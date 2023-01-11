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Майже 2 тис. захисників "Азовсталі" залишаються в російському полоні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

У російському полоні наразі перебувають близько двох тисяч оборонців "Азовсталі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Галина Клемпоуз.

За її словами, нещодавно додому повернулися 8 оборонців Маруполя, деякі з них - з "Азовсталі".

"Ми не можемо публікувати точну кількість, тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути. Ми вітаємо їх вдома. В полоні перебуває близько двох тисяч оборонців "Азовсталі" - жінки і чоловіки", - розповіла Клемпоуз.

"Скільки б ми разів не зверталися про місцезнаходження, про відвідування наших військовополонених, наших рідних, тому що це все індивідуально... Вони не відвідували місця утримання, вони не можуть розповісти нам про стан здоров'я", - додала представниця Асоціації.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Ті, хто їх здав в полон. Ті, хто сприяв котлу в Марику; і не тільки, а скрізь по півдню, півночі і сходу України.
Але цих осіб має назвати слідство.
Ми ж з тобою можемо просто узагальнити: це були і є 73/43%зебіли.
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11.01.2023 07:54
+8
Рашист, а чего тебя так Соледар волнует?
Забирай под Бахмутом своих собратьев по разуму, кучами валяются, сотнями, если не тысячами. Куча фото и видео есть.

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11.01.2023 08:06
+7
Хто за це буде відповідати?
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11.01.2023 07:46
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Хто за це буде відповідати?
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11.01.2023 07:46 Відповісти
Ті, хто їх здав в полон. Ті, хто сприяв котлу в Марику; і не тільки, а скрізь по півдню, півночі і сходу України.
Але цих осіб має назвати слідство.
Ми ж з тобою можемо просто узагальнити: це були і є 73/43%зебіли.
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11.01.2023 07:54 Відповісти
Рашист, а чего тебя так Соледар волнует?
Забирай под Бахмутом своих собратьев по разуму, кучами валяются, сотнями, если не тысячами. Куча фото и видео есть.

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11.01.2023 08:06 Відповісти
Мертвые россияне россии не нужны.
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11.01.2023 08:22 Відповісти
На россии никому нет дела до дохлых чмобиков. БОльшую часть чмобиков зарывают сразу на поле боя по приказу командиров, чтобы дурень числился без вести пропавшим и чтобы государству не пришлось за него платить родителям. Забирают только некоторых офицеров, чтобы похоронить по-человечески. Все остальные - просто биомусор
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11.01.2023 08:23 Відповісти
Лично мне никакие коптеры не нужны. Мы, харьковчане и так знаем, что стоял вагон-рефрежиратор забитый вашими тушками. Просили ваших л(п)идеров, чтобы забрали тела для похорон. Не забирали. А потом вообще в один прекрасный день прилетела ракета по этому вагону. И кацапское дохлое мясо разлетелось по всему району. Зачем кацапсины ракетой уничтожили рефрежиратор с сотнями кацапский трупов?
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11.01.2023 08:51 Відповісти
Ну вагон стоял в Харькове. Харьковчане знают.
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11.01.2023 08:55 Відповісти
Вибачте, але краще не корміть троля. Бережість свій час.
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11.01.2023 09:02 Відповісти
Сам придумал?
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11.01.2023 09:11 Відповісти
Рашист, у вас же даже списки погибших по Макеевке не оглашают
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11.01.2023 08:36 Відповісти
Рашист, ты боярышника перепил?
Рашист, где списки дохлых чмобиков в общежитие в Макеевке? Почему их засекретили?
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11.01.2023 08:42 Відповісти
Рашист, ты решил войти в стадию невменяемой Z-животинки?

Рашист, где списки дохлых чмобиков в общежитие в Макеевке? Почему их засекретили?
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11.01.2023 08:47 Відповісти
А ваші зникли. Знаєш де ? В наших полях черговий шар чорнозему формують
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11.01.2023 09:18 Відповісти
Довбню, а де поділась ваша регулярна армія ?
Де поділось 300 тисяч нещодавно мобілізованого лайна ?
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11.01.2023 08:51 Відповісти
Я тебе питаю.
То де поділись песковські десантники, кантемирівська дивізія чи що там
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11.01.2023 09:09 Відповісти
Та мені байдуже як ваші озброєні немощі звуться. Мені цікава лише кількість відмінусованих.
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11.01.2023 09:19 Відповісти
А кількість полонених цапів ?
В нас їх напорядок більше.
Подумай, довбню, навіщо тобі ця війна ? Хочется поскоріше до ібліса потрапити ? Немає де мирно здохнути ?
Вас же тут ненавидять. І при нагоді вистрілять у спину чи отруять.
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11.01.2023 09:26 Відповісти
Відповідь очевидна-те х#йло, яке напало на Україну.
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11.01.2023 07:58 Відповісти
А хто в Молдові відповів за втрату Придністров'я? А хто в Грузії відповів за втрату Абхазії? А хто в Чечні відповів за сотні тисяч смертей цивільних чеченців? Не задавайте тупі питання під час війни.
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11.01.2023 08:10 Відповісти
Після війні, звичайно, теж задавати ці питання буде не можна
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11.01.2023 08:59 Відповісти
Навіщо такі примітивні питання?
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11.01.2023 08:11 Відповісти
Твой Пушилин очень авторитетный источник - бывший лохотронщик и МММщик, и в июле уже Соледар ртом брал
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11.01.2023 08:49 Відповісти
Це балаболи. Але в нас є практики, такі як Залужний. От він не бреше
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11.01.2023 09:23 Відповісти
А що каже про це вофка Zєльонський і його поплічники?
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11.01.2023 08:00 Відповісти
Один зрадник може більше наробити ніж тісячи захісників!
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11.01.2023 08:03 Відповісти
многие сотни уже освободили. и этих освободят.
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11.01.2023 08:03 Відповісти
А що ж роблять деякі захисники, яких звільнили з полону?
Переймаються долею своїх побратимів?
А от і ні
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11.01.2023 08:19 Відповісти
Ты там знаешь.
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11.01.2023 08:23 Відповісти
На сторінках досить активних дописувачів - ЖОДНОГО слова про побратимів.
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11.01.2023 08:48 Відповісти
Командир полку НГУ "Азов" Денис Прокопенко, відомий як друг Редіс, не виконав військове вітання верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського, коли 24 серпня, в День Незалежності, отримував на Майдані з рук глави держави орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
Я розумію Прокопенка, він бойовий командир і чотири рази ухилянт-блазень Зеленський.
Але блазень за це відплатив йому, полку Азов і всьому півдню України.
Вибрали на свою голову президента...
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11.01.2023 08:40 Відповісти
 
 