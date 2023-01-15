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Новини За кордоном
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олігарх (688) росія (47340) санкції (6879) Хорватія (191) яхта (57) Усманов (14)

У Хорватії викрали затриману яхту підсанкційного російського олігарха Усманова

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

яхта,усманов

Яхту Irina VU, що належить російському олігарху Алішеру Усманову та його дружині Ірині, викрали з доку на хорватському острові Муртер.

Це сталося ще три місяці тому, але влада Хорватії дізналася про крадіжку тільки цього тижня, повідомило місцеве видання Juranji list. Цензор.НЕТ пише про це з посиланням на Ліга.нет.

З Хорватії судно взяло курс на Туреччину. Останнє відоме місце його перебування - турецька марина Дідім в Егейському морі.

Яхта Irina VU була затримана хорватською владою через санкції проти Усманова, але на початку жовтня їй вдалося безперешкодно вийти з територіальних вод Хорватії.

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За даними видання, у хорватської поліції не було інформації, що яхті заборонено перетинати кордон, тому прикордонна служба її пропустила.

Державний секретар Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Республіки Хорватія Ален Госпочич пояснив, що яхта перебувала в порту під забороною, але не мала охорони.

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"У порту Бетина все відкрито для всіх. Ми з вами можемо прийти туди, прогулятися по набережній і застрибнути на будь-яку яхту, яка там пришвартована. Міністерство повідомило порту, що яхта заблокована, начальник порту віддав вказівку не пускати нікого до яхти, але міністерство не наймає службу безпеки для цілодобової охорони чужого майна", - сказав Госпочич.

Він додав, що у порту стоять сотні суден, і начальник порту не може перевірити, яке судно стоїть на причалі, а яке ні.

Викрадення яхти розслідують правоохоронні органи.

Яхта Irina VU була побудована британською компанією Sunseeker у 2012 році. Сьогодні яхти такого типу і віку продаються приблизно за 5 млн євро.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
какая неприятность. так скоро и самого начальника порта выкрадут и не заметят.
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15.01.2023 16:01
+15
Це інформація для дурників?
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15.01.2023 16:01
+13
Санкції працюють😁🤬
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15.01.2023 16:01
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Санкції працюють😁🤬
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15.01.2023 16:01 Відповісти
санкциї працюють ящо їх дотримуються а це звичайна корупція,кому потрібно кацапня заплатила і до побачення
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15.01.2023 16:04 Відповісти
Я тащюсь-похители?????
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15.01.2023 23:35 Відповісти
какая неприятность. так скоро и самого начальника порта выкрадут и не заметят.
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15.01.2023 16:01 Відповісти
Может за штурвал яхты стал родственник начальника порта?...
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15.01.2023 16:03 Відповісти
Там много вариантов может быть. Например, чтобы самому не быть выкраденным, начальник порта решил, что лучше пусть будет выкраденной яхта. Яхта плавать умеет, а вот начальник - большой вопрос
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15.01.2023 16:10 Відповісти
Це інформація для дурників?
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15.01.2023 16:01 Відповісти
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15.01.2023 16:02 Відповісти
І шо? Що гранати тій енергопідстанції зроблять? Та ще й одній з крупніших. І від якого соловйова ця новина? Не від лайномета #идівського?
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15.01.2023 16:07 Відповісти
і тут зрада не вгодиш вам
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15.01.2023 16:19 Відповісти
Анекдот...
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15.01.2023 16:02 Відповісти
пізьдьож
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15.01.2023 16:09 Відповісти
Не читал статью, но очень смешно уже по заголовку
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15.01.2023 16:04 Відповісти
Дійсно смішно - воно їм так треба, як голодному срати
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15.01.2023 16:08 Відповісти
яхта точно в хорватському порту знаходилась а не в кацапському?
від"ємний кацапський ген крепко "засів" і в хорватів
і взагалі яхта була чи може не було в хорватському порту ?
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15.01.2023 16:08 Відповісти
хабенский уволил Назарова из театра из-за позиции по войне в Украине https://www.youtube.com/watch?v=njeLuVCFL6k
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15.01.2023 16:08 Відповісти
Ось так кацапи і закуповують через підставні компанії різні мікрочіпи і інші комплектуючі потрібні їм для війни
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15.01.2023 16:08 Відповісти
Вот вам и принципиальная Европа. Зато по карманам они шарят на наличие лишней пачки сигарет. А хоть яхту хоть самолет хоть танкер с нефтью можно гонять через границу как душа пожелает.
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15.01.2023 16:09 Відповісти
бардак
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15.01.2023 16:10 Відповісти
Продажних мерзенних покидьків при владі вистачає по усьому світу...нажаль...Птатамуша бабло...
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15.01.2023 16:11 Відповісти
хорваты иммитируют слабоумие. Интересно, сколько им за это заплатили?
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15.01.2023 16:12 Відповісти
Да, ладно, Хорватія з яхтою. А Україна та її спецслужби з богуслаєвим та поставками запчастин до рашистьских геліокоптерів та наказом розібрати українськи коптери.
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15.01.2023 16:19 Відповісти
Яхту перегнали в соседний порт и имитируют кражу.
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15.01.2023 16:26 Відповісти
Туреччина - це шмара, що торгує краденим, у тому числі й краденим в Україні зерном, і краденим в Україні металом.
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15.01.2023 16:33 Відповісти
Это тот хмырь что покупал золотые медали для рюSSких гимнасток на чемпионатах мира и Олимпиадах..а его жену Ириину Винер типа тренера их, засыпал подарками...лавочка закрылась... Ирина уже далеко не Богиня гимнастики... Мильдоний закончился...😁😁
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15.01.2023 16:41 Відповісти
Дивина тай годі. На Балканах як і в Європі все продається і купується. Яхти, совість, честь, демократія, ЗМІ, політика і політики..... Тільки все має свою ціну. А московіти для цього бабла не жаліють.
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15.01.2023 16:45 Відповісти
Поїхала яхта до Усманова, як поїхала яхта що тримали в Італії до непамятаю кого. Такаж само історія.
Буде цікаво якщо ці хлопці пред'являють вимоги компенсацій до капітанств ціх країн, за втрачене майно, адже порти несуть відповідальність.
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15.01.2023 16:45 Відповісти
Предлагаю усманову заявить о краже и выставить Хорватии иск о возмещении.
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15.01.2023 16:48 Відповісти
Теперь у начальника порта, капитана хорвата погранца тоже станет по яхте.
Но - по маленькой... Хитрованы эти турко-усманы
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15.01.2023 17:02 Відповісти
в кармані винесли?
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15.01.2023 17:31 Відповісти
Пиратьі XXI века, епрст.
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15.01.2023 18:23 Відповісти
В цій статті тверження які протирічать одне одному. На початку пишуть що викрали з доку. Док, хто не знає - це спеціальна споруда для осмотрів та ремонту суден поза водою та буває двох типів: сухий чи плавучий. Так чи інакше судно в доці стоїть на кільблоках для проведення інспекції та ремонту, а не на воді. Викрасти з доку неможливо без змови з робітниками доку. А далі пишуть що судно легко вивести з порту, тобто судно стояло біля причалу. Тут дійсно досить легко вийти в море якщо маєш дозвіл від портової влади та погранців. Можна вийти і без дозволу, потайки, але тоді їх мають розшукувати і затримати в першому ж порту куди вони зайдуть. Але, схоже, що їх ніхто не розшукує якщо вони вже заходили до турецького порту і їх не затримали.
Скоріш за все хорвати випустили яхту і тепер просто відморожуються.
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15.01.2023 18:23 Відповісти
А бідолашні хорвати це тільки що виявили, яке горе.
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15.01.2023 18:38 Відповісти
ЯХТУ ЗАДЕРЖАЛИ.ПОЛИЦИЯ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛА. ... хорватский цирк . Думал так бывает только в УКРАИНЕ
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15.01.2023 19:30 Відповісти
мораль - надо топить
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15.01.2023 20:51 Відповісти
Чистая работа.
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15.01.2023 21:04 Відповісти
"Гроші не пахнуть"- сказав колись давно один римский імператор. І він таки був правий,бо і до наших днів нічого не змінилось.
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15.01.2023 21:06 Відповісти
Тільки топити
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15.01.2023 21:58 Відповісти
Так усе було! Фото з камери спостереження показує що це був відомий пірат Jack Sparrow!
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16.01.2023 07:07 Відповісти
 
 