Росіяни заявили, що відбудовувати зруйноване - марна справа, - Гайдай

Росіяни не збираються відновлювати населені пункти або навіть будинки на окупованих територіях. Роботи, які велися раніше, були показові та неякісні.

Про це у телемарафоні розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Абсолютно нічого не відбудовується. Показово вони намагалися проводити якісь ремонти, але дуже дивним чином - це було, м'яко кажучи, неякісно, без обстежень. Іноді просто зрізали всі батареї у багатоповерхових будинках, у тому числі й нові. Зараз ремонтні роботи згортаються, немає жодного будівництва. Про розстріляні росіянами села та міста - вже ніхто не говорить про відновлення. Вже прямим текстом кажуть, що не будуть відновлювати, бо немає сенсу", - розповів Гайдай.

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За його словами, на сьогодні, враховуючи те, що лінія фронту підходить максимально близько до міст, росіяни просто закривають міста і нікого не впускають і не випускають.