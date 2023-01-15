Російські окупанти ведуть наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському напрямках, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18.00 15 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Триває триста двадцять шоста доба російського широкомасштабного вторгнення.
Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.
Противник не полишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. В той же час, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка та Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур’їв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.
На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове і Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Червонопопівка на Луганщині.
На Бахмутському напрямку обстріляно позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Красна Гора, Кліщіївка, Івано-Дар’ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.
На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар’їнка, Водяне та Новомихайлівка на Донеччині.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку та Микільські Дачі.
На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Милове, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.
На Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.
Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, через нестачу ліжко-місць у лікарнях населеного пункту Горлівка Донецької області, всіх поранених з лінії фронту на Донецькому напрямку евакуюють до Жданівки.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а також 2 удари по позиціях протиповітряної оборони противника. А наші ракетники і артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили російських загарбників".
Будь ласка, зачекайте...
ото кількістю й видавлюють... не дивлячись на дохлих...
https://haqqin.az/news/271585
14.01.2023
Продолжение истории о Chevrolet Tahoe Кирилла Тимошенко: 50 авто, переданных Украине для эвакуации людей из прифронтовых зон, исчезли неизвестно куда // фото: скрин с YouTube
50 внедорожников Chevrolet Tahoe, которые были переданы Украине американской компанией General Motors для эвакуации раненых гражданских из прифронтовых зон, исчезли неизвестно куда. Как минимум, их нет и не было на балансе Министерства инфраструктуры, куда они якобы передавались. Также не было такого автомобиля на балансе Государственного управления делами (ГУД), о чем говорил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко (на фото), оправдываясь за пользование этим авто.
Об этом KВ стало известно из видео народного депутата Гео Лероса (внефракционный).
«Помните историю с 50 автомобилями, которые General Motors передала Украине, когда Bihus.Info сняли, как [заместитель руководителя ОП] Кирилл Тимошенко ездил на одном из этих автомобилей Chevrolet Tahoe? Bihus.Info указал, что эти авто передавались Министерству инфраструктуры Украины… Я отправил депутатское обращение на министерство и оказалось, что Мининфраструктуры не получало эти автомобили», - сказал Гео Лерос.
Ответ министерства инфраструктуры за подписью министра Александра Кубракова
«Кирилл Тимошенко в интервью Bihus.Info сказал, что один автомобиль был на балансе у ГУД, поэтому он пользовался этим авто. Но в ответе на депутатское обращение в ГУД сообщили, что такого автомобиля у них на балансе нет», - сообщил депутат.
Ответ ГУД за подписью и.о. руководителя Сергея Прилипко
«Я ожидаю ответа от Кабинета Министров, чтобы узнать, кто ездит на этих автомобилях. Потому что, передвигаясь по Киеву, я через день вижу, как такой автомобиль возит чьи-то ягодицы от одного ресторана к другому. А эти автомобили передавались нам исключительно для эвакуации из восточных регионов», - подчеркнул Гео Лерос.
Chevrolet Tahoe Кирилла Тимошенко: продолжение истории
Напомним, осенью прошлого года экс-журналист и экс-парламентарий Сергей Лещенко, который сейчас совмещает должности члена наблюдательного совета «Укрзализныци» и советника руководителя ОП Андрея Ермака, оправдывая Кирилла Тимошенко, заявил:
«… этих автомобилей очень много ездит по Киеву. Если вы обратите внимание, то далеко не один Тимошенко ездит на нем, на нем ездят чиновники Министерства обороны, на нем ездят чиновники Генерального штаба. На нем ездит много людей, именно не связанных с непосредственным выполнением военных операций… Она на фронт не могла попасть априори… Просто вместо Тимошенко на ней бы ездил какой-нибудь другой чиновник, которых в Киеве… ожидать, что новый Tahoe поедет на фронт и будет обслуживать, не знаю, военных, - это просто или наивность, или сознательное создание ложных ожиданий…. Машина живет на фронте примерно один-два месяца. И, соответственно, туда передается машина 10+ лет. Если бы этот автомобиль попал в военные, с высокой долей вероятности его бы держали в гараже. Ведь потеря автомобиля за 70 тыс. долларов не равна потере автомобиля за 3 тыс. долларов, каким бы был обычный пикап, нужен именно военным».
Из чего можно заключить, что автомобили, которые американские партнеры передавали Украине для эвакуации раненых и гражданских из прифронтовых зон, используются не по назначению и неизвестно кем.
Напомним, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, которого в «Едином марафоне» почему-то именовали «лицом года», регулярно светится в историях скандально-коррупционного толка.
Да, Тимошенко живет в доме Игоря Никонова - большого застройщика и советника мэра Киева Виталия Кличко. Жена Тимошенко арендует этот дом за 230 тысяч гривен в месяц. За забором этого дома расположена вилла нардепа от ОПЗЖ Сергея Левочкина, а напротив - имение сестры нардепа Юлии Левочкиной, жены председателя правления ПАО Киевгаз Андрея Винграновского.
В прошлом году Кирилл Тимошенко зажегся в скандале с хищением гуманитарной помощи в Запорожье.
«Источники KВ в местных властях говорят, что Кирилл Тимошенко, куратор гуманитарной помощи от Офиса Президента, приказал местным руководителям этого направления сидеть тихо и не выдвигаться. Злата Некрасова (заместитель главы Запорожской областной военной администрации, - KВ) тесно связана через гуманитарку с Кириллом Тимошенко и это, в первую очередь, касалось ее», - писала KВ.
Сейчас в Запорожье, несмотря на уголовное дело и обыски у руководства области, ничего с гуманитарной помощью не изменилось. Более того, пока заместитель председателя Запорожской ОВА по гуманитарной помощи Злата Некрасова отдыхает в Таиланде, западные волонтеры массово отказываются оказывать Запорожью помощь - из-за коррупционных сделок местных руководителей.
Алексей Алтынов, перевод Skelet.Info