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Україна розглядає можливу роль Туреччини як країни-покровительки, - Лубінець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лубінець

Україна хоче надати Туреччині статус держави-покровительки у війні проти Росії.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми також розглядаємо можливу роль Туреччини як країни-покровительки, що також прописано у Женевських конвенціях. Фактично зараз, коли відбувається війна, не існує жодного майданчику, де можна було б вести будь-які перемовини, Туреччина його постійно пропонує. Через державу-покровительку можна вирішувати різні питання й Туреччина може ефективно виконувати цю роль. Женевські конвенції дозволяють це робити й навіть мати не лише одну країну-покровительку, їх може бути до п’яти. Розглядаємо і такий варіант", - сказав Лубінець.

Також читайте: Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні, - представник Ердогана Калін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
Що що ? У нас покровителі Англія і Дядько Сем
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15.01.2023 13:40
+38
покрывают коров в колхозе
а нам нужны союзники, такие как
Польша, Литва, Латвия,Эстония
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15.01.2023 13:41
+32
Які знову перемовини?
Вам дебілам мало того що в Дніпрі сталося?
Сраколизи кацапськи!
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15.01.2023 13:41
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Тада.
Ердоган такий же надійний, як Аятола, Сі, та *****.
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15.01.2023 14:30 Відповісти
зелені дебіли, а другим "покровителям" зробити китай?! то нехай вас, зеленів *********, спочатку усіх ззаду "покриють" турки, а потім по колу пустять китайці... й починають одразу з цтього дубинця, а закінчують хламідією...
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15.01.2023 14:34 Відповісти
Допоки країною керують малороси-підкацапники - Україна не буде у безпеці.
Цим падлам дають зброю безкоштовно, а вони **** підспівують туреччині, яка закликає зберегти путлеру обличчя.
Завдяки цим гнидам Україна може втратити таку підтримку і замість допомоги отримає лише переговорний майданчик.
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15.01.2023 14:34 Відповісти
замість допомоги отримає лише переговорний майданчик....для підписання капітуляції.....
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15.01.2023 20:44 Відповісти
Чим там турки його підкупили. Турки будуть нас схиляти до переговорів з ху*лом. Їхній інтерес - це російське бабло і енергоресурси. У них в мирний час інфляція більша, ніж у нас під час війни. Нашим покровителем може бути Британія, Польща або Канада
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15.01.2023 14:35 Відповісти
Краще киньте його в вулик...
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15.01.2023 14:48 Відповісти
Не маю нічого проти ******** Турції - але що буде коли зміниться Ердоган?! Тому Турція може бути союзницею- покровителькою " у тому числі" а не єдиною. Тут треба бути дуже обережними. Найкращий союзник та покровитель - це власна ЯЗ.
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15.01.2023 14:51 Відповісти
турецький закадинчний друг лютого ворога України і її народу рашистського куйла, є посібником рашиста і співучасником вбивства українського народу.Турок- покровитель рашистської кровавої бойні в Україні і покровитель рашистського геноциду українського народу, ті хто пропонують це є зрадники України і її народу.
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15.01.2023 14:52 Відповісти
Богдан теж все виберав покровителів між ляхами,турками та московитами. Ну й вибрав же ж.
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15.01.2023 14:55 Відповісти
Насосали посад у папіка, а як дійшло до діла виявляється більше нічого і не вміють,шлюхи.
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15.01.2023 15:03 Відповісти
Вічно це зелене шобло якісь кострубаті видумки -ідеї намагається висмоктувать з чиїхось пальців. Це таке створення видимості активної діяльності? Більше *** нічого важливішого нема? То вони якісь підрозділи в поліції міняють назвами, совають ліжка в борделі з місця на місце, виродки нікчемні. На фронті воїни перемерзають, а ці тварюки хер зна чим займаються. Краще б ракета в опу прилетіла, а не в будинок в Дніпрі.
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15.01.2023 15:05 Відповісти
Ну,якщо Ердоган тисяч 100-200 своїх яничар зі зброєю пришле воювати за Україну,то хай буде.
Поки війна.
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15.01.2023 15:11 Відповісти
Покровительки??? Ви б краще всім своїм зеленим "трускавецьким університетом" вивчили історію України.... Тоді б знали про всіх "любих друзів і покровителів " України і чим закінчувалось таке "покровительство" в подальшому...😡
А загалі тут хочеться прокоментувати нецензурними словами!!!
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15.01.2023 15:16 Відповісти
они нас продадут с потрохами и глазом не моргнут
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15.01.2023 16:09 Відповісти
Уповноважений з прав людини робить заяви від імені України Їх там таких багато, і всі прямо роздуваються від власної значущості. Припиніть піарити всяку... Віримо тільки у ЗСУ!
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15.01.2023 16:32 Відповісти
Турция хитрожопая.... Она сч больше Китая помогает рашке обходить санкции.
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15.01.2023 16:42 Відповісти
ліпшого покровителя годі шукати, білорасєю не розглядали у покровителі правителі какаяразніца...?
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15.01.2023 16:51 Відповісти
Якби Лукашенко погодився то для Зелі це було б ще краще.
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15.01.2023 18:33 Відповісти
США мільярди дає а покровителі купи продай!
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15.01.2023 17:00 Відповісти
это те кто вчера нас назвали "задним двором росии"???? на х такие покровители.
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15.01.2023 17:14 Відповісти
Ці довбоЗЕби реально знущаються над нами.
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15.01.2023 17:21 Відповісти
Зеля просить Ердрогана бути посередником у перемовинах з Путлером.
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15.01.2023 18:32 Відповісти
От гівнюки. Це турки нам літаки зі зброєю перед вторгненням прислали? Потрібна петиція присвоїти звання Героя України Борісу Джонсону.
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16.01.2023 00:01 Відповісти
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