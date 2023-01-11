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Новини Київські новини
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Кличко (2813) снігопад (397)

У ніч на 11 січня у Києві очікується снігопад, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

киев,снегопад

Погіршення погодних умов очікується в Києві в ніч проти середи 11 січня, синоптики прогнозують сильний снігопад і зниження температури повітря,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив: "Синоптики прогнозують уночі в столиці потужний снігопад і пониження температури.

Дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами. Протягом ночі для очистки доріг, мостів і тротуарів плануємо залучити 227 одиниць спецтехніки.

Звертаюся до водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах. І не паркуйте автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема - вздовж доріг і проїздів".

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Автор: Роман Свиридович
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Отличный повод вообще выключить свет половине Киева на сутки
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11.01.2023 00:48 Відповісти
"Чтобы снег не выпадал, его надо убирать."
В. Кличко
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11.01.2023 04:08 Відповісти
жах
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11.01.2023 06:26 Відповісти
Сніг з морозом!? Посеред зими!? Бєзобразіє! Путін, ти за це відповіси!
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11.01.2023 10:03 Відповісти
Ой, я вас умоляю, сильный снег!
Да, снежок шёл, но главное - ветер реальный, что-то вроде вьюги.
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11.01.2023 10:25 Відповісти
 
 