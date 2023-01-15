Весь прикордонний периметр з Білоруссю заміновано, - Рівненська ОВА
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Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо Росія відкриє ще один фронт з боку Білорусі.
Про це у Telegram повідомив голова ОВА Віталій Коваль, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на півночі області активно будують інженерні та фортифікаційні споруди.
"Протитанкові рови. Усі 229 спільних кілометрів із республікою білорусь зміцнюються настільки, щоб російські війська не змогли пройти вглиб нашого регіону. Якщо влада білорусі дозволить їм розпочати наступ", - наголосив Коваль.
Голова обладміністрації зазначив, що Збройні Сили України, тероборона, прикордонні війська, добровольчі формування кожної з 64 територіальних громад регіону щоденно проходять бойові злагодження, відточують навики стрільби, тактику та стратегію війни в умовах їхніх територій.
"В нашому регіоні весь прикордонний периметр заміновано. До того ж північ Рівненської області – це суцільні ліси і болота. Тільки безумець наважиться полізти в цей, як ми називаємо, Поліський котел. Північ Рівненщини перетвориться на криваві болота, якщо росія відкриє ще один фронт з боку білорусі", - підсумував Коваль.
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Прямая речь Ермака: "Считаю, что он (Арестович - ред.) на своем месте. Он... у него большая армия сторонников. И я думаю, что на своем таком языке он с ними разговаривает, и считаю, что очень профессионально это делает".
Детали: По словам руководителя ОП, Арестович "очень много сделал в первые месяцы войны"
"Это было очень важно - то, что он делал. Он был здесь. Я уважаю этого человека", - подытожил Ермак.
Для справки: Арестович известен своими "успокаивающими видео", а также заявлением о том, что активные боевые действия на территории Украины закончатся "в течение 2-3 недель". Часто фразы (и даже его фото) становятся мемами.
В 2017 году Арестович назвал АТО "курортом для мальчиков". Это заявление вызвало волну возмущения.