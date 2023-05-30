Росія може бити по Києву ракетами С-300, - Повітряні сили
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Окремі модифікації цих ракет, які можна запускати по Києву, є на озброєнні армії РФ.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
"Такі атаки, як була в Києві, не є новиною для України. В Києві вона була вперше, але маємо такі приклади як Харків, Дніпро, Миколаїв, Запорізька область. Де застосовує ворог довгий час ракети С-300 для завдання ударів по об'єктах критичної інфраструктури, які він намагається знищити. Але частіше страждають люди, тому що ракети летять з великої відстані, близько 150 км і таким чином влучають. Оскільки, чим більша дальність, тим більша неточність.
Тому такий принцип вони застосували по Києву. Як це відбувається. Ця сама ЗРК могла бути заздалегідь підтягнута до кордону з півночі країни. Ми не кажемо, де це було. Поки що говоримо, що це був північний напрямок. Вночі була підготовка до терористичного акту, таким чином випущено ракету" - пояснив він.
За словами Ігната, ракета С-400 летить зі швидкістю понад 4 тис. км/год, а С-300 - понад 3 тис. км/год.
"Був обстріл ракетами С-400 або С-300. С-300 певних модифікацій, тому що не кожна ракета летить на таку відстань. І було випущено буквально на 2 хвилини від пуску до вибухів. Тому є така загроза тепер. Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей, які відбулися", - додав речник Повітряних сил.
Будь ласка, зачекайте...
орда використовує закони інших країн в своїх цілях.
А по біломосковським злітним полям Україна бити не може, бо має з цією "країною" угоду про дружбу, партнерство і співробітництво. Чинну.
я правильно Вас понял?
и по такому "мирному" населению нельзя отвечать? т.к. Гаага светит?
Вы часть этого мирного населения бамбаса?
Був обстріл ракетами С-400 або С-300. С-300 певних модифікацій, тому що не кожна ракета летить на таку відстань
Ти дурне чи придурюєшся?
а когда Украина сможет себе это позволить? (ибо без наглядного урока, без "по рылу" не уймутся)
Цей гадючник давно вже треба ліквідувати...
Це комплекс, що мають кацапи: він більш ******** ніж с-300, що має Україна.
Так звідки це кацапи можуть «обстрілювати Київ», якщо до кордону з ***********, мінімум 150 км?!
Правда, є стаття уніан з посиланням на війського експерта Жданова, де приводиться дальність в 200 км!
Це ж прямо з кордону: гарантоване самогубство для комплексу.
Локатор визначить місце запуску і надась координати для артилерії.
Об этом игнат и говорит: Буде вжито певні кроки, саме того, що стосується північного напрямку для того, щоб уникати таких речей,
Займатися дурницями зараз, їм не обов'язково.
Бо якщо стріляти з півночі по Києву, навіть з самого кордону (150 км), а радіус дії ракети 150 км, то логічно, що впаде вона десь між Хрещатиком та Оболонню, або Виноградарем, а не в Пирогово!
Или, что более вероятно, доработать некоторые из ракет 9М96Е и 9М96Е2 (средней дальности) для ЗРК С-400, для которого у рашистов имеется ракета "сверхбольшой" дальности 40Н6Е.
По открытым данным "сверхбольшая" дальность ракеты 40Н6Е - до 400 км.
Всі рашисти, хто причетний до розробки, виробництва, обслуговування та бойового застосування ракет цих ЗРК у модифікаціях "земля-земля" повинні розглядатися, як терористи.
Для знищення терористів, їх озброєння та інфраструктури необхідно застосовувати ті самі сили і засоби, які наші партнери застосовують до терористів, що загрожують громадянам США.
Наприклад - ударні безпілотники MQ-1C Gray Eagle, які партнери чомусь досі не надають Україні, хоча давно заявили про такий намір.
Знищення терориста: https://www.vesty.co.il/main/article/By2ilfruu
Щоб їх ефективно знищити треба діяти системно, всіма доступними засобами.
Зокрема - переконувати наших партнерів діяти більш сміливо та рішуче у справах
військового співробітництва та допомоги Україні.
Вода каміння точить.
А ми... ми чекаємо
По Єдиному Марафону на ТБ, спростовують слова Арестовича про ППО яке збило ракету над Дніпром і вона влучила в будинок.
Ще раз. По ТБ, яке повністю контролюється Офісом Президента спростовують радника Офіса Президента - не ми всрались, а він один. Нас реально тримають за дурнів.
Не знаю, чи це просто чорна полоса. Або навіть нарешті до нашого інформ. простору почала прориватися дозовано правда, яка вимальовує зовсім невтішні перспективи...
Зачем перепечатывать старую инфу?
1. Дрони-камікадзе для знищення пускових на відстані 150-200 км.
2. Багато дешевих дронів- імітаторів для масового відволікання ППО і змушування витрачати ракети С-300-400 для їх збиття.
В ідеалі - комбінація цих двох способів. Інакше ворог не дасть спокою зі своїми 8000 таких ракет і налагодженним виробництвом.
Для цього необхідно додатково відпрацьовувати взаємодію із AWACS Boeing E-3 Sentry, RQ-4 Global Hawk , супутниковою компонентою, всіма доступними силами та засобами розвідки.
Мета - своєчасно прогнозувати та виявляти висування ракетної зброї терористів на бойові позиції.
Нажаль, ця атака на Київ була несподіваною, і висновки нашею ППО обов'язково будуть зроблені.
Хіба що з середини влаштувати бавовну
https://streamable.com/n7u69c
Якщо було 200 прильотів ХА-22 то де руйнування подібні до того що ми бачимо в Дніпрі!?
Їх немає! А те що є було заподіяно різними типами ракет.
Невже заради того щоби вигородити люсю Ігнат вішає локшину нам всім на вуха?!
Та хто така люся, що заради неї так нагинають штаб ППО?!!
Питання є до главінформ ППО Ігната.
Де підтвердження фактів, прильотів 200+ ракет ХА-22. Це ж не шахед у якого 50кг речовини, ХА-22 - це майже 1 000 кг вибухової речовини.
Де уламки?! Де воронки?! Де злети 200+ кацапських ТУшок?!
Немає нічого такого і близько!!!!
Ігнат - навіщо ти п...!?