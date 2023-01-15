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Новини За кордоном
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Байден (2336) Іран (1343) нафта (707) санкції (6879) США (14526)

Іран нарощує обсяги експорту нафти попри санкції США, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іран

Попри санкції США, експорт іранської нафти за останні два місяці 2022 року зріс, досягнувши максимуму в близько 1,2 мільйона барелів на день, і зберігає потенціал для подальшого зростання у 2023 році.

Про це з посиланням на дані профільних компаній нафтового ринку повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Видання нагадує, що в 2018 році після рішення Адміністрації президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року з Іраном Штати відновили санкції і наклали обмеження на експорт іранської нафти.

Під час каденції президента Джо Байдена, який прагнув відновити ядерну угоду, експорт почав збільшуватись і продовжував зростати, навіть попри зупинку переговорів і конкуренцію з боку російської сирої нафти, яка продається зі значними знижками.

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За попередніми оцінками учасників ринку, експорт сирої нафти з Ірану в грудні 2022 року становив у середньому 1,2 мільйона барелів на день, що на 42 тисячі барелів на день більше, ніж у листопаді, й на 130% більше, ніж роком раніше, та є найвищим показником 2022 року.

Найбільшим покупцем іранської нафти залишається Китай, якому підсанкційний Тегеран продає сиру нафту за підробними документами, щоб приховати її справжнє походження й убезпечити Пекін від претензій США.

Крім того, минулого року Іран наростив співпрацю з Венесуелою, яка також перебуває під американськими санкціями, надсилаючи їй свою легку нафту для подальшої переробки та окремі хімічні компоненти, необхідні при виробництві сирої нафти, придатної для експорту.

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Видання зауважує, що після виходу Сполучених Штатів із ядерної угоди та відновлення антиіранських санкцій, експорт сирої нафти з Ірану впав до 100 тисяч барелів на добу в 2020 році з понад 2,5 млн барелів на добу в 2018 році, що призвело до різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Ісламській Республіці.
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Топ коментарі
+17
Зброю клепають -- ядерку розробляють -- якісь діряві ці санкціі .
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15.01.2023 17:33
+11
підробні документи, і при тому всі все знають, кому хто і що продає.
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15.01.2023 17:26
+7
Скорійше б світ перейшов на електрокари.... щоб ці сатанинські режими втратили прибутки!
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15.01.2023 17:59
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підробні документи, і при тому всі все знають, кому хто і що продає.
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15.01.2023 17:26 Відповісти
Це добре, що нарощує. Більше продасть Іран - менше і дешевше продасть Рашка.
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15.01.2023 17:28 Відповісти
Нічого тут доброго. Іран з касапами союзники, більше продадуть нафти - більше наклепають зброї для війни з Україною чи Ізраїлем. Накачування грішми тоталітарних режимів завжди обертається війнами у світі.
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15.01.2023 23:36 Відповісти
"чи Ізраілем" - а ми правда маємо думати про Ізраіль, коли наші міста ********? Може це й цинічно - але якщо у Ірану загостряться стосунки з Ізраілем - він не передаватиме кацапам ракети, щоб руйнувати наші міста. А у Ізраіля ПРО значно краща за нашу. А який Ізраіль нам друг ми побачили у 2022му році, коли, наприклад, Ірландія і багато інших країн ввела безвіз для українських біженців, а Ізраіль - навпаки - безвіз скасував.
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15.01.2023 23:47 Відповісти
Я про війну, як наслідок торгівлі з терористами, а не про дружбу з Ізраїлем
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16.01.2023 00:37 Відповісти
Нам не загрожує війна як наслідок торгівлі іранських терористів - у нас вже йде війна з російскими терористами. А іранскьі та московитські терористи - конкуренти на ринку нафти.
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16.01.2023 00:46 Відповісти
Разом з Ізраїлем будуть втягнуті і США. Будь-яка масштабна війна створює проблеми для всієї планети. Поширення війни в інші країни (Іран-Ізраїль) не стане для України панацеєю. Також більш вірогідно, що Іран чи навіть Китай не будуть розпочинати нової війни поки така не завершиться в Україні, залежно з яким результатом.
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16.01.2023 00:47 Відповісти
Отож. А коли Україна переможе - вони не розпочнуть її тим більше. Тому нам на користь все, що послаблює нашого ворога. Іран з кацапами точно не буде ділитися доходами від продажу нафти
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16.01.2023 00:58 Відповісти
Зброю клепають -- ядерку розробляють -- якісь діряві ці санкціі .
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15.01.2023 17:33 Відповісти
Це не Байден торгує і санкції санкціями а світ великий які всі бізнесмени по гроші не пахнуть. Вони уходять у відставку тоді коли залетять. А так клондайк!
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15.01.2023 17:48 Відповісти
А як це вас не обновили?
Я гадав усіх обновили....на цензорі.
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15.01.2023 18:00 Відповісти
А чого мене обновлять. Я просив декілька років назад адміністрацію сайту відновити пароль. Тому я не бот а реально жива людина!
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16.01.2023 11:40 Відповісти
Так я теж не Бот. Й підписників трохи було. Зрізалі все й цифри **#нуті додали.
Якась муйня!
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19.01.2023 10:38 Відповісти
Скорійше б світ перейшов на електрокари.... щоб ці сатанинські режими втратили прибутки!
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15.01.2023 17:59 Відповісти
Ага, Німечина вже перейшла, на член пуйла,
аж вуха шульца хитаються....
І де вони опинилися зі своїми технологіями, без халявної сруської жиди і газу ?
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15.01.2023 22:27 Відповісти
Норвегія всіх випереджає. Основна проблема з батареями, вони ще не достатньо енергоємні і доступні по собівартості для масового застосування. Є підозра, що нафтогазові лобісти й деякі автовиробники тормозять перехід на електричну тягу
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15.01.2023 23:43 Відповісти
Тре вже економічно вїбати Китай і фізично Іран
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15.01.2023 18:40 Відповісти
Як і ким?
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15.01.2023 18:44 Відповісти
Якись ті іранці трохи притрушені. До них звертався Байден з пропозицією наростити видобуток нафти і за це з них знімуть санкції на її продаж. Вони Байдена послали, відповідно санкції ніхто не зняв, і всеодно нарощують видобуток, тільки всякими лівими маршрутами і з липовими бумажками. І можу закластися, шо Китай за обхід санкцій бере ту нафту за копійки. Овцейоби з логікою не дружать зовсім...
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15.01.2023 18:47 Відповісти
По-моему Бидон пытался договориться с саудитами.
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15.01.2023 19:58 Відповісти
Ні. Ядерна оборудка з Іраном (зняття санкцій на продаж іранської нафти в обмін на обмеження ядерної програми) добігав до кінця у 2016 році. Кіт Леопольд Обама був у такому екстазі від "успіху" оборудки, що розморозив мільярди іранських грошей у західних банках перед самісіньким своїм виходом на пенсію.

У 2018-му Трамп офіційно відмовився від продовження вочевидь непрацюючої угоди (брехливим аятоллам не можна довіряти). Тобто, санкції проти Ірану залишилися в силі.

Байден же вирішив спробувати таки реанімувати оборудку і зробив нові пропозиції Ірану. Радник Трампа Болтон застерігав, що це може укріпити співпрацю Ірану з роzzією. Іран не погодився; співпраця стала фактом.

Ані Трамп, ані Байден не є моїми кумирами; я стараюсь бути об'єктивним.
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15.01.2023 21:01 Відповісти
https://iz.ru/1443939/2022-12-20/baiden-priznal-mertvoi-sdelku-s-iranom
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15.01.2023 22:00 Відповісти
@Wlad West
Ви вважаєте, що француз може бутим поінформованішим від американця у справах американської політики?

Ось тут досить детально описана історія про те, що адміністрація Байдена була один крок від підписання нової угоди з Іраном:

Iran nuclear talks freeze amid terrorist label spat - even with deal on the table - POLITICO

Але перемовини у Відні були заморожені, оскільки Іран поставив умову про виключення сатрапів зі свого Корпусу Охоронців Ісламчької Революції (Islamic Revolutionary Guard Corps - IRGC) з переліку терористичних організацій.
Оскільки США не хотіли цього зробити, іранці відмовилися підписувати цю нову, практично узгоджену, оборудку.
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16.01.2023 00:59 Відповісти
Це капець Мавзолєя... усі почнуть купувати нафту тільки у Аятоли Хаменеї по 20 копійок...
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15.01.2023 19:03 Відповісти
Китай спонсор террористов.
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15.01.2023 21:14 Відповісти
 
 