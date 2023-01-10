Путін стримав НАТО у допомозі Україні ядерними погрозами, він блефує, - Болтон.

Російському диктатору Володимиру Путіну вдалося стримати НАТО у військовій допомозі Україні через погрози ядерною зброєю, але він блефує.

Про це заявив колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

За його словами Болтона, політичне становище Путіна зараз очевидно слабше, ніж на початку великої війни, проте його режиму зараз нічого не загрожує. Він зазначив, що якщо США та НАТО посилять військовий та економічний тиск на РФ, то цієї точки можна досягти.

"Дуже важливо не показувати жодної схильності до будь-яких домовленостей з Росією — саме вона здійснює неспровоковану агресію проти України, вони вбивають цивільних та знищують інфраструктуру. Потрібно довести Росію до такого стану, щоб вона сама просила про переговори, а Україна могла вести їх з позиції сили. Мета – це кордони України 1991 року", — сказав Болтон.

Політик заявив, що Путіну вдалося стримати НАТО у допомозі Україні через побоювання союзниками війни по всій Європі та погрозами ядерною зброєю, але це блеф диктатора. Він вважає, що Україні також треба дати можливість завдавати ударів по військових базах на території РФ.

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