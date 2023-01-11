Окупанти 63 рази обстріляли Херсонщину, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА
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Російські загарбники минулої доби обстрілювали Херсонщину з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.
Про це повідомив глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Херсон росіяни обстріляли 24 рази – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що минулої доби через російські обстріли 5 людей зазнали поранення різного ступеня тяжкості.
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