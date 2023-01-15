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На Одещині перебої з постачанням електроенергії, - Братчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

На Одещині є перебої з постачанням електроенергії, наразі триває підключення побутових абонентів, трамваї та тролейбуси в Одесі не курсують.

Про це сказав в ефірі національного телемарафону речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, вчора було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Є і сьогодні перебої з постачанням електроенергії, але найголовніше - критична інфраструктура тримається, фахівці знову довели, що можуть її, так би мовити, втримати в належному стані. Водопостачання, водовідведення, опалення - все це є і працює. Поступово вмикаємо побутових споживачів", - зазначив Братчук.

За його даними, напередодні трамваї та тролейбуси превентивно направили в депо, сьогодні електротранспорт також не вийшов на маршрути.

"Тому, що ліміти споживання для області, як і для всіх областей держави, зменшені. Ситуація доволі складна, але вона не є критичною. Знаємо, в яких напрямках рухатися. Ось буквально зараз РЕС із ДТЕКом вмикають ті помешкання, де не було електроенергії по 10-12, а в декого і по 14 годин. Складно, але працюємо", - сказав Братчук.

Також читайте: Енергосистема відновлюється після ракетного удару, дефіцит електроенергії збільшився, - "Укренерго"

Автор: Ірина Дашківська
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Интересно они все рассказывают, есть те кто дал денег и нор себя чувствует, а есть те у кого нет света уже сутки, за то освещение улиц в 12 ночи горит на всех улицах, экономия должна быть экономной, если горят фонари в коменданский час, значит у нас не экономия, а *****
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15.01.2023 15:54 Відповісти
Братчук такая же говорящая голова как и арестович, ****** *****, а не чего не делается
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15.01.2023 16:07 Відповісти
При всій повазі... Вчора вимкнули світло зранку, коли тривоги взагалі не було. Після тривоги ввімкнули на дві години і все... Не припам'ятаю жодного повідомлення про влучання в об'єкт енергетичної чи передавальної структури саме на Одещині ... Однак... Сьогодні теж дали електрику на дві години... За дві доби чотири години - маловато буде!... Іноді складається відчуття, що вони постійно тримають руку на вимикачах і моляться, аби була якась атака, аби їх скоріше вирубити ..
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15.01.2023 16:45 Відповісти
Хочаб не пи..іли.16ять годин без світла у багатоповерхівці з ел плитами.З 12 ої дня до 4ої ночі.Потім дві години та знов вимкнули.Їм "складно..."А я гадав що нам.
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15.01.2023 17:09 Відповісти
 
 