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На Чернігівщині встановлено перший модульний металевий міст, наданий Францією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міст,мінінфраструктури

Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість тих, що були зруйновані внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Один з мостів уже зібрано і встановлено на балки, а на проїзну частину було нанесено спеціальне покриття. Тепер там необхідно встановити пішохідні плити і облаштувати підходи до мосту. Після цього рух транспорту буде відновлено.

Зазначається, що під час активних бойових дій на Чернігівщині було знищено 27 мостів та шляхопроводів. Зараз проїзд відновлено на 20 з них.

Також дивіться: Франція передала Україні 3 мостові переправи для відновлення транспортного сполучення на Чернігівщині. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Знову, як перед 24.02.22, стелиться шлях для комфортного проходження рашистських військ на Чернігів і Київ.
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11.01.2023 07:15 Відповісти
Так хай люди сидять без продуктів , без забезпечення Може ви вплав зимою будете на собі їм все переправляти ? Чи це аби шось телепнути
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11.01.2023 07:42 Відповісти
Потрібно було ще з квітня 2022 року розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України в межах 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати, можливі шляхи проходження військ замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи розібрати аж до кожної колії і до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати вогнем артилерії.
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11.01.2023 08:10 Відповісти
Ви хоч знаєте що таке відселення , ви були в цій "шкурі "
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11.01.2023 08:13 Відповісти
А де були орки вже в квітні? Червона лінія у тебе в голові?
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11.01.2023 11:32 Відповісти
2 квітня 2022 року українські війська відновили контроль над усією Київською областю, повністю припинивши її окупацію.
3 - 4 квітня ворога було витіснено з Чернігівської та Сумської областей.

Джерело: Вікіпедія.
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11.01.2023 12:11 Відповісти
Невелика неточність: не надана, а продана. В рахунок кредиту, який організував Аваков.
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11.01.2023 10:42 Відповісти
 
 