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У Білорусі терміново будують військові казарми для росіян, - "Беларускі Гаюн"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

росія,білорусь,техніка

Робітники закінчують ремонтні роботи у казармах на військовому аеродромі у Лунинці, у Білорусі. Там мешкатимуть російські військові.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє  "Беларускі Гаюн".

Відомо, що казарми призначені для російських солдатів, які прибудуть на навчання до Білорусі 16 січня. Проте основний підрядник не справлявся із завданням до ремонту залучили різні фірми.

Примітно, що у всіх, хто працює на будівництві - вилучають телефони. За ними також ведеться озброєнне спостереження.

За даними ЗМІ, для ремонту казарм використовуються найсучасніші матеріали та обладнання. Крім цього, до споруд розчистили дорогу. Для цього було зроблено вирубку лісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія під виглядом навчань нарощує сили авіації в Білорусі, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+13
Почему именно так? А потому что казармы рашки ВСУ могут атаковать Хаймерсами и беспилотниками, а бить по территории Беларуси низя. Вот они и используют эту дыру для обучения своих чмобиков и это проблема для Украины.
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15.01.2023 20:10
+9
Хутин под приводом війни повністю окупує біларусь , вбье луку і це буде біларуських область
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15.01.2023 20:07
+7
Це ж їм там холодно бідолагам. Підорєву їм туди б закинуть.
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15.01.2023 20:06
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15.01.2023 20:05 Відповісти
законная цель - утилизировать убийц на упреждение , а не санкции с бульбафюрера снимать « троянским шакалам»ОП гниды
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15.01.2023 21:40 Відповісти
Ну да....скоро 24.02. 23. У зебилов с первого раза не вышло за миллиарды *****,теперь дубль два .
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15.01.2023 20:06 Відповісти
Мне кажется это спецоперация по уничтожению росиян за наш счет.
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16.01.2023 00:26 Відповісти
Це ж їм там холодно бідолагам. Підорєву їм туди б закинуть.
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15.01.2023 20:06 Відповісти
Підогрєву.
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15.01.2023 20:07 Відповісти
та всі і так зрозуміли суть. ))
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15.01.2023 20:30 Відповісти
підорву? навіщо, вони там всі підорви.
А підігрів? ))
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16.01.2023 01:50 Відповісти
Хутин под приводом війни повністю окупує біларусь , вбье луку і це буде біларуських область
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15.01.2023 20:07 Відповісти
Для навчання ? Певно таки планують переброску кількох десятків тисяч орків на захід.
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15.01.2023 20:08 Відповісти
для захисту скоріше. у них там уже підгорає, що війська НАТО стоять поблизу білоруського кордону з юоку Польщі.
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15.01.2023 20:33 Відповісти
Почему именно так? А потому что казармы рашки ВСУ могут атаковать Хаймерсами и беспилотниками, а бить по территории Беларуси низя. Вот они и используют эту дыру для обучения своих чмобиков и это проблема для Украины.
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15.01.2023 20:10 Відповісти
А почему низя ? Они сторона предоставившая свою территорию , а значит - СОУЧАСТНИКИ ТЕРРОРА УКРАИНЦЕВ
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15.01.2023 21:43 Відповісти
А може хайсморнуть?
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15.01.2023 23:06 Відповісти
Тут є для заходу одна тонкість мовляв надав територію диктатор лукашенка, а білоруси офіційно як би не беруть участь під своїм прапором у війні, я вам скажу простіше якщо звідти почнеться наступ і неважливо когось ,то можна буде все ,на сьогодні це стосується також авіаційних і ракетних ударів з території Білорусі їх попередили, мовляв сьогодні це не березень і не лютий 2022
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16.01.2023 00:11 Відповісти
******* по них і крапка
***** ітак не нападе, бо вже еапав
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15.01.2023 20:22 Відповісти
Краще готовьте рефреджиратори, хоча зараз ще прохолодно. Копайте погріба для утілі.
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15.01.2023 20:26 Відповісти
А що ПТУ в Білорашці немає? Там так "па - дамашнєму, с аганьком"
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15.01.2023 20:40 Відповісти
Нема де притулити "непобедимую и легендарную" а під брезентом десь в Кокшайську зимно. Там тільки "печкі -лавочки с удобствами во дворе"
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15.01.2023 20:52 Відповісти
Скоріш для навчання-і нагнітання будують,бо той луненець недалеко від кордону і макеєвку2 буде не складно зробити якщо зомбі попруть з того напрямку там всього 52км.Просто зараз по БНР прилітає а по бульбі ні от і вони собі там вирішили потренуватись,і заодно сили наші відтягують.Бо нахіба робити інфраструктуру вкладати бабло якшо по ньому прилетить.Якось так я думаю..
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15.01.2023 21:12 Відповісти
**** усатая
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15.01.2023 21:25 Відповісти
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15.01.2023 21:26 Відповісти
Что-то разгоняют инфу что русня готовит контрнаступление на Запорожском направлении.
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15.01.2023 21:27 Відповісти
много фэйков , верь только Генштабу ВСУ
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15.01.2023 21:35 Відповісти
Я знаю, только они не говорили что 24 русня нападет
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15.01.2023 21:42 Відповісти
Багато хто говорив, може дату і не називали але казали що вже дуже-дуже скоро, Бутусов казав на приклад, але резніков не бачив формування ударних груп, арестович надсміхався і прогнозував що буде тепло а Бутус дасть по писку шуфрічу, а Президент бачив в русскіх людей.
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16.01.2023 01:53 Відповісти
Усатая проститутка подлежит ликвидации.
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15.01.2023 21:44 Відповісти
https://youtube.com/shorts/bQnedt5CAXM?feature=share...

Маньяк и убийца 80 женщин скоро будет депутатом ДурьДумы...концлагерь путлера во всей красе...
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15.01.2023 21:52 Відповісти
Два дырявых ****** не зря все это мутят , ждут весны .
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15.01.2023 21:54 Відповісти
ну и хорошо ,передайте адрес для Хаймерсов ... Они очень хотят прилететь в ,,гости,,
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15.01.2023 22:00 Відповісти
Майбутні «брацкі магіли» стануть останнім притулком одічалих у цій асвабадітєльной спєцапєрації.
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16.01.2023 01:56 Відповісти
 
 