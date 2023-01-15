Іран нарощує обсяги експорту нафти попри санкції США, - Reuters
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Попри санкції США, експорт іранської нафти за останні два місяці 2022 року зріс, досягнувши максимуму в близько 1,2 мільйона барелів на день, і зберігає потенціал для подальшого зростання у 2023 році.
Про це з посиланням на дані профільних компаній нафтового ринку повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Видання нагадує, що в 2018 році після рішення Адміністрації президента США Дональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року з Іраном Штати відновили санкції і наклали обмеження на експорт іранської нафти.
Під час каденції президента Джо Байдена, який прагнув відновити ядерну угоду, експорт почав збільшуватись і продовжував зростати, навіть попри зупинку переговорів і конкуренцію з боку російської сирої нафти, яка продається зі значними знижками.
За попередніми оцінками учасників ринку, експорт сирої нафти з Ірану в грудні 2022 року становив у середньому 1,2 мільйона барелів на день, що на 42 тисячі барелів на день більше, ніж у листопаді, й на 130% більше, ніж роком раніше, та є найвищим показником 2022 року.
Найбільшим покупцем іранської нафти залишається Китай, якому підсанкційний Тегеран продає сиру нафту за підробними документами, щоб приховати її справжнє походження й убезпечити Пекін від претензій США.
Крім того, минулого року Іран наростив співпрацю з Венесуелою, яка також перебуває під американськими санкціями, надсилаючи їй свою легку нафту для подальшої переробки та окремі хімічні компоненти, необхідні при виробництві сирої нафти, придатної для експорту.
Видання зауважує, що після виходу Сполучених Штатів із ядерної угоди та відновлення антиіранських санкцій, експорт сирої нафти з Ірану впав до 100 тисяч барелів на добу в 2020 році з понад 2,5 млн барелів на добу в 2018 році, що призвело до різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Ісламській Республіці.
Будь ласка, зачекайте...
Я гадав усіх обновили....на цензорі.
Якась муйня!
аж вуха шульца хитаються....
І де вони опинилися зі своїми технологіями, без халявної сруської жиди і газу ?
У 2018-му Трамп офіційно відмовився від продовження вочевидь непрацюючої угоди (брехливим аятоллам не можна довіряти). Тобто, санкції проти Ірану залишилися в силі.
Байден же вирішив спробувати таки реанімувати оборудку і зробив нові пропозиції Ірану. Радник Трампа Болтон застерігав, що це може укріпити співпрацю Ірану з роzzією. Іран не погодився; співпраця стала фактом.
Ані Трамп, ані Байден не є моїми кумирами; я стараюсь бути об'єктивним.
Ви вважаєте, що француз може бутим поінформованішим від американця у справах американської політики?
Ось тут досить детально описана історія про те, що адміністрація Байдена була один крок від підписання нової угоди з Іраном:
Iran nuclear talks freeze amid terrorist label spat - even with deal on the table - POLITICO
Але перемовини у Відні були заморожені, оскільки Іран поставив умову про виключення сатрапів зі свого Корпусу Охоронців Ісламчької Революції (Islamic Revolutionary Guard Corps - IRGC) з переліку терористичних організацій.
Оскільки США не хотіли цього зробити, іранці відмовилися підписувати цю нову, практично узгоджену, оборудку.