 метрів)

От моих окон грады упали один метров 30, второй где-то до 50. Первый попал в тополь, примерно на высоте 4-го этажа, второй упал на землю, оба настроенные на осколочный режим. От того что попал в дерево, на 3-5 этажах, в окнах напротив этого дерева, и рамы из проемов повылетали. Тот что на земле взорвался, только стекла вынес, ну и рамы покрамсал осколками.
Ну и на счет "це тонкостінні труби в яких міститься вибухова речовина" - насмешил
Тонкостенные трубы, это двигатель ракетный, там порох. Тротил(6кг) в головной части осколочно-фугасной, которая из сталистого чугуна и осколков от неё "вагон и маленькая тележка", это красноречиво отражено на стенах домов нашего двора.
Еще штук 8 упали подальше от домов в поле. 3 из них со взрывателями в фугасном режиме - кроме шума и воронок диамеиром метров 2,5-3 и глубиной примерно 1,5 другого вреда от них небыло. Хотя если бы один из этих 3, который лег ближе к домам, был бы настроен на осколочный режим, то и с другой стороны нашего дома он бы немало стекол вынес бы осколками.
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10.01.2023 23:49 Відповісти
На тримай, у твоєму домі так було ?
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11.01.2023 02:06 Відповісти
А ось тобі Женя Іскандер, це вже не твої галімі Урагани і Гради, ракета спочатку попадає в землю, а потім взривається, воронка глибиною 4 метри і хана всім рельсам що там лежали
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11.01.2023 02:11 Відповісти
в головной части осколочно-фугасной, которая из сталистого чугуна и осколков от неё

😆
сам придумав сталістий чугун 🤣
Блд, казкар знатний

красноречиво отражено на стенах домов нашего двора.
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11.01.2023 02:17 Відповісти
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь - прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, - родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
(с) В.С. Высоцкий

Для особо одарённых -

Конструкция снаряда[править | править код]
Материал корпуса или сердечника снаряда - сталь, сталистый чугун, вольфрам, уран и т. п.

Сталистый чугун

Чугун, при выплавке которого применяют металлическую шихту, содержащую стальной лом наряду с чушковым чугуном и чугунным возвратом. Количество стального лома в шихте колеблется в широких пределах и зависит от заданных свойств литья, его химического состава, толщины стенок отливки и технологии выплавки. При наличии стального лома в составе металлической шихты снижается содержание углерода в чугуне, увеличивается дисперсность металлической основы, повышаются плотность и механические свойства отливок.

В сером чугуне, при наличии стального лома в шихте, уменьшаются размеры выделений пластинчатого графита. Сталистый чугун обладает по сравнению с серым чугуном более высокими механическими качествами, большей твердостью, меньше деформируется без старения и хорошо обрабатывается. Все эти качества зависят от пропорции чугуна и стали. Сталистый чугун - это устаревшее название перлитного чугуна
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12.01.2023 23:02 Відповісти
Лахта, не розпинайся, бо просто нах пошлю )
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13.01.2023 02:04 Відповісти
К тому же у Смерча и Урагана ракетная часть имеет на хвосте лопасти, которые вращают снаряд вдоль продольной оси, чтобы он не кувыркался "через голову"

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10.01.2023 20:17 Відповісти
Тримай
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10.01.2023 21:24 Відповісти
А це місцеві "кулібіни" зняли оперення з Урагану на алюміній Мізків як в клопів

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10.01.2023 21:37 Відповісти
Пошкодили "великебудівництво"
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10.01.2023 19:32 Відповісти
Шо там по Соледару? Держимся?
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10.01.2023 19:38 Відповісти
 
 