На Чернігівщині встановлено перший модульний металевий міст, наданий Францією
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Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість тих, що були зруйновані внаслідок бойових дій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.
Один з мостів уже зібрано і встановлено на балки, а на проїзну частину було нанесено спеціальне покриття. Тепер там необхідно встановити пішохідні плити і облаштувати підходи до мосту. Після цього рух транспорту буде відновлено.
Зазначається, що під час активних бойових дій на Чернігівщині було знищено 27 мостів та шляхопроводів. Зараз проїзд відновлено на 20 з них.
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Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати, можливі шляхи проходження військ замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати вогнем артилерії.
3 - 4 квітня ворога було витіснено з Чернігівської та Сумської областей.
Джерело: Вікіпедія.