Двоє польських волонтерів зазнали поранень під Бахмутом

До клінічної лікарні Любліна у другій половині дня у вівторок доправили двох польських волонтерів, поранених унаслідок бойових дій у районі Бахмута Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі PAP повідомив речник міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич.

За його словами, поранені – чоловік і жінка – займались розвезенням гуманітарної допомоги на прифронтових територіях України.

"Вони розпаковували допомогу для населення з автомобіля, коли поруч розірвалася мінометна міна. На жаль, у випадку з жінкою-волонтеркою все закінчилося ампутацією гомілки. У чоловіка кульове осколкове поранення", – зазначив речник польського МОЗ.

З української сторони за транспортування та догляд за пацієнтами відповідав Фонд "Гуманітарна допомога", додав Андрусевич.

По прибутті в Польщу з пораненими поляками також поспілкувався міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

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