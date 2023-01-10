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Путін стримав НАТО у допомозі Україні ядерними погрозами, він блефує, - Болтон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

болтон

Російському диктатору Володимиру Путіну вдалося стримати НАТО у військовій допомозі Україні через погрози ядерною зброєю, але він блефує.

Про це заявив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За його словами Болтона, політичне становище Путіна зараз очевидно слабше, ніж на початку великої війни, проте його режиму зараз нічого не загрожує. Він зазначив, що якщо США та НАТО посилять військовий та економічний тиск на РФ, то цієї точки можна досягти.

"Дуже важливо не показувати жодної схильності до будь-яких домовленостей з Росією — саме вона здійснює неспровоковану агресію проти України, вони вбивають цивільних та знищують інфраструктуру. Потрібно довести Росію до такого стану, щоб вона сама просила про переговори, а Україна могла вести їх з позиції сили. Мета – це кордони України 1991 року", — сказав Болтон.

Політик заявив, що Путіну вдалося стримати НАТО у допомозі Україні через побоювання союзниками війни по всій Європі та погрозами ядерною зброєю, але це блеф диктатора. Він вважає, що Україні також треба дати можливість завдавати ударів по військових базах на території РФ.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Усі "колишні" такі правильні.
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10.01.2023 20:34
+9
Україні також треба дати можливість завдавати ударів по військових базах на території РФ
Краще не скажеш! Дякуємо!
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10.01.2023 20:39
+6
Авжеж . З такою зброєю, яку нам надають обмежено, та ще й обмежують цілі застосування-то режиму *уйла дійсно нічого не загрожує!
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10.01.2023 20:43
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Усі "колишні" такі правильні.
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10.01.2023 20:34 Відповісти
Ви мали на увазі Боневтіка також? Якщо брати його позицію, то там була сплошна "какая разница", а сьогодні "армія, мова, віра", але і це не його.
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10.01.2023 20:38 Відповісти
Зе - діючий Президент. Так, він дуже змінився. Вважаю, що він став президентом 24 лютого.
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10.01.2023 20:54 Відповісти
Так, після того, як народ дав відсіч ворогу, то він дійсно став на бік громадян. Але до того зробив все, щоб ворог якомога більше знищив ні в чому не винних громадян. Я думаю, що колись правоохоронні органи дадуть оцінку тим діям, особливо будівництва доріг замість ракет.
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10.01.2023 21:00 Відповісти
Він став Президентом на світанку 24.02.2022, коли Київ був під смертельною загрозою. Не знаю, чи повторив би він долю Сальвадора Альєнде - на щастя, Київ уник окупації.
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10.01.2023 21:12 Відповісти
президентом -актором зробив його24.02.2022 Борис. Якби не Борис-"був би втік"
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10.01.2023 21:21 Відповісти
Так, Київ уник окупації не по своїй волі, а мужності простих громадян, які стали на захист України і в тому числі Києва. А Ви бачили в рядах захисників депутатів "слуг", чи хлопчиків із "95 кварталу"? Можливо сівоха, татаров, наєм, левченко своїм тілом прикривали підступи до Києва? Нічого особливого він не зробив, як до 24 лютого, так і 24 лютого 2022 року. Я знаю, що він робив неправильні речі, коли розвідки США і інших країн кричали, що ворог нападе і навіть говорили дату, а вони ще за декілька днів виділили і заривали гроші в асфальт. То це він робив правильно? Навіщо розформував танкову частину, яка мала захищати Київ і відвів 72-гу бригаду з того напрямку? Якби цього не робив, то і ворог так близько не підійшов. Так, сьогодні він робить все правильно, а тоді дуже багато зробив шкоди, яка обернулася громадянам смертю і скитаннями по світу.
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10.01.2023 21:57 Відповісти
Він наробив купу помилок, серед яких - його оточення (це Ви ще Єрмака чомусь не згадали). Але він став Президентом, він підібрав талановитих військових командирів, і головне - він їм не заважає.
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11.01.2023 07:25 Відповісти
Пане Ігоре, я чомусь цьому не вірю від слова зовсім. Не може людина, яка вихована на совдеповських гаслах, ідеології, дід якої вабивав воїнів УПА, якому кацапи одиннарод, який все своє життя ганьбив Україну у своїй творчості... за одну ніч став патріотом? А що стосується талановитих військових командирів, то не його вибір, а вибір США і Англії. Потім про все це будемо знати, а пока йде війна ворог в нас один - московити, які вкрали нашу назву і історію у 1721 році назвали себе росією.
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11.01.2023 10:49 Відповісти
Можливо, вам це важко прийняти, але Україна вистояла (ще не перемогла, але вже вистояла!) завдяки трьом складовим - мужність армії, сталева воля центрального керівництва на чолі з президентом та іноземна допомога.
Забери одну з них, і путін таки провів би "парад перемоги" на Хрещатику. Можливо, що не 9 травня, як планував, а пізніше, але провів би.
Чи могло б бути краще, ніж те, що сталося?
Цілком могло б. Але ж могло б бути й гірше.
Тому є те, що є, ні краще і не гірше.
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10.01.2023 21:13 Відповісти
Десь так, але я думаю трішечки по-іншому. Україна встояла, зупинила ворога, витісняє ворога і переможе ворога виключно завдяки мужності народу, стійкості народу, сміливості, мужності і стійкості ЗСУ, нацгвардії і поліції, а також підтрмці морально, зброєю, санкціями і грошима України і його мужнього народу США, ЄС, НАТО, Польщі, країн Балтії, Канади і багатьох інших країн. Сьогодні дуже велика підтримка Німеччини і Франції. Рішучі і правильні дії генералітету головнокомандувача Залужного. Ось це основа цих успіхів. А влада вже потім побачила мужність народу, армії і перевзулася в польоті. На сьогодна всі діють в одній команді, в одній єдності, чого не було перед війною і на самому початку, бо ворог в нас один - московія. А якби ми ще до війни обєдналися і посилювали армію, наробили ракет?
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10.01.2023 22:09 Відповісти
Діють в одній команді? Ага. Аякже. Єдине що їх хвилює це рейтинги.
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10.01.2023 22:20 Відповісти
Людина не може змінитися за добу. Не стане яка різничний інфантильний криворогуль патріотом за добу, він просто мімікрує, бо так йому тепер вигідно.
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10.01.2023 22:17 Відповісти
навіть вілкули з трухановими та добкіними терміново перевзулися....
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10.01.2023 23:28 Відповісти
після 24-го він став боневтіком. Коли зрозумів, що обіцяна посада гаулятера йому не світить.
І то навіть не про нього мова. Але хто там кукловод - я не знаю.
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10.01.2023 23:31 Відповісти
Ермак + Беня 😡
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11.01.2023 00:15 Відповісти
ірмак - то на побігеньках. Бо спочатку був богдан - з тією ж функцією.
Про беню - то дуже просто. Він би не втерпів, і всюди б розповідав, що він тут всіх і вся.
Здається, що кукловод - то колективний орган. А тому, що їх багато, то й крадуть набагато більше, ніж планував собі шоколадний.
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11.01.2023 00:25 Відповісти
Україні також треба дати можливість завдавати ударів по військових базах на території РФ
Краще не скажеш! Дякуємо!
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10.01.2023 20:39 Відповісти
Колишні зазвичай висловлюють думку, яку не можуть офіційні сказати, але дуже хочуть.
Кордони 91го - отже Крим вже теж вирішене питання.
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10.01.2023 20:41 Відповісти
Авжеж . З такою зброєю, яку нам надають обмежено, та ще й обмежують цілі застосування-то режиму *уйла дійсно нічого не загрожує!
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10.01.2023 20:43 Відповісти
Навіщо про це базікати , краще зараз не робіть дурниці, краще мовчки допомагати ділом.
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10.01.2023 20:48 Відповісти
Верю республиканцам! Демократи с путиным танцуют ламбаду...
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10.01.2023 20:48 Відповісти
Мне верь !
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10.01.2023 20:52 Відповісти
Когось цікавить тут , кому ти віриш ?

Думаю що нікого
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10.01.2023 22:10 Відповісти
ага сдержал - и Хаймерсов и 777 полно и БК к ним, скоро Патриоты подвезут
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10.01.2023 20:51 Відповісти
https://youtube.com/shorts/1RftRzZpy98?feature=share..

О Сашке Габышеве и большой войне Плешивого Шизофреника...
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10.01.2023 20:55 Відповісти
потому он и бывший что чушь несет
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10.01.2023 20:56 Відповісти
очередные отмазки америкоса . если бы такие угрозы от рашки на територии сша . тоже сопли жевали бы
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10.01.2023 21:30 Відповісти
Яке відношення має колишній політик? Він пішов на пенсію то мабуть вже його думка мало кого хвилює
Те що він каже що ПУТЛЕР застосує ядерну зброю - навіть російські політики визнають що ядерну зброю не застосують бо знищення ЄС ПУТЛЕРУ ніхто не дасть і він знає що ядерка
А що стримує надання зброї? ЇЇ треба багато і кожна країна дає стільки скільки може бо в кожного свої можливості зброю треба ще виготовляти
На цій новітній зброї проводять навчання ЗСУ і на все йде час.
Тому нехай це КОЛИШНІЙ не каже що ядерка ПУТЛЕРА стримує якби стримувала б то взагалі нічого не давали б.
А так дають але США і ЄС не були готові до такої довготривалої масштабної війни і цим країнам теж треба поповнювати запаси зброї -те що віддали треба нове виготовити
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10.01.2023 21:32 Відповісти
У рашки был до середины 2022 один козырь - гиперзвуковые ракты, мало и с небольшой дальностью - но были только у орков. Сейчас Геперзвук США уже испытали и запустили производство, Япония испытала, Франция и Британя готовятся к испытаниям.
Так что к середине 2023 этот козырь пропадет, так и не реализовавшись. Более того - Пентагон уже готовит ПРО против Гиперзвуковых ракет.
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10.01.2023 21:53 Відповісти
Чи не через безвідповідальне голосування по приколу за «тарганів з мультфільму» довелось нам усім переживати таку жорстоку війну?
і це ще , далеко не кінець 😠
Не стверджую , що путлєр би не напав, але ж як не напасти на тих , хто не готується до війни , а готується до шашликів !

Висновків 0
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10.01.2023 22:08 Відповісти
Путін стримав НАТО у допомозі Україні ядерними погрозами, він блефує, - Болтон.

Путін успішно використовує продажність, боягузливість, опортунізм, лукавство, брехливісь, агенство "полєзний ідіотизм,... еліт умовного Заходу з самого початку свого "коронування".
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11.01.2023 06:58 Відповісти
Еліти Заходу закінчились після перемоги Карла Мартелла під Пуат'є у 832 році,потім були лише кагал і куколди...
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11.01.2023 08:39 Відповісти
Щиро дякую! Невідома для мене сторінка історії "Еліти Заходу закінчились після перемоги Карла Мартелла під Пуат'є у 832 році,потім були лише кагал і куколди..." Обов'язково занурюся в той, поворотний момент в історії Європи
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11.01.2023 09:33 Відповісти
 
 