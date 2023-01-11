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У ніч на 11 січня у Києві очікується снігопад, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Погіршення погодних умов очікується в Києві в ніч проти середи 11 січня, синоптики прогнозують сильний снігопад і зниження температури повітря,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.
Він зазначив: "Синоптики прогнозують уночі в столиці потужний снігопад і пониження температури.
Дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами. Протягом ночі для очистки доріг, мостів і тротуарів плануємо залучити 227 одиниць спецтехніки.
Звертаюся до водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах. І не паркуйте автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема - вздовж доріг і проїздів".
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Будь ласка, зачекайте...
В. Кличко
Да, снежок шёл, но главное - ветер реальный, что-то вроде вьюги.