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Окупанти 63 рази обстріляли Херсонщину, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російські загарбники минулої доби обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Херсон росіяни обстріляли 24 рази – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що минулої доби через російські обстріли 5 людей зазнали поранення різного ступеня тяжкості.

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Автор: Наталя Джума
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