В окупантів великі втрати у Соледарі. Вони наступають по тілах своїх, - речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий
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Російські війська проводять ротації через значні втрати в Соледарі. Під час штурмів ворог йде по тілах своїх військових.
Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, які зазнали втрат, а втрати там справді великі. Вони, по суті, по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті…" - каже Череватий.
За його словами, ворогу доводиться концентрувати багато особового складу для штурмів у місті, тому що це його головний ресурс.
"В першу чергу це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони… Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих страт ворога", - пояснює Череватий.
Він розповів, що лише за минулу добу ворогом було завдано 234 удари та відбулося 32 бойових зіткнення.
"Ворог втратив 119 людей вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами", - додав Череватий.
Будь ласка, зачекайте...
Значить будуть гнати живих мерців по тілам на кулемети.
Соледар для кацапів буде страшнішим ніж уся війна в Афганістані!
Афган 10 років загалом 20 тис...
"Динаміка положительная..."
буйло
Є інформація по втратах.
Наскільки достовірна, я не знаю.
Верещагін
Ось фуйло її і використовує. А стадо рабів в орді не проти подохнути.
тільки б в наших (бережи їх Боженька) вистачал би зброї і набоїв косити всю цю сарану....
Совок цю тактику застосовував два роки війни.
Досягнення в тому, що зупинили наступ німців.
Але є нюанс: просрали колосальні запаси зброї, техніки, ***********, людськи резерви.
Якби не отримували купу допомоги від союзників, далеко б не дійшли.
як би не це дідька лиского тактика закидування м"ясом мала би успіх.
Колосальні моральні втрати ворога.
Чи ви гадаєте, що кацапськи вояки не в курсі, скільки там їх колег подохло?
Це оптимізму не додає!
Лізуть вперед ховаючись за трупами своїх, підпихаючи їх ближче до позицій ЗСУ, дохнуть, інші беруть їх зброю і йдуть далі.
Хто як вміє 🤗
Якщо не буде ні зброї ні паритетної кількості бійців - то тоді прийдеться оперативна маневрувати, що ми і спостерігаємо.
Соледар.
Станом на 17:30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля рудника номер 7, що знаходиться в адмін кордоні міста Соледар, і є західною його околицею.
Фронт знаходитиметься від тепер поряд, але за межами міста.
На данному напрямку попереду тривала позиційна війна.
МАДЯР🇺🇦
15.01.23
https://t.me/robert_magyar