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Росія може бити по Києву ракетами С-300, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Окремі модифікації цих ракет, які можна запускати по Києву, є на озброєнні армії РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Такі атаки, як була в Києві, не є новиною для України. В Києві вона була вперше, але маємо такі приклади як Харків, Дніпро, Миколаїв, Запорізька область. Де застосовує ворог довгий час ракети С-300 для завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури, які він намагається знищити. Але частіше страждають люди, тому що ракети летять з великої відстані, близько 150 км і таким чином влучають. Оскільки, чим більша дальність, тим більша неточність. 

Тому такий принцип вони застосували по Києву. Як це відбувається. Ця сама ЗРК могла бути заздалегідь підтягнута до кордону з півночі країни. Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету" - пояснив він.

За словами Ігната, ракета С-400 летить зі швидкістю понад 4 тис. км/год, а С-300 - понад 3 тис. км/год.

"Був обстріл ракетами С-400 або С-300. С-300 певних модифікацій, тому що не кожна ракета летить на таку відстань. І було випущено буквально на 2 хвилини від пуску до вибухів. Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися", - додав речник Повітряних сил.

Читайте: По багатоповерхівці в Дніпрі росіяни вдарили "убивцею авіаносців", - Повітряні сили

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+41
А Ви дійсно вважаєте, що нелюда можна перемогти цивілізованими методами? Прочитавши йому вірш Лесі Українки? Чи сказавши "Рєбята, давайтє жить дружно"? І потім, ніхто не говорить, що бити треба по цивільних.
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15.01.2023 14:35
+29
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15.01.2023 14:23
+21
а "північний напрямок" це те шо називали "та сторона", чи це вже "торговые партнёры" зелених, на яких ніззя санкції накладать?
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15.01.2023 14:29
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15.01.2023 14:23 Відповісти
У нас же вроде тоже есть ракеты С 300, мы не можем их в ответ посылать?
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15.01.2023 14:23 Відповісти
А Ви дійсно вважаєте, що нелюда можна перемогти цивілізованими методами? Прочитавши йому вірш Лесі Українки? Чи сказавши "Рєбята, давайтє жить дружно"? І потім, ніхто не говорить, що бити треба по цивільних.
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15.01.2023 14:35 Відповісти
Тоді вивчіть вірш про добро і зїздіть, наприклад, в Соледар. Дай, Боже, може у Вас все вийде.
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15.01.2023 14:44 Відповісти
До побачення.
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15.01.2023 14:47 Відповісти
Які методи боротьби пропонуєте ви? Адже закони не працюють в орді, і тим більше,
орда використовує закони інших країн в своїх цілях.
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15.01.2023 14:50 Відповісти
тоді закрий рота , бо видно що мозку в тебе немає !
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15.01.2023 17:06 Відповісти
напищений дурень
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15.01.2023 14:56 Відповісти
Слава Богу, у нас в стране не все та же идиоты, как ты
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15.01.2023 15:05 Відповісти
Що зробив Бог із війском фараона,котре переслідувало народ Ізраїлю ,котре фараон випустив із неволі,але вирішив знищити їх???Не варто обманювати самого себе.та інших обравдуючи знищення нелюдів Господньою справедливістю.
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15.01.2023 15:08 Відповісти
Ну можно же наверно ударить по аэродрому с которого запускают лаптеногие. Я не про девятиэтажки как цель, а про нефтебазы, аэродромы, склады
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15.01.2023 14:53 Відповісти
По якому? Климове? А якщо там немає нічого, тоді буде постріл "в нікуди".

А по біломосковським злітним полям Україна бити не може, бо має з цією "країною" угоду про дружбу, партнерство і співробітництво. Чинну.
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15.01.2023 15:06 Відповісти
У нас же есть спутник, который показывает что где есть.
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15.01.2023 15:18 Відповісти
Для того щоб козложопа бидломаса відчула і прозріла...А ми-шо? Це не ми...
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15.01.2023 14:38 Відповісти
це не мирне населення бо його немає там.
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15.01.2023 15:01 Відповісти
мирное население запускает ракеты С-300 по Киеву, Харькову, Запорожью?

я правильно Вас понял?

и по такому "мирному" населению нельзя отвечать? т.к. Гаага светит?

Вы часть этого мирного населения бамбаса?
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15.01.2023 15:09 Відповісти
в спам москалик
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15.01.2023 19:17 Відповісти
Щоб не бути нелюдами і зберегти обличчя - не будемо відповідати оркам, краще хоронити щодня десятки наших мирних людей та терпіти рекетні обстріли,так? Вибачася, але ви дИбіл конкретний!
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15.01.2023 15:28 Відповісти
відповідати треба але не по цивільних, а по військових цілях, на цивільних кремлю наср..ти, а от військові це ж їх улюблені іграшки та й коштують чимало.
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15.01.2023 16:04 Відповісти
у нас яка модифікація?
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15.01.2023 16:03 Відповісти
Модификация ракеты имеет наверно значение при стрельбе по воздушным целям, а их я так понимаю переделывают по наземным
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15.01.2023 16:17 Відповісти
не можна стрілять по білорусі, а то лукашенко нападьот
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15.01.2023 16:57 Відповісти
і ні в якому разі не можна ці комплекси обстрілювати на росії і на білорусі
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15.01.2023 14:23 Відповісти
Не. Гэта буде не па брацкі.
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15.01.2023 14:30 Відповісти
Ажеж ''мі жє нє ахрєссарі"
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15.01.2023 14:41 Відповісти
Бить - не бить, а касапа - прибить.. це покликання нашого покоління..
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15.01.2023 14:25 Відповісти
А пищали що очікувати від дітей які ростуть в 90-ті.. ми робимо історію, ми виправляємо помилки минулого, МИ майбутнє.. а ви, тихенько майбутньому аплодуєте..
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15.01.2023 14:27 Відповісти
что за Бред Гнат ты несешь дальность С 300 150 км впритык... до границы 332 по воздуху и что дальше как на руках ее заносят до Киева????? хватит по ушам ездить Гнат и пиз**еть пиз**ецом за**бало...
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15.01.2023 14:25 Відповісти
Ви читайте уважно:

Був обстріл ракетами С-400 або С-300. С-300 певних модифікацій, тому що не кожна ракета летить на таку відстань
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15.01.2023 14:34 Відповісти
от Киева до границы бульбарейха 120км по прямой
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15.01.2023 14:36 Відповісти
Та всеж краще за той пронос, який без перестанку лишається від тебе. 48N6 серія по балістичній траекторії може дістати 250 км. А дальня 40 серія - чи не вдвічі потужніша. Враження висотних цілей, і балістична дальність, це принципово різні речі.
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15.01.2023 14:45 Відповісти
Боже, та закрийте вже йому хтось рота. Чи він сьогодні вирішив кацапам інструкцію видати, як і чим правильно знищувати Україну? Одна заява краще іншої!
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15.01.2023 14:26 Відповісти
Він з Афєрістовичем влаштував батл.
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15.01.2023 14:33 Відповісти
Точно, от кацапи не знали, що вони можуть обстрілювати Київ, а тепер почитають цензор і знатимуть.
Ти дурне чи придурюєшся?
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15.01.2023 14:43 Відповісти
мені теж подобаються такі тупі коментарі. ніби тут якесь відкриття
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15.01.2023 14:58 Відповісти
а "північний напрямок" це те шо називали "та сторона", чи це вже "торговые партнёры" зелених, на яких ніззя санкції накладать?
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15.01.2023 14:29 Відповісти
Тоесть Киев обстреливает ********** а не *пивнич*? Или почему у нас боятся признать что *********** стреляет по нашим городам? Первая ракета ето был пробник. Если мы промолчим и не ответим то завтра на наши головы посыпятся сотни ракет.
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15.01.2023 14:31 Відповісти
Де усі зенітники-ракетники цензорівські ? Починайте!
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15.01.2023 14:32 Відповісти
заглавие звучит как разрешение...
а когда Украина сможет себе это позволить? (ибо без наглядного урока, без "по рылу" не уймутся)
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15.01.2023 14:32 Відповісти
Та ясно звідки воно прилетіло. З бульбостану. Все боїмося називати речі своїми іменами.

Цей гадючник давно вже треба ліквідувати...
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15.01.2023 14:33 Відповісти
Странно. А кто вякал, что до Польши не долетело бы из Белоруси?
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15.01.2023 14:34 Відповісти
Не з ********** вони пускають? Чому з тараканом не розірвані відносини
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15.01.2023 14:37 Відповісти
Бо там бітум для зеленого крадівництва!
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15.01.2023 14:43 Відповісти
А чому в нас так боятся завдати ударів по лднр? адже ці сволочі і привели росію їхні уроди воюють разом з рашистами проти України ,то зомбоване бидло таке як і кацапи.
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15.01.2023 14:43 Відповісти
низя.."там же наши люди еще пенсию не получили"
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15.01.2023 14:49 Відповісти
Якщо брати інформацію з відкритих джерел, то максимальна дальність ураження цілей ракетами комплексу с-300, складає 300 кілометрів для аеродинамічної цілі (літак, крилата ракета, дрон) і 40 кілометрів для балістичних цілей (нерухомий об'єкт на землі).
Це комплекс, що мають кацапи: він більш ******** ніж с-300, що має Україна.
Так звідки це кацапи можуть «обстрілювати Київ», якщо до кордону з ***********, мінімум 150 км?!
Правда, є стаття уніан з посиланням на війського експерта Жданова, де приводиться дальність в 200 км!
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15.01.2023 14:49 Відповісти
будь ласка, не пиши х.ні.
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15.01.2023 15:03 Відповісти
перероблені для балістичних цілей 80..150км. про 200 то мабуть маячня
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15.01.2023 15:04 Відповісти
Навіть якщо перероблені з дальністю 150 км.
Це ж прямо з кордону: гарантоване самогубство для комплексу.
Локатор визначить місце запуску і надась координати для артилерії.
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15.01.2023 15:34 Відповісти
может это и случилось...наши протупили.... Те подъехали, отстрелялись и уехали..
Об этом игнат и говорит: Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей,
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15.01.2023 16:28 Відповісти
У кацапів поки що, вистачає балістичних ракет, яки долітають з **********, без танців з бубеном.
Займатися дурницями зараз, їм не обов'язково.
Бо якщо стріляти з півночі по Києву, навіть з самого кордону (150 км), а радіус дії ракети 150 км, то логічно, що впаде вона десь між Хрещатиком та Оболонню, або Виноградарем, а не в Пирогово!
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15.01.2023 17:04 Відповісти
писали больше 200 км может лететь....хз
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15.01.2023 17:23 Відповісти
Террористы из пока неповрежденного ответными ударами украинцев рашистского ВПК вероятно могли специально, для нанесения ударов по Киеву, глубоко модернизировать некоторые из зенитных ракет 48Н6Е, 48Н6Е2, 48Н6Е3 для ЗРК С - 300ПМ - 1, - 2.

Или, что более вероятно, доработать некоторые из ракет 9М96Е и 9М96Е2 (средней дальности) для ЗРК С-400, для которого у рашистов имеется ракета "сверхбольшой" дальности 40Н6Е.

По открытым данным "сверхбольшая" дальность ракеты 40Н6Е - до 400 км.
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15.01.2023 15:12 Відповісти
Москалі можуть любими ракетами обстрілювати Україну.В них ще й точок-у багато.Звісно відстань не велика.але ж хоч куди ракета попаде і люди можуть загинути.
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15.01.2023 14:58 Відповісти
Щоб такої біди ставало менше, необхідно постійно доводити до відома наших партнерів, що ЗРК С-300ПМ1,2 та С-400 на озброєнні рашистів тепер мають враховуватися партнерами не тільки, як засоби ППО, але і як спеціально пристосована для терористичних атак зброя терористів.

Всі рашисти, хто причетний до розробки, виробництва, обслуговування та бойового застосування ракет цих ЗРК у модифікаціях "земля-земля" повинні розглядатися, як терористи.

Для знищення терористів, їх озброєння та інфраструктури необхідно застосовувати ті самі сили і засоби, які наші партнери застосовують до терористів, що загрожують громадянам США.

Наприклад - ударні безпілотники MQ-1C Gray Eagle, які партнери чомусь досі не надають Україні, хоча давно заявили про такий намір.

Знищення терориста: https://www.vesty.co.il/main/article/By2ilfruu
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15.01.2023 16:18 Відповісти
наши "партнеры" боятся чвк вагнера террористом признать, а вы за высокие материи.....
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15.01.2023 16:30 Відповісти
Я за знищення терористів.

Щоб їх ефективно знищити треба діяти системно, всіма доступними засобами.

Зокрема - переконувати наших партнерів діяти більш сміливо та рішуче у справах
військового співробітництва та допомоги Україні.


Вода каміння точить.
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15.01.2023 16:51 Відповісти
Там все знають,але ракет далекобійних не дадуть.
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15.01.2023 18:40 Відповісти
Тоді ********* теж повинні отримати по **..лу у відповідь?
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15.01.2023 15:42 Відповісти
І прямо зараз - оскільки удар був ефективним та відповіді нема і не буде, та високопосадовці розписалися в неможливості протистояти с - 300 - на кордоні з Беларусією розгортають десятки с - 300.
А ми... ми чекаємо
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15.01.2023 15:56 Відповісти
Oleg Helgiv



По Єдиному Марафону на ТБ, спростовують слова Арестовича про ППО яке збило ракету над Дніпром і вона влучила в будинок.

Ще раз. По ТБ, яке повністю контролюється Офісом Президента спростовують радника Офіса Президента - не ми всрались, а він один. Нас реально тримають за дурнів.
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15.01.2023 15:57 Відповісти
Забрехався цей "ігнат", далі нікуди. Просто треш якійсь...
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15.01.2023 16:05 Відповісти
Корочє, пішов вал поганих новин.
Не знаю, чи це просто чорна полоса. Або навіть нарешті до нашого інформ. простору почала прориватися дозовано правда, яка вимальовує зовсім невтішні перспективи...
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15.01.2023 16:09 Відповісти
Откуда, если вчера тут все писали что дальность у них 60 км.
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15.01.2023 16:15 Відповісти
А ми у відповідь заклінанія
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15.01.2023 16:17 Відповісти
Колись було "та сторона", тепер "північна сторона". Ні дочого доброго ця невизначеність не призведе, а ще й нашкодить Україні.
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15.01.2023 16:21 Відповісти
Это мы и без вас знаем с 15 го года....
Зачем перепечатывать старую инфу?
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15.01.2023 16:41 Відповісти
Дуже приємна новина на 11 му мічяці війни. А раніше ця думка в голову не приходила?
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15.01.2023 16:57 Відповісти
Є два способи зменшення загрози С-300-400:
1. Дрони-камікадзе для знищення пускових на відстані 150-200 км.
2. Багато дешевих дронів- імітаторів для масового відволікання ППО і змушування витрачати ракети С-300-400 для їх збиття.

В ідеалі - комбінація цих двох способів. Інакше ворог не дасть спокою зі своїми 8000 таких ракет і налагодженним виробництвом.
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15.01.2023 17:11 Відповісти
А ще треба вдосконалити розвідку-цілевказання, бо пускові з бойовими розрахунками приховано висуваються на вогневі позиції і намагаються якомога швидше їх залишити після пуску ракет.
Для цього необхідно додатково відпрацьовувати взаємодію із AWACS Boeing E-3 Sentry, RQ-4 Global Hawk , супутниковою компонентою, всіма доступними силами та засобами розвідки.
Мета - своєчасно прогнозувати та виявляти висування ракетної зброї терористів на бойові позиції.
Нажаль, ця атака на Київ була несподіваною, і висновки нашею ППО обов'язково будуть зроблені.
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15.01.2023 17:41 Відповісти
А Україна не може бити по кацапським місцям ракетами С-300? Чи не хватає розуму відключити систему самознищення?
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15.01.2023 17:21 Відповісти
Найжахливіше те, що завод з виробництва с300 і с400 знаходиться в москві. Яку захищають 3 кола ППО рф. Тому знищити цей завод майже неможливо
Хіба що з середини влаштувати бавовну
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15.01.2023 17:56 Відповісти
Де наші ракети? Просрали як і все що було.
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15.01.2023 18:47 Відповісти
Ось відео цього коментаря:

https://streamable.com/n7u69c
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15.01.2023 19:10 Відповісти
Вам не здається, що главний ППОшнік Ігнат - пи**ить!?
Якщо було 200 прильотів ХА-22 то де руйнування подібні до того що ми бачимо в Дніпрі!?
Їх немає! А те що є було заподіяно різними типами ракет.
Невже заради того щоби вигородити люсю Ігнат вішає локшину нам всім на вуха?!
Та хто така люся, що заради неї так нагинають штаб ППО?!!
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16.01.2023 00:09 Відповісти
Люся - НІХТО, але команда пройшла не від Люсі, а від того, хто ордена роздає....!!!!!
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16.01.2023 00:20 Відповісти
В даному конкретному випадку у мене до арестовича по-суті питань немає.
Питання є до главінформ ППО Ігната.
Де підтвердження фактів, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?! Де злети 200+ кацапських ТУшок?!
Немає нічого такого і близько!!!!

Ігнат - навіщо ти п...!?
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16.01.2023 00:34 Відповісти
 
 