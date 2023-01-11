Понад 80% споживачів підключено до опалення в Херсоні, - ОП
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У визволеному Херсоні до централізованого теплопостачання наразі підключено 84% споживачів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це на брифінгу повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко,
"До системи централізованого теплопостачання у Херсоні підключено 84% споживачів", - йдеться в повідомленні.
За словами Тимошенка, водопостачання вже відновлено майже в усьому місті, однак в області ситуація складніша.
"Станом на зараз (10 січня. – Ред.) лише 25% населених пунктів (області. – Ред.) із водою", – повідомив він.
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Aleksandr Povoroznuk
показати весь коментар11.01.2023 08:24 Відповісти Мені подобається 0
Gir Mihal
показати весь коментар11.01.2023 09:37 Відповісти Мені подобається 1
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