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Товариство Червоного Хреста з початку війни допомогло майже 10 млн людей

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хрест,червоний

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ)з початку повномасштабної агресії Російської Федерації надало допомогу майже 10 млн. українським громадянам.

"Це не тільки видача гуманітарної допомоги з продуктами харчування, засобами гігієни та іншими речами першої необхідності, але й допомога у відновленні пошкодженого житла, укомплектуванні побутовою технікою притулків, будівництво тимчасового житла для тимчасово переміщених осіб, відновлення електромереж", - повідомило ТЧХУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Червоний Хрест України також запроваджує програми ваучерної підтримки вразливих верств населення, які через війну змушені були залишити свої будинки.

"Наші волонтери чергують на вокзалах, прикордонних пунктах, зустрічають евакуаційні потяги, транспортують маломобільних людей, беруть участь у евакуації населення з "гарячих точок" та надають допомогу у місцях ліквідації наслідків ракетних ударів", - зазначили в ТЧХУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест повідомляє, що допоміг з початку війни понад 9 млн українців

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Червоний хрест це организация яка робе на копiйку , а звiтуэ на мiльон.
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11.01.2023 02:45
+9
Фуфло.
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11.01.2023 01:40
+8
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11.01.2023 01:52
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Фуфло.
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11.01.2023 01:40 Відповісти
not a penny for these bastards
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11.01.2023 01:49 Відповісти
Червоний Хрест збирає кошти на підтримку сімей мобілізованих росіян, яких відправляють на загарбницьку війну в Україну та вбивства українців.

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3599962-rosijskij-mkch-zbirae-dopomogu-simam-rosian-akih-vidpravili-vbivati-ukrainciv.html
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11.01.2023 01:50 Відповісти
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11.01.2023 01:52 Відповісти
Тут анонс про Товариство Червоного Хреста України. Не потрібно під одну гребінку
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11.01.2023 01:53 Відповісти
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11.01.2023 02:02 Відповісти
Першим заступником керівника Українського товариства Червоного Хреста є колишній віце-прем'єр України, член партії "Удар" Кличка Павло Розенко. Це - порядна людина. Так що не злорадствуй
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11.01.2023 02:21 Відповісти
1.в Оленівку касапи наших не пускають.
2.мордяка - не показник. У Зе - худюща була в 2019-му, дієтична.
3.І взагалі, вивчи спочатку предмет, потім лізь в суперечку.
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11.01.2023 07:43 Відповісти
Якщо він порядна людина то що він там робить?
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11.01.2023 04:16 Відповісти
ще раз: український червоний Хрест міжнародному не підпорядковується. Затямив?
Частіше дивися телеканал Прямий, там Розенко - частий гість, такі всі речі пояснює.
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11.01.2023 07:45 Відповісти
Червоний хрест це организация яка робе на копiйку , а звiтуэ на мiльон.
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11.01.2023 02:45 Відповісти
Ещё раз - Красный Крест Украины и Красный Крест международный - это две РАЗНЫХ организации.
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11.01.2023 11:00 Відповісти
 
 