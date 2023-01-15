УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16580 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
14 481 42
армія рф (13574) війна (56913) ЗСУ (5781) Соледар (86)

В окупантів великі втрати у Соледарі. Вони наступають по тілах своїх, - речник Східного угруповання військ ЗСУ Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

Російські війська проводять ротації через значні втрати в Соледарі. Під час штурмів ворог йде по тілах своїх військових.

Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, які зазнали втрат, а втрати там справді великі. Вони, по суті, по тілах своїх наступають, це можна було побачити у відео, викладених в інтернеті…" - каже Череватий.

За його словами, ворогу доводиться концентрувати багато особового складу для штурмів у місті, тому що це його головний ресурс.

"В першу чергу це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони… Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих страт ворога", - пояснює Череватий.

Він розповів, що лише за минулу добу ворогом було завдано 234 удари та відбулося 32 бойових зіткнення.

"Ворог втратив 119 людей вбитими і 108 пораненими тільки на цьому напрямку. Сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами", - додав Череватий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За Соледар тривають жорстокі бої, - Маляр

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
PS
Соледар для кацапів буде страшнішим ніж уся війна в Афганістані!
показати весь коментар
15.01.2023 14:18
+14
Бо вони вже десять разів об'явили що захопили місто!
Значить будуть гнати живих мерців по тілам на кулемети.
показати весь коментар
15.01.2023 14:17
+14
Втрати супротивника в живій силі, техніці, ***********.
Колосальні моральні втрати ворога.
Чи ви гадаєте, що кацапськи вояки не в курсі, скільки там їх колег подохло?
Це оптимізму не додає!
показати весь коментар
15.01.2023 14:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нормально. МИ ще примусимо їх жерти один одного..
показати весь коментар
15.01.2023 14:16 Відповісти
Бо вони вже десять разів об'явили що захопили місто!
Значить будуть гнати живих мерців по тілам на кулемети.
показати весь коментар
15.01.2023 14:17 Відповісти
PS
Соледар для кацапів буде страшнішим ніж уся війна в Афганістані!
показати весь коментар
15.01.2023 14:18 Відповісти
Бахмутсько-Солідарська ім.буйла операція вже коштує рашистам 14 тис. (з весни, за підрахунками бритів)
Афган 10 років загалом 20 тис...
показати весь коментар
15.01.2023 15:31 Відповісти
але це ще не кінець і

"Динаміка положительная..."
буйло
показати весь коментар
15.01.2023 15:32 Відповісти
Цікаво чи є десь інфа скільки кацапів в Афгані воювало.Саме кацапів.
показати весь коментар
15.01.2023 16:05 Відповісти
https://sites.google.com/site/demografiaafganskojvojny/demograficeskie-tablicy/po-nacionalnostam

Є інформація по втратах.
Наскільки достовірна, я не знаю.
показати весь коментар
15.01.2023 16:55 Відповісти
Наразі фініш. Вже вибили наших із західних окраїн. Соледар повністю їх.
показати весь коментар
15.01.2023 18:00 Відповісти
то най ним удавляться, курви.
показати весь коментар
15.01.2023 18:29 Відповісти
Зомбі .
показати весь коментар
15.01.2023 14:19 Відповісти
Сміття іде по сміттю. Картина маслом.
показати весь коментар
15.01.2023 14:20 Відповісти
"Апофеоз війни"
Верещагін
показати весь коментар
15.01.2023 15:33 Відповісти
показати весь коментар
15.01.2023 14:21 Відповісти
оце і є "закидати м"ясом"... оце і є "не дивлячись на втрати"...оце і є "кацапська тактика"
показати весь коментар
15.01.2023 14:21 Відповісти
У війні з німцями у Другу Світову така тактика мала успіх.
Ось фуйло її і використовує. А стадо рабів в орді не проти подохнути.
показати весь коментар
15.01.2023 14:25 Відповісти
і їх жеж там до хєра і більше!!!!
тільки б в наших (бережи їх Боженька) вистачал би зброї і набоїв косити всю цю сарану....
показати весь коментар
15.01.2023 14:29 Відповісти
Дуже обмежений успіх.
Совок цю тактику застосовував два роки війни.
Досягнення в тому, що зупинили наступ німців.
Але є нюанс: просрали колосальні запаси зброї, техніки, ***********, людськи резерви.
Якби не отримували купу допомоги від союзників, далеко б не дійшли.
показати весь коментар
15.01.2023 14:30 Відповісти
Чому тільки два (перших?) роки. Якраз під час "пабєданоснава наступлєнія" ця стратегія і використовувалась. Інакше як було виконати накази "взять н-ск к годовщінє Октября?"
показати весь коментар
15.01.2023 15:04 Відповісти
успіх мали союзники, і партизанський рух який довбав гитлирівців по всій Європі, крім того, кацапи в першу чергу замість себе кого погнали воювати? Українців, білорусів, використали нас як щит, ублюдки.
як би не це дідька лиского тактика закидування м"ясом мала би успіх.
показати весь коментар
15.01.2023 18:32 Відповісти
і що? яка перевага для ЗСУ?
показати весь коментар
15.01.2023 14:22 Відповісти
Втрати супротивника в живій силі, техніці, ***********.
Колосальні моральні втрати ворога.
Чи ви гадаєте, що кацапськи вояки не в курсі, скільки там їх колег подохло?
Це оптимізму не додає!
показати весь коментар
15.01.2023 14:26 Відповісти
Приклади моральної втрати?. Вони що, тікають з поля бою, чи протести в орді? Масова здача в полон?
Лізуть вперед ховаючись за трупами своїх, підпихаючи їх ближче до позицій ЗСУ, дохнуть, інші беруть їх зброю і йдуть далі.
показати весь коментар
15.01.2023 14:34 Відповісти
Вася ну ты ж наверное солдат и знаешь как оно на поле боя видеть тела своих побратимов?
показати весь коментар
15.01.2023 14:50 Відповісти
От тут і криється логічна помилка. У слові "побратимів".
показати весь коментар
15.01.2023 14:58 Відповісти
від "пацанофф" полегчає
показати весь коментар
15.01.2023 15:35 Відповісти
якщо в наших воїнів не буде достатньо новітньої зброї вони не втримають соледар на лозунгах.
показати весь коментар
15.01.2023 16:03 Відповісти
Так, оптимізму це не додає. Але й виходу, крім як "пабистрєє пєрєбіть всєх хахлов", не бачать. І надія "цивілізованого світу" на те, що вони "жахнуться і схаменуться" - і є його (цивілізованого світу) головною помилкою.
показати весь коментар
15.01.2023 14:49 Відповісти
А куда Залужный, делся ,
показати весь коментар
15.01.2023 14:28 Відповісти
Генштаб, це не офіс президента: є чим зайнятися.
показати весь коментар
15.01.2023 14:31 Відповісти
+ 100!

Хто як вміє 🤗
показати весь коментар
15.01.2023 15:36 Відповісти
Якщо буде у ЗСУ зброя для знищення хвиль орди - то тоді можливо вистояти.
Якщо не буде ні зброї ні паритетної кількості бійців - то тоді прийдеться оперативна маневрувати, що ми і спостерігаємо.
показати весь коментар
15.01.2023 14:31 Відповісти
А для оперативного маневрування необхідно мати відповідну техніку та відповідно навчений особовий склад.
показати весь коментар
15.01.2023 14:55 Відповісти
При знищені більше 1000 ч. в день -- вони будуть не встигати відновлюватись .
показати весь коментар
15.01.2023 14:31 Відповісти
Хочете сказати, що "не будуть встигати підвозити"?
показати весь коментар
15.01.2023 14:52 Відповісти
Да -- навчити солдата не так просто -- мобілізувати - підготовити -- підвезти до Макіівки -- хто вижив на передок - якось так .
показати весь коментар
15.01.2023 15:36 Відповісти
А сколько там наших героев и лучших сынов Украины там полегло? Почему не говорят?( друг погиб под бахмутом)
показати весь коментар
15.01.2023 14:55 Відповісти
Останнім часом щось зовсім не висвітлюются перехоплення розмов рашистських загарбників зі своїми рідними чи "колегами" стосовно їхнього бачення подій та ходу бойових дій. Цікаво-чому?
показати весь коментар
15.01.2023 15:06 Відповісти
Бо кацапня давно не захоплювала нових територій, тому нема де грабувати і красти мобілки та сімки.
показати весь коментар
15.01.2023 15:31 Відповісти
140 мл. рабів це все-таки 140 мл. Згадайте фінську війну. СССР втратив лише вбитими біля 120 тисяч і жодних бунтів не було. Лише УРА Великий Сталін!. Правда тоді тоталітарний стрій вже був у всій своїй красі але і зараз він теж не менш красивий. Сталін не мав телевізора. А це, як виявилося, не просто потужний а суперпотужний інструмент рабовласника. МОжна зауважити, що кинувши 200 тисяч своїх мобіків росія затримала наш наступ і навіть перехопила стратегічну ініціативу. Так що не варто скидати з рахунків їх тактику "Закидаємо трупами". Як не крути, а в росії вона працює. Жодних бунтів не буде навіть якщо поля України удобрять 10 мл. мобіків. А то що вони безропотно підуть-сумнівів вже немає. А оскільки наш військово -промисловий комплекс, судячи по численних дописах, так і не запрацював, то все буде залежати від того чи рожеві окуляри ще на носі Заходу чи він вже їх зняв. Маю враження, що вони ще в них на носі.
показати весь коментар
15.01.2023 15:29 Відповісти
скажимо так, якщо навіть бунти будуть, про них ніхто не дізнається, в першу чергу в рашці, як це було в Новочеркасську рост. область за хрущова.
показати весь коментар
15.01.2023 18:38 Відповісти
Новини на війні такі, як вони є.

Соледар.
Станом на 17:30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля рудника номер 7, що знаходиться в адмін кордоні міста Соледар, і є західною його околицею.
Фронт знаходитиметься від тепер поряд, але за межами міста.
На данному напрямку попереду тривала позиційна війна.

МАДЯР🇺🇦
15.01.23

https://t.me/robert_magyar
показати весь коментар
15.01.2023 21:20 Відповісти
 
 