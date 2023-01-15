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Новини За кордоном
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У Польщі працюють понад 300 пунктів допомоги українцям

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

україна,поляки,польща,українці

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Польщі розгорнули понад 300 пунктів допомоги для українців.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Залежно від потреби українцям надається юридична, психологічна, медична допомога.

"Також надається матеріальна підтримка. Вона покриває витрати на лікування, реабілітацію, фармацевтичні засоби, харчування (талони на харчування), придбання одягу, взуття, засобів побутової хімії й особистої гігієни", - йдеться в повідомленні.

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Знайти найближчий пункт допомоги можна за допомогою інтерактивної мапи.

Українці, які потребують допомоги у Польщі, також можуть звернутися на гарячу лінію за номером: +48 222 309 900.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+2
Цікаво, якщо у Німеччині вже майже 1 млн 100 тис біженців, то скільки пунктів допомоги - там.
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15.01.2023 14:32
+1
Для поляків укр біженці - це чудовий привід покращити економіку ( за минулий рік істотне зростання не дивлячись на інфояцію), збільшення податкових надходжень (нові гастербайтери вже принесли в бюджет в два рази більше бабла, а ніж на рих було витрачено) і саме головне - покращення демографічної ситуації. Так що благодєтєль - це може бути й дуже вигідно. От тільки Україна у повній сраці.
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15.01.2023 14:36
+1
А в Україні клоунські дебіли знімають відосіки, займатися створенням умов для бізнесу у військовий час немає кому. Бо після війни їм конче треба виграти вибори.
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15.01.2023 14:41
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Я думаю навіть Б. Хмельницький ляхам багато чого вибачив..
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15.01.2023 14:29 Відповісти
Зараз інші часи, а те все в минулому.
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15.01.2023 14:33 Відповісти
Для поляків укр біженці - це чудовий привід покращити економіку ( за минулий рік істотне зростання не дивлячись на інфояцію), збільшення податкових надходжень (нові гастербайтери вже принесли в бюджет в два рази більше бабла, а ніж на рих було витрачено) і саме головне - покращення демографічної ситуації. Так що благодєтєль - це може бути й дуже вигідно. От тільки Україна у повній сраці.
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15.01.2023 14:36 Відповісти
Цікаво, якщо у Німеччині вже майже 1 млн 100 тис біженців, то скільки пунктів допомоги - там.
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15.01.2023 14:32 Відповісти
Ти ще за касапів таке заверни..
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15.01.2023 14:37 Відповісти
є і гарні новини
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15.01.2023 14:37 Відповісти
Моя сусідка в Ірманії. Каже багато хто там собі знайшов роботу. Роблять гансам квартирні ремонти недорого. Так там вже черга за ними.
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15.01.2023 14:38 Відповісти
А в Україні клоунські дебіли знімають відосіки, займатися створенням умов для бізнесу у військовий час немає кому. Бо після війни їм конче треба виграти вибори.
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15.01.2023 14:41 Відповісти
Війна, 10 років скоро буде. А вибори хочеться виграти всім. Навіть найголовнішому волонтерові, який спить і бачить, що знову там.
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15.01.2023 14:54 Відповісти
Демократія - це коли всі мають рівні права, у тому числі у виборчих перегонах. В нашому випадку, клоун веде країну до кацапського авторитаризму, при цинічній провладній пропаганді по всім засобам масової інформації. Не важко здогадатися, що в такому випадку ЄС нам ніколи не світить, а злидні стануть нормальним явищем для 90% громадян країни, які тут залишаться.
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15.01.2023 15:22 Відповісти
А кого "спить і бачить там" Леша Ляшенко? Чи Леша "противсіх"?
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15.01.2023 15:29 Відповісти
"противсіх", це ті хто бачив тільки його. А вийшло, що він пролетів.
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15.01.2023 15:41 Відповісти
Так, а де обіцяні $4000 на місяць учителям? Вже пройшло 3.5 років - час відповідати за базар. Чи порошенко заважає твоєму лідору: то дєрьмака підкинув, то кірюху тімошонку, то татарова, то хламідію, то мецгера, то велике крадівництво.
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15.01.2023 17:35 Відповісти
 
 