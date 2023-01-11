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Сьогодні в Івано-Франківській області проводитимуться військові навчання, - ОВА

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навчання,зсу

У середу, 11 січня, в Івано-Франківській області лунатимуть вибухи. Місцевих мешканців просять не хвилюватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів у час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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