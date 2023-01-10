Електрику в Києві відключатимуть в усіх світло-сірих зонах графіка, – Yasno
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Голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко попередив киян про велику ймовірність відключень світла в періоди, позначені у графіках світло-сірим кольором, що означає наявність світла, але передбачає можливість відключення при зростанні дисбалансу в енергосистемі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Коваленко написав у фейсбуці.
"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим", - написав він.
Загалом, за його словами, до кінця березня потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій.
При цьому Коваленко зазначив, що оператори системи розподілу електроенергії, яким доводяться ліміти на добу вперед, проте за ситуацією стежать у режимі реального часу, насамперед мають заживити критичну інфраструктуру.
"Ці об'єкти мають заживлюватися безперервно, вони є найбільш пріоритетними. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25–30% від загальних обсягів", – пояснив голова енергопостачальника.
За його словами, після цього слід збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами та бізнесами, і "тут у хід ідуть черги та групи".
"Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення", – запевнив Коваленко.
Як повідомлялося, з початку грудня у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень, що складаються з трьох категорій – білий колір на графіці означає гарантоване включення світла у зазначені години, сірий – світла не буде. При цьому світло-сірий колір означає можливість відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі зростатиме.
Увечері 9 січня Коваленко повідомляв, що зниження температури на вулиці призвело до зростання споживання та кількості аварій, аварійних обмежень та незначного виходу за графік у деяких районах Києва. За його словами, кожні -5°С це +200 МВт потужності.
На початку грудня голова YASNO наголошував, що орієнтовна потреба Києва в електроенергії становила 1500 МВт, тоді як тоді ліміт - близько 1000 МВт.
10 січня компанія "Укренерго" вперше за останні кілька днів повернулася до запровадження лімітів споживання на всю добу, зокрема й у нічний час, що пояснила зростанням споживання через холоди та збільшення потреби бізнесу.
Будь ласка, зачекайте...
Під*раси.
Недрторканні.
Киянам мабуть подобається сидіти без світла, раз терплять це знущання вже який місяць.
Їх ********, а вони сидять зі свічками і не виходять до ОПи, дивні люди.
Нажаль до вас зараз через інтернет не можуть дотягнутися руки людей, над якими ви знущаєтесь, але так буде не завжди.
10 жовтня - збито 45 крилатих ракет із 84 та 22 дрони;
11 жовтня - збито 20 крилатих ракет із 28 та 13 дронів;
12 жовтня - збито 19 дронів;
17 жовтня - збито 5 крилатих ракет із 18 і 34 дрони;
18 жовтня - збито 5 крилатих ракет і 6 дронів;
19 жовтня - збито 4 крилаті ракети із 6 і 8 дронів ;
22 жовтня - збито 18 крилатих ракет із 33;
31 жовтня - збито 44 крилаті ракети з 78 ;
15 листопада - збито 73 крилаті ракети з 96 і 10 дронів;
23 листопада - збито 51 крилату ракету з 70;
5 грудня - збито 60 крилатих ракет із 70;
16 грудня - збито 60 крилатих ракет із 76;
19 грудня - збито 30 дронів із 35
Можна приблизно порахувати скільки ракет не збили за цей період. Відсоток збиття дронів ще нижчий. А майже кожна не збита ракета або дрон це ураження об'єкта енергетичної інфраструктури. При чому інколи достатньо було однієї ракети щоб вивести з ладу один об'єкт.
День обстрілу. Світла нема 12 - 14 годин. Далі світло з"являєтся і перші 2 доби майже не вимикається, зрідка вдень на пару годин. На третю - четверту добу після обстрілу починають вимикати планово: 4 години є 4 нема. Вночі не вимикають. Ще через пару діб вимикають і вдень, і вночі, причому вже не на 4, а на 5-7 годин, тобто світла протягом доби більше нема, ніж є. І така ситуація повторюється фактично 1 в 1 після кожного обстрілу. Можете пояснити цей парадокс?