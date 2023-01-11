Майже 2 тис. захисників "Азовсталі" залишаються в російському полоні
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У російському полоні наразі перебувають близько двох тисяч оборонців "Азовсталі".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Галина Клемпоуз.
За її словами, нещодавно додому повернулися 8 оборонців Маруполя, деякі з них - з "Азовсталі".
"Ми не можемо публікувати точну кількість, тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути. Ми вітаємо їх вдома. В полоні перебуває близько двох тисяч оборонців "Азовсталі" - жінки і чоловіки", - розповіла Клемпоуз.
"Скільки б ми разів не зверталися про місцезнаходження, про відвідування наших військовополонених, наших рідних, тому що це все індивідуально... Вони не відвідували місця утримання, вони не можуть розповісти нам про стан здоров'я", - додала представниця Асоціації.
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Але цих осіб має назвати слідство.
Ми ж з тобою можемо просто узагальнити: це були і є 73/43%зебіли.
Забирай под Бахмутом своих собратьев по разуму, кучами валяются, сотнями, если не тысячами. Куча фото и видео есть.
Рашист, где списки дохлых чмобиков в общежитие в Макеевке? Почему их засекретили?
Рашист, где списки дохлых чмобиков в общежитие в Макеевке? Почему их засекретили?
Де поділось 300 тисяч нещодавно мобілізованого лайна ?
То де поділись песковські десантники, кантемирівська дивізія чи що там
В нас їх напорядок більше.
Подумай, довбню, навіщо тобі ця війна ? Хочется поскоріше до ібліса потрапити ? Немає де мирно здохнути ?
Вас же тут ненавидять. І при нагоді вистрілять у спину чи отруять.
Переймаються долею своїх побратимів?
А от і ні
Я розумію Прокопенка, він бойовий командир і чотири рази ухилянт-блазень Зеленський.
Але блазень за це відплатив йому, полку Азов і всьому півдню України.
Вибрали на свою голову президента...