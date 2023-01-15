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Весь прикордонний периметр з Білоруссю заміновано, - Рівненська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон,рівненщина,білорусь

Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі.

Про це у Telegram повідомив голова ОВА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на півночі області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.

"Протитанкові рови. Усі 229 спільних кілометрів із республікою білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада білорусі дозволить їм розпочати наступ", - наголосив Коваль.

Голова обладміністрації зазначив, що Збройні Сили України, тероборона, прикордонні війська, добровольчі формування кожної з 64 територіальних громад регіону щоденно проходять бойові злагодження, відточують навики стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій.

"В нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку білорусі", - підсумував Коваль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України

Автор: Богдан Гуньковський
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А периметр з росією навпаки, розміновано ))))) Як було в криму. Ну щоб владімвладімрчь нє наказал!
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15.01.2023 12:32 Відповісти
Не тринди! Мінують! І мінують масово Не скажу де - не твоє діло Товариш казав - зірвався у жовтні по гриби на кордон з Білоруссю (на Чернігівщині) Патрулі курсують по лісових дорогах І це навіть не поряд з кордоном Пройшов по своїй стежці через болото на "острів" де білі гриби брав : грибів набрав Але на проході через болото в бік Білорусі стоїть табличка : "Міни" Те ж саме кажуть люди про кордон з Росією
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15.01.2023 16:04 Відповісти
Карту мінних полів не показуйте ЗеЄрмаку і ЗеАристовичу - а то буде як на Чонгарі!!!
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15.01.2023 12:33 Відповісти
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15.01.2023 12:36 Відповісти
ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ 2022
...
Прямая речь Ермака: "Считаю, что он (Арестович - ред.) на своем месте. Он... у него большая армия сторонников. И я думаю, что на своем таком языке он с ними разговаривает, и считаю, что очень профессионально это делает".
Детали: По словам руководителя ОП, Арестович "очень много сделал в первые месяцы войны"
"Это было очень важно - то, что он делал. Он был здесь. Я уважаю этого человека", - подытожил Ермак.
Для справки: Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы (и даже его фото) становятся мемами.
В 2017 году Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков". Это заявление вызвало волну возмущения.
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15.01.2023 12:55 Відповісти
Не забудьте передати плани мінних полів у ОПу. Вони професіонали по розмінуванню.
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15.01.2023 12:33 Відповісти
А Данілов так готувався з 2019 року до війни, що забув це зробити?....
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15.01.2023 13:03 Відповісти
Ничего, Дерьмак с Верещучкой поедут и разминируют. "Там же наши люди".
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15.01.2023 13:33 Відповісти
Херсонський напрямок теж був замінований і що?
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15.01.2023 14:37 Відповісти
 
 