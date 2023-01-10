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Зеленський (17439) Ірландія (83) заморожені активи (105)

Зеленський подякував прем’єру Ірландії Варадкару за замороження російських активів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ірландія

Ввечері 10 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Провів першу телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Подякував за заморожування російських активів, обговорили підтримку енергетичної системи України та післявоєнне відновлення. Запросив приєднатися до реалізації Формули Миру".

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Автор: Роман Свиридович
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