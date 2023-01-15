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Росіяни заявили, що відбудовувати зруйноване - марна справа, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай

Росіяни не збираються відновлювати населені пункти або навіть будинки на окупованих територіях. Роботи, які велися раніше, були показові та неякісні.

Про це у телемарафоні розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно нічого не відбудовується. Показово вони намагалися проводити якісь ремонти, але дуже дивним чином - це було, м'яко кажучи, неякісно, без обстежень. Іноді просто зрізали всі батареї у багатоповерхових будинках, у тому числі й нові. Зараз ремонтні роботи згортаються, немає жодного будівництва. Про розстріляні росіянами села та міста - вже ніхто не говорить про відновлення. Вже прямим текстом кажуть, що не будуть відновлювати, бо немає сенсу", - розповів Гайдай.

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За його словами, на сьогодні, враховуючи те, що лінія фронту підходить максимально близько до міст, росіяни просто закривають міста і нікого не впускають і не випускають.
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Топ коментарі
+15
треба з москви зробити маріупіль..нищіти треба все ..той скотомогільнік це кубло зарази. там людей нема.там скот
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15.01.2023 16:49
+6
З половини України?
Нормальним не треба багато меморіалів.
А в кацапів меморіали щокроку- і хіба їх зупинили ці меморіали?
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15.01.2023 16:45
+6
Не забути ніколи підарства рашистів!!!! У Донецькому регіоні багато ватніков і з сторони України на окупованих землях... зачищати там потрібно багато.....
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15.01.2023 16:50
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Глава администрации пяти сел не вылазит с инфополя.
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15.01.2023 16:38 Відповісти
Потрібно зробити меморіали , як освнцім . Нехай весь світ їздить і бачить вщент знечтожени міста
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15.01.2023 16:40 Відповісти
З половини України?
Нормальним не треба багато меморіалів.
А в кацапів меморіали щокроку- і хіба їх зупинили ці меморіали?
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15.01.2023 16:45 Відповісти
навіщо з пів України, в кожному селі меморіал з іменами загиблих і при яких обставинах загибли. В музеях відновлять експонати, обов"язково під кожним писати що це копія, а оригинал москалі вкрали. Маріупіль українці відбудовуватимуть, най залишать і законсервують хоч один житловий комплекс, те, що від нього залишилося, з фотографіями могил мирних мешканців на дитячих майданчиках, які загинули від авіанальотів русскіх. Пару зруйнованих русскіми лікарень, шкіл, щоб ніхто не забув, щоб жодна курва типу арестовича не п..ла, "не все так однозначно".
А в кацапів? а в кацапів які-такі меморіали, які мали б їх зупинити від нападу на Україну? може меморіали присвячені Голодомору, який вони влаштували?
Коли правда про Голодомор відкрилася, русскіє не каялися навіть співчуття не висловлювали, вони агресивно виправдовувалися "у нас тоже голод бил!", тому для 95 кварталу трагедії Голодомору не існує, цинічні вишкрябки!
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15.01.2023 17:05 Відповісти
Металургію потрібно переміщувати ближче до чорноморських портів. Там вона все рівно знищена під ноль. Тож з Маріуполя можна зробити невеличке місто для рекреації. Все.
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15.01.2023 17:18 Відповісти
И да, и нет... Мемориал вроде освенцима должен быть в кремле. Там должен быть музей свидетельств преступлений начиная с царской раббсеи до сегодняшних времен. Чтобы лишить этих язычников их главного капища для обрядов против всего мира.
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15.01.2023 16:50 Відповісти
А ти дебіл їхьцитуєш.
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15.01.2023 16:47 Відповісти
А что росиянцы (мокши) построили своими руками ? Лично я знаю на Москве только одно такое "сооружение" - Лобное место
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15.01.2023 16:49 Відповісти
Не потрібно поспішати з такими висновками! Ніде немає свідчень, що то саме мокші робили. І ніхто з істориків навіть не припускає, що саме вони. Круглу стінку та вимостити каменем - то вже італійця тре наймати (краще двох!) та бригаду німців-каменярів. Інакше немає ходу.
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15.01.2023 17:38 Відповісти
не думаю что я ошибаюсь. Просто фото не передает всех деталей. Но никакого сравнения с собором Васьки Блаженного или Кремлем
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15.01.2023 17:41 Відповісти
Понял Вашу мысль и как бы ответил в ее русле. Уточню, что авторство Покровского собора 16-го века (якобы!?), который именуется "Васькой Блаженным" вне сомнений иностранное. Хотя там, по болотам, ходят куча легенд и существуют три (ТРИ!!!) официальных теории (!!!) об "атечественном авторстве" )))) И сей собор и Лобное место видел не по фото и ощупывал даже. Посему и пишу, что "потомственные резчики по камню", которые жили в болоте - это фантазии мокшей. Строения Кремля, даже относительно свежие, включая храмы и стены изготавливались бригадами строителей из Германии. Это доказано раскопками.
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15.01.2023 18:11 Відповісти
треба з москви зробити маріупіль..нищіти треба все ..той скотомогільнік це кубло зарази. там людей нема.там скот
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15.01.2023 16:49 Відповісти
Чув, що є вже якийсь проект одного русофоба ще 1941 року. Так там достатньо греблю на мацквє-рекє збудувати і вся територія мацквабада буде озером. Вонюченьким, думається, озером. Тобто болотом.
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15.01.2023 18:22 Відповісти
Не забути ніколи підарства рашистів!!!! У Донецькому регіоні багато ватніков і з сторони України на окупованих землях... зачищати там потрібно багато.....
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15.01.2023 16:50 Відповісти
за часів перебудови було таке собі "біле брацтво" - секта, їх ніби прикрили, але люди які через це пройшли відновленню вже як правило не підлягали. І ватніки саме так і поводяться ніби через цю секту пройшли, вони стають фанатиками.
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15.01.2023 17:08 Відповісти
а саме страшне в цій залежності, 73% також не переробиш,це діагноз
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15.01.2023 19:25 Відповісти
Чесно кажучи, я б також не відновлював міста донецько-луганського регіону. Це має бути зона відчудження. Можливо розробка копалин вахтовим методом. Ніяких промислових виробництв. Ніякого постійного населення. Мешканців цих регіонів після перевірки розселювати по всій териториї країни з моніторінгом подальшого їх спілкування між собою. Щоб не кучкувались. Бо одержимо анклави сепаратистів вже на теренах внутрішньої України.
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15.01.2023 16:51 Відповісти
мешканцям потрібна буде допомога психолога і то треба пильнувати що за психологи будуть надавати їм допомогу, що не теж не виявилися ватниками. Там землю рекультувати треба, не можна просто так кинути, бо гірше буде.
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15.01.2023 17:09 Відповісти
Не кинути. Вона буде під українською юрисдикцією. Просто гроші вкладати туди з великою обережністю. Мінімальна заселеність. Там і так наразі шахти не вигідні в економічному плані. Спонсорувати більше не потрібно. То ж і міста, які там цілими конгломераціями розташовані, відбудовувати не має сенсу.
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15.01.2023 17:15 Відповісти
Там зараз і так мінімальна заселеність. А після визволення треба просто перевірити наявність російського паспорту. І до болот з відповідною конфіскацією майна.
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15.01.2023 17:53 Відповісти
Ви бувший КДБшник?
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15.01.2023 17:17 Відповісти
Ні. Я український патріот. А Ви з них?
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15.01.2023 17:20 Відповісти
Ні, я український патріот і не розумію, як це після перевірки ... розселити щоб не спілкувались і не кучкувались ... це що, в теплушки , як КДБшники колись кримських татар? А я, наприклад, хочу жити там, де жила на Донбасі, куча кученна людей теж чекають скорішого повернення додому, щоб відбудувати свої хати, міста. Не давати туди грошей, зробити зону відчуження... Як на мене, то допомога психолога меньше потрібна мешканцям
лугансько-донецького регіону, ніж вам.
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16.01.2023 00:40 Відповісти
Той регіон неможливо востановити, там все заміновано, плюс там стільки цвинтарів шо я б там жити не став, навіть якшо там збудують дубай
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15.01.2023 17:33 Відповісти
то что заявляют кацапы нас не касается , а отстраивать свое мы будем сами только за кацапский счет , у нас руки с правильного места выросли .Был недавно в Ирпене - там роботы очень много
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15.01.2023 16:54 Відповісти
Та звідки ж ви лізете...?
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15.01.2023 16:57 Відповісти
********
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15.01.2023 16:59 Відповісти
Кацапи нічого не будуть відбудовувати вони знають тільки руйнувати і грабувати
А Україну будуть відбудовувати українці після звільнення України звісно за кошти рашистів
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15.01.2023 17:03 Відповісти
Як це "не будуть"? Питати про їх забаганки не треба. Поставити пару людей над ними з батогом і хай працюють. Бригадами. А харчі - у залежності від виробітку. Через три тижні вони самі подушать своїх ледарів. Як воно там буде у бригаді - я б не доколупувався. Типу невдало впав.
Звісно, мається на увазі посильна щодо їх рівня робота - розбирати розвалини, носити будматеріал, підмітання, копання канав. Щодо останнього - економія палива до екскаватора.
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15.01.2023 17:46 Відповісти
Перестройка советского дерьма успешно закончилась в 1985 году...,а в декабре 1991 года была оформлена Юридически ..
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15.01.2023 17:07 Відповісти
У мене на дачі чоловік сусідки - узбек.
Мотає мені нерви за димар на бані,хоче,щоб я його прибрала...
Я на своїй українській землі і мені якийсь узбек погрожує...дожилися...
Українці - ми велика нація і ми нікого не боїмося.
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15.01.2023 17:22 Відповісти
Нужно делать все конструкции официально, по проекту и заверять подписью инспектора.
Если сделано всё официально и чел быкует - для начала предупредить по-соседски. Если не поможет, тогда зафиксировать на камеру, обратиться к адвокату и подать в суд.
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15.01.2023 17:48 Відповісти
Все є в проекті,узаконено.
Покійний власник дозволив будувати поруч з межею.Тепер це узбекське чмо псує мені нерви...Я поставила іскрогасник,від межі труба 1м.Але в мене є барбекю та коптильня,1м від межі.Він вимагає прибрати всі труби...це капець...моя земля,його вікна не виходять на мою сторону,моя баня щ цегли.
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15.01.2023 18:07 Відповісти
Нина, я бы всё же посоветовал обратиться к адвокату и убрать с паблика оскорбительные слова, за которые упомянутый чел может подать встречный иск.
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15.01.2023 18:31 Відповісти
В мене є адвокати.Я досвідчена людина,все вивчаю та читаю.Не боюся суду.
Але головне,що хочу донести: якісь узбеки будуть мені погрожувати? Такого ніколи не буде!
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15.01.2023 18:37 Відповісти
Разделяю ваше возмущение, приветствую все решения и высказывания, произведенные в правовой плоскости.
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15.01.2023 19:00 Відповісти
а якщо на місці узбека був би українець?(..Кайдашева сім"я" вам у поміч)
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15.01.2023 19:29 Відповісти
А Ви, бува, не палетами дешевими топите? А то в мене такий "патріот" теж по-сусідству вийожувався. І пи№%дів подібно. Тільки як боки йому нам'яли то бистренько і трубу довшу поставив, і палети нормальні купив. Зараз вже не душить сусідів.
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15.01.2023 17:52 Відповісти
Топимо березовими дровами,є іскрогасники.
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15.01.2023 18:09 Відповісти
Вне зависимости от того, насколько неправ дымный чел, за "боки йому нам'яли" - вполне можно по статье 121/122/125 пойти.
Есть суд. Необходимо учиться жить цивилизованно.
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15.01.2023 18:27 Відповісти
Судова практика на стороні власника бані.
Тим паче,якщо відстань від колосника до іскрогасника 5м.СНІПи - це рекомендації,а суд на стороні власника бані.
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15.01.2023 18:34 Відповісти
Звісно що так- кляті руські ліниві свині.
дамбас не варто відбудовувати. З нього все почалося- вони хотіли руський мір- нехай насолоджуються довіку. До того ж тудою ще не одноразово будуть мокші нападати- як тільки окріпнуть знов.
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15.01.2023 17:50 Відповісти
Что может построить тот, кто не хочет у себя ничего делать и живёт в г@вне и разрухе?
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15.01.2023 18:23 Відповісти
 
 