Зеленський подякував прем’єру Ірландії Варадкару за замороження російських активів

Ввечері 10 січня президент України Володимир Зеленський провів телефонну бесіду з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Він зазначив: "Провів першу телефонну розмову з Прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. Подякував за заморожування російських активів, обговорили підтримку енергетичної системи України та післявоєнне відновлення. Запросив приєднатися до реалізації Формули Миру".

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