У Білорусі терміново будують військові казарми для росіян, - "Беларускі Гаюн"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Робітники закінчують ремонтні роботи у казармах на військовому аеродромі у Лунинці, у Білорусі. Там мешкатимуть російські військові.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
Відомо, що казарми призначені для російських солдатів, які прибудуть на навчання до Білорусі 16 січня. Проте основний підрядник не справлявся із завданням до ремонту залучили різні фірми.
Примітно, що у всіх, хто працює на будівництві - вилучають телефони. За ними також ведеться озброєнне спостереження.
За даними ЗМІ, для ремонту казарм використовуються найсучасніші матеріали та обладнання. Крім цього, до споруд розчистили дорогу. Для цього було зроблено вирубку лісу.
Топ коментарі
+13 Виктор Дийнега
показати весь коментар15.01.2023 20:10
+9 Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
показати весь коментар15.01.2023 20:07
+7 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар15.01.2023 20:06
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А підігрів? ))
***** ітак не нападе, бо вже еапав
Маньяк и убийца 80 женщин скоро будет депутатом ДурьДумы...концлагерь путлера во всей красе...