Сьогодні в Івано-Франківській області проводитимуться військові навчання, - ОВА
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У середу, 11 січня, в Івано-Франківській області лунатимуть вибухи. Місцевих мешканців просять не хвилюватися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram голови Івано-Франківської області Світлани Онищук.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів у час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться в повідомленні.
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