Електрику в Києві відключатимуть в усіх світло-сірих зонах графіка, – Yasno

Голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко попередив киян про велику ймовірність відключень світла в періоди, позначені у графіках світло-сірим кольором, що означає наявність світла, але передбачає можливість відключення при зростанні дисбалансу в енергосистемі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Коваленко написав у фейсбуці.

"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим", - написав він.

Загалом, за його словами, до кінця березня потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій.

При цьому Коваленко зазначив, що оператори системи розподілу електроенергії, яким доводяться ліміти на добу вперед, проте за ситуацією стежать у режимі реального часу, насамперед мають заживити критичну інфраструктуру.

Також читайте: Можливі відключення електрики не лише вдень, але й у нічний час, - ДТЕК

"Ці об'єкти мають заживлюватися безперервно, вони є найбільш пріоритетними. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25–30% від загальних обсягів", – пояснив голова енергопостачальника.

За його словами, після цього слід збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами та бізнесами, і "тут у хід ідуть черги та групи".

"Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення", – запевнив Коваленко.

Також читайте: Через зниження температури споживання електроенергії продовжує зростати, - "Укренерго"

Як повідомлялося, з початку грудня у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень, що складаються з трьох категорій – білий колір на графіці означає гарантоване включення світла у зазначені години, сірий – світла не буде. При цьому світло-сірий колір означає можливість відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі зростатиме.

Увечері 9 січня Коваленко повідомляв, що зниження температури на вулиці призвело до зростання споживання та кількості аварій, аварійних обмежень та незначного виходу за графік у деяких районах Києва. За його словами, кожні -5°С це +200 МВт потужності.

На початку грудня голова YASNO наголошував, що орієнтовна потреба Києва в електроенергії становила 1500 МВт, тоді як тоді ліміт - близько 1000 МВт.

10 січня компанія "Укренерго" вперше за останні кілька днів повернулася до запровадження лімітів споживання на всю добу, зокрема й у нічний час, що пояснила зростанням споживання через холоди та збільшення потреби бізнесу.