Росіяни заявили, що відбудовувати зруйноване - марна справа, - Гайдай
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Росіяни не збираються відновлювати населені пункти або навіть будинки на окупованих територіях. Роботи, які велися раніше, були показові та неякісні.
Про це у телемарафоні розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Абсолютно нічого не відбудовується. Показово вони намагалися проводити якісь ремонти, але дуже дивним чином - це було, м'яко кажучи, неякісно, без обстежень. Іноді просто зрізали всі батареї у багатоповерхових будинках, у тому числі й нові. Зараз ремонтні роботи згортаються, немає жодного будівництва. Про розстріляні росіянами села та міста - вже ніхто не говорить про відновлення. Вже прямим текстом кажуть, що не будуть відновлювати, бо немає сенсу", - розповів Гайдай.
За його словами, на сьогодні, враховуючи те, що лінія фронту підходить максимально близько до міст, росіяни просто закривають міста і нікого не впускають і не випускають.
Будь ласка, зачекайте...
Нормальним не треба багато меморіалів.
А в кацапів меморіали щокроку- і хіба їх зупинили ці меморіали?
А в кацапів? а в кацапів які-такі меморіали, які мали б їх зупинити від нападу на Україну? може меморіали присвячені Голодомору, який вони влаштували?
Коли правда про Голодомор відкрилася, русскіє не каялися навіть співчуття не висловлювали, вони агресивно виправдовувалися "у нас тоже голод бил!", тому для 95 кварталу трагедії Голодомору не існує, цинічні вишкрябки!
лугансько-донецького регіону, ніж вам.
А Україну будуть відбудовувати українці після звільнення України звісно за кошти рашистів
Звісно, мається на увазі посильна щодо їх рівня робота - розбирати розвалини, носити будматеріал, підмітання, копання канав. Щодо останнього - економія палива до екскаватора.
Мотає мені нерви за димар на бані,хоче,щоб я його прибрала...
Я на своїй українській землі і мені якийсь узбек погрожує...дожилися...
Українці - ми велика нація і ми нікого не боїмося.
Если сделано всё официально и чел быкует - для начала предупредить по-соседски. Если не поможет, тогда зафиксировать на камеру, обратиться к адвокату и подать в суд.
Покійний власник дозволив будувати поруч з межею.Тепер це узбекське чмо псує мені нерви...Я поставила іскрогасник,від межі труба 1м.Але в мене є барбекю та коптильня,1м від межі.Він вимагає прибрати всі труби...це капець...моя земля,його вікна не виходять на мою сторону,моя баня щ цегли.
Але головне,що хочу донести: якісь узбеки будуть мені погрожувати? Такого ніколи не буде!
Есть суд. Необходимо учиться жить цивилизованно.
Тим паче,якщо відстань від колосника до іскрогасника 5м.СНІПи - це рекомендації,а суд на стороні власника бані.
дамбас не варто відбудовувати. З нього все почалося- вони хотіли руський мір- нехай насолоджуються довіку. До того ж тудою ще не одноразово будуть мокші нападати- як тільки окріпнуть знов.