Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні. Люди не постраждали, - ОВА

Російські загарбники обстріляли один із міських медичних закладів Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, на щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали.

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