У Білорусі терміново будують військові казарми для росіян, - "Беларускі Гаюн"

Робітники закінчують ремонтні роботи у казармах на військовому аеродромі у Лунинці, у Білорусі. Там мешкатимуть російські військові.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Відомо, що казарми призначені для російських солдатів, які прибудуть на навчання до Білорусі 16 січня. Проте основний підрядник не справлявся із завданням до ремонту залучили різні фірми.

Примітно, що у всіх, хто працює на будівництві - вилучають телефони. За ними також ведеться озброєнне спостереження.

За даними ЗМІ, для ремонту казарм використовуються найсучасніші матеріали та обладнання. Крім цього, до споруд розчистили дорогу. Для цього було зроблено вирубку лісу.

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