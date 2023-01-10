Путін стримав НАТО у допомозі Україні ядерними погрозами, він блефує, - Болтон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російському диктатору Володимиру Путіну вдалося стримати НАТО у військовій допомозі Україні через погрози ядерною зброєю, але він блефує.
Про це заявив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
За його словами Болтона, політичне становище Путіна зараз очевидно слабше, ніж на початку великої війни, проте його режиму зараз нічого не загрожує. Він зазначив, що якщо США та НАТО посилять військовий та економічний тиск на РФ, то цієї точки можна досягти.
"Дуже важливо не показувати жодної схильності до будь-яких домовленостей з Росією — саме вона здійснює неспровоковану агресію проти України, вони вбивають цивільних та знищують інфраструктуру. Потрібно довести Росію до такого стану, щоб вона сама просила про переговори, а Україна могла вести їх з позиції сили. Мета – це кордони України 1991 року", — сказав Болтон.
Політик заявив, що Путіну вдалося стримати НАТО у допомозі Україні через побоювання союзниками війни по всій Європі та погрозами ядерною зброєю, але це блеф диктатора. Він вважає, що Україні також треба дати можливість завдавати ударів по військових базах на території РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забери одну з них, і путін таки провів би "парад перемоги" на Хрещатику. Можливо, що не 9 травня, як планував, а пізніше, але провів би.
Чи могло б бути краще, ніж те, що сталося?
Цілком могло б. Але ж могло б бути й гірше.
Тому є те, що є, ні краще і не гірше.
І то навіть не про нього мова. Але хто там кукловод - я не знаю.
Про беню - то дуже просто. Він би не втерпів, і всюди б розповідав, що він тут всіх і вся.
Здається, що кукловод - то колективний орган. А тому, що їх багато, то й крадуть набагато більше, ніж планував собі шоколадний.
Краще не скажеш! Дякуємо!
Кордони 91го - отже Крим вже теж вирішене питання.
Думаю що нікого
О Сашке Габышеве и большой войне Плешивого Шизофреника...
Те що він каже що ПУТЛЕР застосує ядерну зброю - навіть російські політики визнають що ядерну зброю не застосують бо знищення ЄС ПУТЛЕРУ ніхто не дасть і він знає що ядерка
А що стримує надання зброї? ЇЇ треба багато і кожна країна дає стільки скільки може бо в кожного свої можливості зброю треба ще виготовляти
На цій новітній зброї проводять навчання ЗСУ і на все йде час.
Тому нехай це КОЛИШНІЙ не каже що ядерка ПУТЛЕРА стримує якби стримувала б то взагалі нічого не давали б.
А так дають але США і ЄС не були готові до такої довготривалої масштабної війни і цим країнам теж треба поповнювати запаси зброї -те що віддали треба нове виготовити
Так что к середине 2023 этот козырь пропадет, так и не реализовавшись. Более того - Пентагон уже готовит ПРО против Гиперзвуковых ракет.
і це ще , далеко не кінець 😠
Не стверджую , що путлєр би не напав, але ж як не напасти на тих , хто не готується до війни , а готується до шашликів !
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Путін успішно використовує продажність, боягузливість, опортунізм, лукавство, брехливісь, агенство "полєзний ідіотизм,... еліт умовного Заходу з самого початку свого "коронування".