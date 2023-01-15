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Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні. Люди не постраждали, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли один із міських медичних закладів Херсона.
Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень", - йдеться в повідомленні.
За словами голови ОВА, на щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали.
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показати весь коментар15.01.2023 15:32 Відповісти Мені подобається 0
Ольга Костыря f72960dd
показати весь коментар15.01.2023 16:47 Відповісти Мені подобається 0
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