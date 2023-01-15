На Одещині перебої з постачанням електроенергії, - Братчук

На Одещині є перебої з постачанням електроенергії, наразі триває підключення побутових абонентів, трамваї та тролейбуси в Одесі не курсують.

Про це сказав в ефірі національного телемарафону речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, вчора було влучання в об’єкт критичної інфраструктури. Є і сьогодні перебої з постачанням електроенергії, але найголовніше - критична інфраструктура тримається, фахівці знову довели, що можуть її, так би мовити, втримати в належному стані. Водопостачання, водовідведення, опалення - все це є і працює. Поступово вмикаємо побутових споживачів", - зазначив Братчук.

За його даними, напередодні трамваї та тролейбуси превентивно направили в депо, сьогодні електротранспорт також не вийшов на маршрути.

"Тому, що ліміти споживання для області, як і для всіх областей держави, зменшені. Ситуація доволі складна, але вона не є критичною. Знаємо, в яких напрямках рухатися. Ось буквально зараз РЕС із ДТЕКом вмикають ті помешкання, де не було електроенергії по 10-12, а в декого і по 14 годин. Складно, але працюємо", - сказав Братчук.

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