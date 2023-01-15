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Росіяни обстріляли лікарню у Херсоні. Люди не постраждали, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Російські загарбники обстріляли один із міських медичних закладів Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"Рашисти продовжують воювати з лікарнями на Херсонщині. Щойно російські окупанти обстріляли один з міських медичних закладів Херсона. Будівля зазнала пошкоджень", - йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, на щастя, через цю ворожу атаку люди не постраждали.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Люди - ні.. а касапи???
показати весь коментар
15.01.2023 15:32 Відповісти
Прилетело не только по больнице. Что то горит з судом в самом центре и на острове. Вчера горело в порту долго. Порт накрывали и сегодня.
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15.01.2023 16:47 Відповісти
 
 