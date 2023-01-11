У ніч на 11 січня у Києві очікується снігопад, - Кличко

Погіршення погодних умов очікується в Києві в ніч проти середи 11 січня, синоптики прогнозують сильний снігопад і зниження температури повітря,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив: "Синоптики прогнозують уночі в столиці потужний снігопад і пониження температури.

Дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами. Протягом ночі для очистки доріг, мостів і тротуарів плануємо залучити 227 одиниць спецтехніки.

Звертаюся до водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах. І не паркуйте автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема - вздовж доріг і проїздів".

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