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Київ (13835) електроенергія (1906) відключення світла (217)

Електрику в Києві відключатимуть в усіх світло-сірих зонах графіка, – Yasno

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

світло,світла,відключення,віялові

Голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко попередив киян про велику ймовірність відключень світла в періоди, позначені у графіках світло-сірим кольором, що означає наявність світла, але передбачає можливість відключення при зростанні дисбалансу в енергосистемі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Сергій Коваленко написав у фейсбуці.

"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим", - написав він.

Загалом, за його словами, до кінця березня потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій.

При цьому Коваленко зазначив, що оператори системи розподілу електроенергії, яким доводяться ліміти на добу вперед, проте за ситуацією стежать у режимі реального часу, насамперед мають заживити критичну інфраструктуру.

Також читайте: Можливі відключення електрики не лише вдень, але й у нічний час, - ДТЕК

"Ці об'єкти мають заживлюватися безперервно, вони є найбільш пріоритетними. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25–30% від загальних обсягів", – пояснив голова енергопостачальника.

За його словами, після цього слід збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами та бізнесами, і "тут у хід ідуть черги та групи".

"Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі ж пропорційні обмеження, що й населення", – запевнив Коваленко.

Також читайте: Через зниження температури споживання електроенергії продовжує зростати, - "Укренерго"

Як повідомлялося, з початку грудня у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень, що складаються з трьох категорій – білий колір на графіці означає гарантоване включення світла у зазначені години, сірий – світла не буде. При цьому світло-сірий колір означає можливість відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі зростатиме.

Увечері 9 січня Коваленко повідомляв, що зниження температури на вулиці призвело до зростання споживання та кількості аварій, аварійних обмежень та незначного виходу за графік у деяких районах Києва. За його словами, кожні -5°С це +200 МВт потужності.

На початку грудня голова YASNO наголошував, що орієнтовна потреба Києва в електроенергії становила 1500 МВт, тоді як тоді ліміт - близько 1000 МВт.

10 січня компанія "Укренерго" вперше за останні кілька днів повернулася до запровадження лімітів споживання на всю добу, зокрема й у нічний час, що пояснила зростанням споживання через холоди та збільшення потреби бізнесу.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Тобто 6 (темінь) через 2 (світло).
Під*раси.
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10.01.2023 20:41
+4
А Конча-Заспа у якій кольоровій зоні? Таке враження що це "терра інкогніта"
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10.01.2023 20:46
+4
Потрібно перевіряти області на наявність крипто-ферм, коли почалась війна світовий криптомайнинг впав на 20-30%, тобто в Україні стоїть шалена їх кількість, вони шкідливі й в мирний час коли є електричний надлишок, зараз же зайняття майнингом має бути злочинним. Дуже можливо що майнять під контролем зелених.
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10.01.2023 21:24
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Тобто 6 (темінь) через 2 (світло).
Під*раси.
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10.01.2023 20:41 Відповісти
7 через 2
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10.01.2023 21:15 Відповісти
А Конча-Заспа у якій кольоровій зоні? Таке враження що це "терра інкогніта"
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10.01.2023 20:46 Відповісти
Там так само.
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10.01.2023 21:33 Відповісти
Приблизно в тій же зоні, що і Буковель ігорьвалерієвича.
Недрторканні.
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10.01.2023 22:17 Відповісти
чо ты лезешь в этот движ, это не твоя компетенция, ясно ковалёв
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10.01.2023 20:53 Відповісти
Шмигаль казав що населення входить до чотирьох груп прiритету. А бiзнес (не критична iнфраструктура) - взагалi до цих чотирьох категорiй не входить... чому ж тодi такий дiференс мiж святами та буднiми, якщо критична iнфраструктура не припиняла свою роботу i на свята ?
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10.01.2023 21:18 Відповісти
Європа вимагає нормальної електроенергії. Платить за неї нормальні гроші. А бидло нехай сидить в темряві.
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10.01.2023 21:22 Відповісти
Дефіциту електроенергії нема. Немає можливості доставити необхідні об'єми з західних областей у північні та центральні. Грубо кажучи якщо надлишок не продавати в Європу тоді потрібно скорочувати виробництво електроенергії. Все одно її нікуди не діти.
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10.01.2023 21:36 Відповісти
Так в західних областях теж відключають. Там тоді чому?
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10.01.2023 22:01 Відповісти
У західних областях теж повибивали ТЕЦ біля великих міст. А от енергомости у напрямку Європи не чіпали. Просто не було потреби витрачати ракети, або так і задумували, що якщо експорт електроенергії до Європи продовжиться це стане ще однією причиною для мітингів.
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10.01.2023 22:08 Відповісти
А, може, так було домовлено? Конча-Заспа та елітні квартали теж неушкоджені. Без житла залишились виключно прості люди. "Совпаденіє? Не думаю"...
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10.01.2023 22:31 Відповісти
Я був у Конча Заспі по роботі, там відключають так само як і у нас у Києві у спальному районі.
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10.01.2023 22:44 Відповісти
Я про пошкодження на початку війни, коли орки стояли під Києвом. Багато там руїн після цього залишилось?
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10.01.2023 22:52 Відповісти
У нас теж руїн немає у районі. Взагалі у всьому Києві пошкоджено всього декілька будинків деякі з яких вже відбудували. Хоча у нашому районі роботу артилерії з обох боків було дуже добре чути. Канонада тривала з раннього ранку і до пізнього вечора, небо було затягнуте чорним димом. Ми вже навчилися розрізняти коли працюють наші, а коли по ним. Але це було з північно-західної частини міста. Південна частина міста взагалі не постраждала тому що туди орки не дійшли. Конча-Заспа знаходиться на півдні тому туди і не прилітало, бо там не було наших військ. У нашому районі теж техніки не було. А от у північній частині стояли САУ і РЗСВ туди і прилітало.
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10.01.2023 23:01 Відповісти
Потрібно перевіряти області на наявність крипто-ферм, коли почалась війна світовий криптомайнинг впав на 20-30%, тобто в Україні стоїть шалена їх кількість, вони шкідливі й в мирний час коли є електричний надлишок, зараз же зайняття майнингом має бути злочинним. Дуже можливо що майнять під контролем зелених.
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10.01.2023 21:24 Відповісти
Це ви шо на самого каломойського бочку котите? Так ніззЯ. Табу.
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10.01.2023 22:20 Відповісти
Не вірю, це все брехня, генерації хвата усім і навіть через край.
Киянам мабуть подобається сидіти без світла, раз терплять це знущання вже який місяць.
Їх ********, а вони сидять зі свічками і не виходять до ОПи, дивні люди.
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10.01.2023 21:27 Відповісти
П.....и не мішки ворочати!
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10.01.2023 21:38 Відповісти
А може таки створимо коміссію, у яку увійдуть компетентні представники громад від кожної області, та проведемо повний аудит, виробленої та спожитої єл. єнергії?
Нажаль до вас зараз через інтернет не можуть дотягнутися руки людей, над якими ви знущаєтесь, але так буде не завжди.
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10.01.2023 21:48 Відповісти
Не потрібно створювати ніяку комісію щоб киянину бачити з вікна що сталося з ТЕС. Деякі вже ніколи не запрацюють, потрібно все зносити і будувати нові.
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10.01.2023 21:51 Відповісти
Так розповідали ж, що майже всі ракети та шахеди позбивали. Одиниці досягли цілей. І оті одиниці знищили половину нашої енергетики? Чи хтось бреше?
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10.01.2023 21:59 Відповісти
Позбивали, але не всі. На ТЕЦ у нас наприклад прилетіла одна ракета, потім за тиждень ще одна, ще за деякий час пару дронів та й усе, немає ТЕЦ. І так по всій Україні на основних магістралях. Цього достатньо щоб енергосистема не працювала стабільно, особливо у зимовий час.
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10.01.2023 22:06 Відповісти
Ось табличка з відкритих джерел:
10 жовтня - збито 45 крилатих ракет із 84 та 22 дрони;
11 жовтня - збито 20 крилатих ракет із 28 та 13 дронів;
12 жовтня - збито 19 дронів;
17 жовтня - збито 5 крилатих ракет із 18 і 34 дрони;
18 жовтня - збито 5 крилатих ракет і 6 дронів;
19 жовтня - збито 4 крилаті ракети із 6 і 8 дронів ;
22 жовтня - збито 18 крилатих ракет із 33;
31 жовтня - збито 44 крилаті ракети з 78 ;
15 листопада - збито 73 крилаті ракети з 96 і 10 дронів;
23 листопада - збито 51 крилату ракету з 70;
5 грудня - збито 60 крилатих ракет із 70;
16 грудня - збито 60 крилатих ракет із 76;
19 грудня - збито 30 дронів із 35

Можна приблизно порахувати скільки ракет не збили за цей період. Відсоток збиття дронів ще нижчий. А майже кожна не збита ракета або дрон це ураження об'єкта енергетичної інфраструктури. При чому інколи достатньо було однієї ракети щоб вивести з ладу один об'єкт.
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10.01.2023 22:26 Відповісти
хі - бубу переізберете от і вся спромога.
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10.01.2023 22:23 Відповісти
вуличнi протести нiчого не змiнять... в кращому випадку на говномарафонi розкажуть що то Порошенко проплатив мiтинг, а в гiршому протестуючих назвуть "колаборантами" або ж "свинособачими диверсантами" та посадять за держзраду.
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10.01.2023 21:42 Відповісти
Вони не змінять тільки тому що значна частина енергетичної інфраструктури знищена і немає можливості її відновити найближчим часом. Ракетно-дронові удари були на те і розраховані щоб виходили і мітингували, але народ не такий дурний. І знає хто винен і що відбувається. Дурні звичайно є, але їх не так багато.
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10.01.2023 21:47 Відповісти
Схоже, ви, шановний, засланий козачок. З їхніх, ахмєтовських. Вельми ревно вже їх відмазуєте.
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10.01.2023 22:34 Відповісти
Поїдьте на ТЕЦ-6 у Києві, подивіться. І питання про засланих козачків відпаде саме собою. І почнете відмазувати також.
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10.01.2023 22:41 Відповісти
Чому ж вона не була захищена? І чому нема можливості відновити? І чому ніхто навіть не намагається відновити?
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10.01.2023 22:55 Відповісти
Тому що немає можливості захистити все на 100%, у жодної країни такої можливості немає. У Ізраїлі найнадійніша ППО Залізний купол, але і та пропускає ракети. Достатньо дві-три ракети на об'єкт щоб вивести його з ладу. Ракети летять дуже низько, їх я неодноразово бачив. ППО на такій висоті дуже погано виявляє ракети бо на радарі вони зливаються з міською висотною забудовою. Відновити немає можливості тому що деякі об'єкти неможливо відновити. Треба зносити та будувати нові ТЕЦ, а це навіть не один рік. А те що можливо було відновлювали, але хтось здавав і по цим об'єктам знову прилітало. Кажуть з Європи надходить обладнання, але по перше потрібен час, і виникає питання чи є сенс його ставити, тому що все одно його можуть вибити.
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10.01.2023 23:14 Відповісти
Зрозуміло. Тобто ми приречені роками жити в темряві? З нашою владою та вашим Ахмєткою це не дивно. Правильно, навіщо ж відновлювати, якщо є можливість гнати енергію в Європу та заробити ще більше, ніж на місцевиому бидлі. Та ще й у відновлення вкладатись. А раптом куйло знову нападе? Знову все зруйнує? Ні, набагато вигідніше залишити все так, як є. А бидло і в темряві поживе. Невеликі пани...
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10.01.2023 23:24 Відповісти
Це ж не до мене питання. Ми коли жили в жаху в кінці лютого та у березні взагалі не знали чим це закінчиться. Київ міг стати другою Бучею, Бородянкою, Маріуполем. Деякі повиїжджали, деякі прямо казали навіщо це все, навіщо воювати, все одно ми приречені. Але була створена тероборона яка війшла захищати місто, і вони перемогли під Києвом, зараз багато з них воює на сході, дехто вже загинув. Питання не до влади, питання до народу чи ми воюєм чи здаємся. Якщо більшість за те що потрібно здатися значить так повинно бути, а якщо за те щоб воювати то потрібно воювати. А інше це всього лише наслідки війни і потрібно з цим миритися і пристосовуватись. У багатьох містах відключення світла це не найбільша проблема. Те що пережили ми тут у Києві не дай Боже кому пережити і після цього відключення електроенергії не сприймається чимось страшним. Тут хтось закликає виходити на мітинги. Ну посиділи б вони з ранку до ночі під канонаду коли будинок підстрибує від вибухів, які навіть не видно. Подивилися б як ракети над головою літают, як стоїш на балконі а тут ракета на ТЕЦ прилітає. Мабуть тоді б і не було думок про якісь мітинги.
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10.01.2023 23:34 Відповісти
І ще. З особистих спостережень.
День обстрілу. Світла нема 12 - 14 годин. Далі світло з"являєтся і перші 2 доби майже не вимикається, зрідка вдень на пару годин. На третю - четверту добу після обстрілу починають вимикати планово: 4 години є 4 нема. Вночі не вимикають. Ще через пару діб вимикають і вдень, і вночі, причому вже не на 4, а на 5-7 годин, тобто світла протягом доби більше нема, ніж є. І така ситуація повторюється фактично 1 в 1 після кожного обстрілу. Можете пояснити цей парадокс?
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10.01.2023 23:07 Відповісти
По різному буває, це залежить від віддаленості ушкодженого енергооб'єкту. В деяких районах навпаки в день обстрілу і декілька днів після того світло було. А тільки коли починають перерозподіляти енергошляхи оминаючи ушкоджений об'єкт починаються відключення.
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10.01.2023 23:19 Відповісти
Ага. І чим більше часу після обстрілу проходить, тим відключень все більше і більше. Причому, нагадую, ситуація повторюється після кожного обстрілу. А ви мені все гнилі відмазки ліпите. Розкажіть ще казочки про перетоки енергії до Європи, які , чомусь, дивним чином збігаються в часі з масовими відключеннями.
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10.01.2023 23:29 Відповісти
Це не гнилі відмазки це реальнісь. У нас на лівому березі Дніпра у товариша який живе біля ТЕЦ все завязано на ТЕЦ і після прильоту світла не було декілька днів. У нас навпаки більш новий район, і немає однієї великої ТЕЦ, а більше підстанцій які не такі великі, але знаходятся по всьому районі серед висотної забудови. Тому у нас прильотів не було і світло не вимикалось. Потім коли почали перепідключати в обхід ТЕЦ відповідно на підстанції зросло навантаження і почали вимикати у нас. Ви мабуть залежите від якогось енергооб'єкту який не повністю виходив з ладу, а його відновлювали, а потім знову виходив з ладу. Тому ситуація повторювалась.
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10.01.2023 23:40 Відповісти
"це залежить від віддаленості ушкодженого енергооб'єкту" - це локшина на вуха, а в кращому випадку маячня, пане... представник, мабуть, ДТЕК? Бо якщо б я був на мiсцi топ-посадовця, то "посадив би" на такий серьйозний сайт як "Цензор" людину, яка б "вiдгавкувалася б" на всi коментарi (що Ви, пане Вадиме, i робите). Згоден з Федором, обстрiлiв вже нема з 31 (кажу за столицю), свiтло було безперебiйно в дубак на свята (коли морози були набагато сильнiшi нiж вчора та сьогоднi) - 6, 7 сiчня... а сьогоднi вже за словами пана Коваленка потрiбно вимикати 7 годин поспiль i вмикати на 2 години? I це все через роботу бiзнесу ????? Мабуть, ДТЕК планував обстрiл свинособак 9-10... i тепер треба якось помiстити сiдницi мiж двох стiльцiв (бо з партнерами захiдними домовились про експорт), еге ж ?
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10.01.2023 23:41 Відповісти
Ви дуже перебільшуєте значимість коментів в інтернеті. Це параноя.
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10.01.2023 23:49 Відповісти
 
 