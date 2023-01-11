Двоє польських волонтерів зазнали поранень під Бахмутом
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До клінічної лікарні Любліна у другій половині дня у вівторок доправили двох польських волонтерів, поранених унаслідок бойових дій у районі Бахмута Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі PAP повідомив речник міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич.
За його словами, поранені – чоловік і жінка – займались розвезенням гуманітарної допомоги на прифронтових територіях України.
"Вони розпаковували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення", – зазначив речник польського МОЗ.
З української сторони за транспортування та догляд за пацієнтами відповідав Фонд "Гуманітарна допомога", додав Андрусевич.
По прибутті в Польщу з пораненими поляками також поспілкувався міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов написал в своем Телеграм-канале, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило из Харьковской области в Марьинку, на самый сложный участок фронта чуть больше 120 человек наемников из Польши.По словам Безсонова, здесь у ВСУ были самые большие потери. И польских наемников сейчас осталось только 28. Следом он опубликовал перехват переговоров польских наемников, которые сообщают об обстановке, в которую они попали."Командир, здесь полно трупов. Всё воняет.. Не можем дышать.. Блюём. Как можно воевать, когда ты всё время блюёшь!? Я не хочу спать рядом с ними… больше негде. Они повсюду…", - говорит один польский военный во время связи со своим командиром.Другой сообщает, что украинские военные сбежали, а их не предупредили и они еле успели сбежать, понеся большие потери.Также польские военные сообщили, что не могут понять, бьет по ним миномет украинских сил или российских. Один из наемников утверждает, что украинский снайпер застрелил троих поляков. А третий ругается, что целый день ждет когда его со сломанной ногой эвакуируют из подвала, но никто не приходит и он рискует потерять ногу.